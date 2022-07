dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP/Hohe Energiekosten: Covestro muss bei Jahreszielen erneut zurückrudern

LEVERKUSEN - Die hohen Energiepreise und trübere Konjunkturaussichten stimmen den Kunststoffkonzern Covestro noch vorsichtiger für das laufende Jahr. Bereits im Mai hatte Konzernchef Markus Steilemann gesagt, dass die Energiekosten für Covestro 2022 auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro steigen könnten, nach 1,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Angesichts des nochmaligen Anstiegs des Gaspreises in Europa im Juli ist die Kalkulation mittlerweile Makulatur. So hatte die ungewisse Gas-Versorgungslage mit Blick auf russisches Erdgas den Preis erst zur Wochenmitte auf weit mehr als 200 Euro je Megawattstunde getrieben.

Projektverzögerung und hohe Kosten: Batteriehersteller Varta senkt Jahresziele

ELLWANGEN - Der Batteriehersteller Varta schraubt seine Jahresziele wegen trüberer Konjunkturaussichten und hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten zurück. Der Umsatz dürfte 2022 nun 880 bis 920 Millionen Euro erreichen, statt der bisher erwarteten 950 Millionen bis 1 Milliarde, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dürfte es 200 bis 225 Millionen Euro werden. Hier wurden bislang 260 bis 280 Millionen Euro angestrebt. Kundenprojekte verzögerten sich, hieß es.

Dermapharm will Frankreichs Marktführer bei Nahrungsergänzungsmitteln

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel übernehmen. Man habe ein Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien an Apharma Topco, der Holdinggesellschaft der Arkopharma-Gruppe, vorgelegt, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Die Parteien strebten den Abschluss eines entsprechenden Aktienkaufvertrags, vorbehaltlich unter anderem der Anhörung der Arbeitnehmervertretungen französischer Gesellschaften von Arkopharma, an. Dermapharm geht von einem Vollzug der Transaktion Anfang Januar 2023 aus.

Bayer will künftig mehr Arzneimittel in die klinische Phase bringen

BERLIN - Bayer will künftig jährlich deutlich mehr Arzneimittel als bisher aus der Forschung in die klinische Phase bringen. Bislang sind das zwei bis drei Arzneimittel, künftig soll es eine zweistellige Zahl sein, sagte Bayer-Pharmavorstand Stefan Oelrich der "Welt am Sonntag". "Das bedeutet ganz klar ein höheres Risiko, aber eben auch ein anderes Kostenprofil pro entwickeltem Produkt. Ich glaube, dass uns das inhaltlich komplett verändern wird." Statt der großen Therapiegebiete im Bereich der Herz-Kreislauferkrankungen will Bayer "künftig gezielt kleinere Spezifikationen ansteuern", sagte Oelrich weiter. "Wir müssen uns im Pharmageschäft neu erfinden."

Krupp-Stiftung: NRW könnte bei Thyssenkrupp-Stahlsparte einsteigen

DÜSSELDORF - Die Chefin der Krupp-Stiftung, Ursula Gather, würde einen Einstieg des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Stahlsparte von thyssenkrupp begrüßen: "Eine Beteiligung des Landes könnte eine denkbare Option sein", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Staatsbeteiligungen seien zwar nicht ganz einfach, weil der Staat in Interessenkonflikte kommen könne. "Auf der anderen Seite hat Nordrhein-Westfalen sicherlich ein großes Interesse daran, dass die notwendige Dekarbonisierung nicht zur Deindustrialisierung des Ruhrgebiets führt." Thyssenkrupp Steel brauche Kapital, um die Investitionen in den grünen Stahl stemmen zu können.

Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit

FRANKFURT - Bei der Lufthansa ist ein Streik der Piloten wieder ein Stück näher gerückt. In einer Urabstimmung haben sich die Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.

Kreise: Boeing kann in Kürze die Dreamliner-Auslieferung wieder aufnehmen

NEW YORK - Der US-Flugzeugbauer Boeing steht Kreisen zufolge unmittelbar vor der Auslieferungswiederaufnahme des Langstreckenjets 787 (Dreamliner). Der Konzern habe von der US-Luftfahrtaufsicht FAA dafür eine vorläufige Genehmigung erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Behörde habe Boeings Pläne für die Prüfung und Reparatur kleinerer Produktionsmängel genehmigt.

Musk reagiert auf Twitter-Klage in Übernahmestreit

WILMINGTON - Im Rechtsstreit um die Twitter-Übernahme (Twitter) hat Tech-Milliardär Elon Musk seine Antwort auf die Klage des Kurznachrichtendienstes eingereicht. Das Dokument vom Freitag ist allerdings zunächst nicht öffentlich zugänglich. Musks Anwälte haben nach den Regeln des Gerichts einige Tage Zeit, eine Version ohne vertrauliche Details zu veröffentlichen.

Dortmunder Pokal-Duftmarke im Münchner Regen: Klarer Sieg ohne Haller

MÜNCHEN - Beim Comeback von Edin Terzic als BVB-Trainer (BVB (Borussia Dortmund)) haben die Dortmunder im DFB-Pokal gleich mal eine erste Fußball-Duftmarke gesetzt. Im Münchner Dauerregen machte die Borussia mit ihrem Tempo und ihrer Spielfreude den überforderten Drittligisten TSV 1860 am Freitag beim 3:0 (3:0) im wahrsten Sinne des Wortes nass.

Haller-Diagnose schockt BVB erneut - Auch Sorgen um Süle

DORTMUND - Trotz des souveränen Pokal-Auftakts startet Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) mit Sorgen in die Fußball-Bundesliga. Die offizielle Krebs-Diagnose für Neuzugang Sébastien Haller sorgte keine 24 Stunden nach dem 3:0-Pokalsieg am Freitagabend beim TSV 1860 München für den nächsten Schock, nachdem der BVB den Hodentumor-Befund und den monatelangen Ausfall des 30-Millionen-Euro-Stürmers bereits mitgeteilt hatte. Am Sonntag kamen neue Sorgen hinzu: Im ersten Topspiel am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen muss das Team von Trainer Edin Terzic nach Sky-Informationen auf Neuzugang Niklas Süle verzichten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Weitere Meldungen

-Impfen für den großen Tag: Osterinsel öffnet wieder für Touristen

-Verbraucherschützer: Prinzip Vorkasse bei Flugreisen abschaffen

-Ungarn beschränkt Benzinpreisdeckelung auf private Kraftfahrzeuge

-TV-Quoten: ZDF-Krimi vor Supercup

-Gazprom beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1

-Protest gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

-Bafin-Chef Branson: Finanzaufsicht ist mutiger geworden

-Streit um Venezuelas Goldreserven: Erfolg für Oppositionsführer

-Nachweisfrist für Masern-Impfpflicht endet

-Neuseeland öffnet seine Grenzen für Besucher aus aller Welt

-Stuttgarter Airportchef: Flüge zum Schnäppchenpreis wird es nicht mehr geben

-Kein schneller Zinsanstieg bei Lebensversicherungen erwartet

-Studie: Nachfrage für Neuwagen wird bald sinken

-Forderungen nach längeren AKW-Laufzeiten - Neue Meiler ans Netz?

-Umweltschützer rufen Städte zum Kampf gegen Einweg-Artikel auf

-London: Entschädigung für Opfer verseuchter Blutkonserven gefordert

-Zweiter Bahnstreik binnen Tagen stört Verkehr in Großbritannien

-ROUNDUP 2/Bilanz am Wochenende: Staus auf den Straßen - Bahnverkehr unauffällig

-Handwerkspräsident: Kostenanstieg bringt Branche in schwierige Lage

-Niedersachsen erwägt Nahverkehrsticket für norddeutsche Länder

-Reste von chinesischer Rakete nahe Philippinen ins Meer gestürzt

-ROUNDUP: Erste Affenpocken-Todesfälle in Europa - Notstand in New York

-ROUNDUP: Söder und Niedersachsen streiten über Fracking-Gas°

