dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Talanx übernimmt Lateinamerikageschäft von Versicherer Liberty Mutual

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx übernimmt für umgerechnet rund 1,38 Milliarden Euro das Lateinamerikageschäft vom US-Versicherer Liberty Mutual Insurance. Das Geschäft werde von der Tochtergesellschaft HDI International abgewickelt, teilte der MDax-Konzern (MDAX) am Samstag in Hannover mit. Der Kauf umfasst demnach das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet circa 1,7 Milliarden Euro auf. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen und wird laut Talanx für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

Teamtreffen statt Titelparty: BVB trauert um vergebene Meisterchance

DORTMUND - Statt 300 000 Fans rund um den Borsigplatz warteten 100 Unentwegte am Trainingsgelände auf die Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Mannschaft. Am Tag nach dem dramatischen Ausgang der Meisterschaft startete die Aufarbeitung des Titel-Traumas mit einem Saisonabschlusstreffen des Revierclubs. Um 10.43 Uhr fuhr Kapitän Marco Reus vor.

Ökonom Brunetti: Megabank UBS ist viel zu groß für die Schweiz

ZÜRICH - Die Bank UBS ist aus Sicht des Berner Volkswirtschaftsprofessors Aymo Brunetti nach der Übernahme von Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) viel zu groß für die Schweiz geworden. Auch eine Abspaltung des schweizerischen Geschäfts von Credit Suisse durch UBS löse das fundamentale Problem nicht, das die Schweiz mit der neuen Megabank habe, sagte Brunetti der "Sonntagszeitung".

'Bild': Guerreiro verlässt Borussia Dortmund

DORTMUND - Die Entscheidung über die Zukunft des Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Fußball-Profis Raphael Guerreiro ist nach Informationen der "Bild" gefallen. Demnach wird der 29 Jahre alte portugiesische Nationalspieler den Bundesliga-Zweiten verlassen. Wie die Zeitung berichtet, soll der Europameister von 2016 am Sonntag bei einer Teambesprechung zum Ende der Saison von Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Edin Terzic verabschiedet worden sein. Eine Bestätigung des Vereins liegt bisher nicht vor.

Ottobock-Eigentümer will weitere Unternehmensanteile verkaufen

DUDERSTADT - Der Mehrheitseigentümer des Prothesenherstellers Ottobock, Hans Georg Näder, will weitere Anteile des Unternehmens verkaufen. "Ich als Haupteigentümer habe vor, weitere zehn Prozent meiner Anteile abzugeben", sagte Näder der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Näder hält über eine Holding zurzeit 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. 20 Prozent wurden 2017 von dem schwedischen Finanzinvestor EQT übernommen. Der Finanzinvestor wolle sich aber von seinen Anteilen trennen, hieß es in dem Bericht. Insgesamt stehen damit also 30 Prozent des Unternehmens bald zum Verkauf. Näder kündigte in der Zeitung an, sich in den kommenden Monaten mit möglichen Partnern beschäftigen zu wollen.

Abschaffen oder Recyceln - UN-Konferenz berät über Plastikabkommen

PARIS - Unmengen von Plastikmüll belasten das Ökosystem und die menschliche Gesundheit - dem wollen die Vereinten Nationen mit einem globalen verbindlichen Abkommen gegen Plastikverschmutzung ein Ende setzen. Darüber wird ab Montag dieser Woche in Paris beraten - Umweltschützer, die Kunststoffindustrie und ölproduzierende Staaten aber verfolgen dabei sehr unterschiedliche Ziele.

ROUNDUP 2/EU-Kommissar: Twitter verlässt Verhaltenskodex gegen Desinformation

BRÜSSEL - Der Kurznachrichtendienst Twitter tritt laut Angaben der EU-Kommission aus einem EU-Abkommen gegen die Verbreitung von Desinformation im Internet aus. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton schrieb in der Nacht zu Samstag auf Twitter, das soziale Netzwerk verlasse den freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation. "Aber die Verpflichtungen bleiben. Man kann weglaufen, aber man kann sich nicht verstecken", schrieb er.

Weitere Meldungen

-Weniger E-Autos: CO2-Ausstoß bei Neuzulassungen gestiegen

-Stromausfall im Tower des Berliner Flughafens beeinträchtigt Flüge

-Umfrage: Junge Erwachsene und Männer eher für Organspendeausweise

-Schwierige Zeiten für Fahrradhändler - Lager voll, Preise sinken

-Presse: Anteil junger Raucher steigt stark

-Verband: Lieferengpässe bei Wohnmobilen haben sich entspannt

-Die Bundesbürger verschicken viel weniger SMS als früher

-Ärztepräsident hält häufige neue Rezepte nicht immer für nötig

-Wohnungsbranche begrüßt Nachbesserungen beim Heizungsgesetz

-ROUNDUP/'Enger Lösungskorridor': Gebäude-Klimaplan 2045 vom Scheitern bedroht°

