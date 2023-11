dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Krones optimistisch für 2024

FRANKFURT - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES blickt optimistisch auf das kommende Jahr. "2024 rechne ich mit einem Wachstum in der Größenordnung des laufenden Jahres", sagte Firmenchef Christoph Klenk der Börsen-Zeitung (Samstagausgabe). Beim Auftragseingang rechne er weiter nicht mit einem Einbruch. "Auch für das nächste Jahr gibt es so gut wie keine Stornierungen". Zudem werde sich die Ergebnismarge im 2024 verbessern./he

'FAZ': Chemiesparte von Merck KGaA soll bis zu 90 Millionen Euro sparen

FRANKFURT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) könnte einem Pressebericht zufolge weitere Stellen streichen. Die Chemiesparte solle die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montagausgabe) unter Berufung auf ein Memo an Mitarbeiter von Kai Beckmann, Geschäftsleitungsmitglied und für das Geschäft mit Elektronikchemie zuständig. Merck habe auf Anfrage de Echtheit des Dokuments bestätigt.

BVB-Demütigung zur Unzeit - Terzic: 'Extrem frustrierender Abend'

DORTMUND - Schon vor dem Ende der demütigenden Partie ergriffen tausende Dortmunder (BVB (Borussia Dortmund)) Fans die Flucht. Die Machtdemonstration der Bayern im einseitigen Bundesligagipfel sorgte auf den Tribünen für Ernüchterung - und vertrieb die gute Stimmung der vergangenen Wochen. Ähnlich wie der schwarz-gelbe Anhang war auch Edin Terzic nach dem 0:4 (0:2) gegen die Münchner mächtig bedient. "Das ist ein extrem frustrierender Abend. Seien wir ehrlich: Wir waren in allen Bereichen die schlechtere Mannschaft", bekannte der Fußball-Lehrer freimütig.

TV-Quoten: ZDF mit 'München Mord' vorn

BERLIN - ARD und ZDF haben das TV-Quotenrennen am Samstagabend ab 20.15 Uhr unter sich ausgemacht. Den Sieg sicherte sich das ZDF mit der neuen Episode "Der gute Mann vom Herzogpark" aus der Krimireihe "München Mord". 6,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Kommissaren Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Ludwig Schaller (Alexander Held) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) bei ihren Ermittlungen um den Tod einer Multimillionärsgattin zu. Der Marktanteil betrug 25,1 Prozent.

Marktstudie: Bei Neuwagen ist mehr Rabatt drin

FRANKFURT/DUISBURG - Autohersteller und Händler setzen im deutschen Neuwagen-Markt verstärkte Kaufanreize, treffen dabei aber auf zurückhaltende Kunden. Zu diesem Schluss kommt die am Samstag veröffentlichte Marktstudie des Duisburger Center Automotive Research für den Monat Oktober. Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer rechnet in der Folge auch für die kommenden sechs Monate mit verhaltenen Zulassungszahlen. Für das Gesamtjahr erwarte er 2,85 Millionen neu zugelassenen Autos nach 2,65 Millionen im Vorjahr.

Imker ernten deutlich mehr Honig

MAYEN - Deutschlands Imker haben in diesem Jahr gut geerntet. Pro Bienenvolk seien im Schnitt 36,7 Kilo Honig geerntet worden und damit 2,3 Kilo mehr als im Vorjahr, teilte das Fachzentrum Bienen und Imkerei auf dpa-Anfrage im rheinland-pfälzischen Mayen mit. Verglichen mit dem sehr verregneten Jahr 2021, in dem nur 18 Kilo pro Volk eingeholt wurden, ist die Erntemenge gut doppelt so groß. In der seit 2012 geführten Statistik fiel der Jahreswert nur 2018 höher aus, damals waren es 36,9 Kilo pro Bienenvolk.

DJV fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt bei Öffentlich-Rechtlichen

MAGDEBURG/MÜNCHEN - Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert für die Beschäftigten der Öffentlich-Rechtlichen 10,5 Prozent mehr Gehalt. Mit dieser Forderung werde die Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen mit den Sendeanstalten ziehen, die Anfang 2024 beginnen sollen, teilte der DJV am Sonntag anlässlich seines Verbandstages in Magdeburg mit. Sie stünden bei SWR, NDR, BR und WDR an.

Bundesinnenministerium weist Provider auf Samidoun-Verbot hin

BERLIN - Nach dem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ausgesprochenen Verbot von Samidoun in Deutschland sollen nun auch die Social-Media-Kanäle des palästinensischen Netzwerks dichtgemacht werden. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte am Samstag auf Anfrage: "Jetzt werden die nächsten Schritte eingeleitet". Dazu gehöre, dass die Betreiber sozialer Netzwerke über das Verbot informiert würden, damit sie entsprechend handelten. Nicht mehr erlaubt sei zudem die Bereitstellung der Internetseite des Vereins.

ROUNDUP: Streit ums Geld beim Deutschlandticket - 49 Euro für viele die Grenze

BERLIN - Wird das Deutschlandticket teurer oder steht es gar vor dem Aus? Der Streit zwischen Bund und Ländern um die langfristige Finanzierung des aktuell 49 Euro teuren Tickets spitzt sich weiter zu. "Eine Beendigung dieses Erfolgsprojekts wäre schlicht nicht vermittelbar und würde viel Vertrauen kosten. Bund und Länder sind deshalb gemeinsam gefragt, um eine Lösung für die zukünftige Finanzierung zu finden, jeder muss seinen Beitrag leisten", sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Montag stehen dazu Verhandlungen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Regierungschefs der Länder an.

ROUNDUP: Flugbetrieb nach beendeter Geiselnahme in Hamburg wieder angelaufen

HAMBURG - Nach dem Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb wieder angelaufen. "Der Flughafen hat wieder geöffnet", sagte ein Airport-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Laut der Website flightradar24.com landete als erstes Flugzeug eine Eurowings-Maschine aus Hannover. Bis zum Abend sollten nach Angaben des Sprechers weitere Starts und Landungen folgen.

