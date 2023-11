dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'MM': Continental setzt in Automotive-Sparte den Rotstift an

HAMBURG - Continental will die schwächelnde Autozuliefersparte laut einem Bericht mit einer Verschlankung der Verwaltung wieder profitabel machen. In der Automotive-Sparte, in der auch die Geschäfte mit Displays und Fahrassistenzsystemen gebündelt sind, sollen weltweit rund 5500 Stellen abgebaut werden, über 1000 davon an den rund 30 deutschen Standorten, wie das "Manager Magazin" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Das wären knapp drei Prozent der über 200 000 Conti-Mitarbeiter. Der Schritt soll einige Hundert Millionen Euro sparen. Ein Sprecher von Continental sagte auf Anfrage, Gerüchte würden nicht kommentiert. Das Unternehmen prüfe aber "weitere Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensbereichs Automotive".

Kreise: Turkish Airlines will bei Airbus bis zu 350 Flugzeuge bestellen

LONDON - Turkish Airlines wird für ihren geplanten Kapazitätsausbau laut Insidern wohl hunderte Flugzeuge bei Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ordern. Die Bestellung über rund 350 Maschinen verschiedenen Typs könnte bereits am Montag auf der Dubai Air Show bekannt gegeben werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Luftfahrtmesse läuft von Montag bis Freitag (17. November). Laut den Insidern laufen die Gespräche zwischen der Airline und dem Flugzeugbauer noch. Die Anzahl von festen Bestellungen und von Optionen für mögliche künftige Orders könnten sich noch ändern.

Novo Nordisk: Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung - Experten positiv

BAGSVAERD - Studiendetails untermauern die positive Wirkung des Gewichtssenkers Wegovy des Pharmakonzerns Novo Nordisk zur Vorbeugung etwa von Herzinfarkten. Die Dänen stellten die Daten am Samstag auf einem Kongress der US-amerikanischen Herzgesellschaft in Philadelphia vor. Bereits im August hatte der im Stoxx 50 Europe notierte Konzern mitgeteilt, dass sich das Medikament zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt der üblichen Standardbehandlung überlegen sei. Demnach wurde das Risiko im Vergleich um ein Fünftel verringert. Das hatte damals an der Börse zu einem Kursprung um gut 17 Prozent an nur einem Tag geführt.

Kreise: Boeing vor Großauftrag für 737 Max aus Saudi-Arabien

LONDON - Der US-Flugzeugbauer Boeing kann sich Insidern zufolge auf einen weiteren Großauftrag der neuen saudi-arabischen Fluggesellschaft Riyadh Air freuen. Die staatliche Airline wolle auf der Dubai Air Show für den Aufbau einer Kurzstreckenflotte bis zu 100 Boeing 737 Max ordern, rund eine Hälfte als feste Bestellung und eine Hälfte als Option, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Anzahl der Maschinen könne sich aber noch ändern. Die Luftfahrtmesse beginnt an diesem Montag.

ROUNDUP: MSC kommt in Trippelschritten bei Kauf von HHLA-Anteilen voran

HAMBURG - Die Großreederei MSC kommt bei der geplanten Übernahme von knapp der Hälfte des Hamburger Hafenlogistikers HHLA in kleinen Schritten voran. "Gemeinsam mit der Stadt Hamburg halten wir nun mehr als 75 Prozent der HHLA-Anteile", sagte der Deutschlandchef der weltgrößten Containerreederei, Nils Kahn, der "Welt am Sonntag".

ROUNDUP/Die Klimabilanz wird besser: Paketfirmen kommen auf Elektrokurs voran

BONN - Deutschlands Paketbranche kommt auf ihrem Elektrokurs voran, mit dem der CO2-Ausstoß gesenkt werden soll. Der Marktführer DHL teilte auf Anfrage mit, mittlerweile mehr als 25 000 elektrisch betriebene Transporter im Geschäftsbereich Post & Paket Deutschland zu haben. Das sind 5000 mehr als vor anderthalb Jahren und 15 000 mehr als vor vier Jahren. Die Zahlen beziehen sich auf die "letzte Meile", also die Strecke bis zum Haushalt oder Abhol-Automaten. Dort setzt DHL 60 800 Transporter ein, der Elektro-Anteil liegt also bei circa 41 Prozent. Das ist mit deutlichem Abstand der höchste Wert unter den in Deutschland tätigen Paket-Dienstleistern.

^

Weitere Meldungen

-Niedersachsens Verkehrsminister fordert stabilen Preis fürs Deutschlandticket

-Kreise/Strom und Gas: 2022 deutlich weniger Anbieterwechsel und Sperren

-Verkehrsminister Wissing: Flughäfen müssen Sicherheitskonzepte prüfen

-Agritechnica soll Ausblick auf Landwirtschaft von morgen geben

-Fendt verkauft deutlich mehr Traktoren und bietet nun E-Modell an

-Cyber-Zwischenfall beeinträchtigt australische Häfen

-Tele Columbus: Gespräche über Finanzspritze von Eigentümern

-ProSieben beendet quotenschwaches Journal 'Zervakis & Opdenhövel'

-Booking zahlt italienischem Fiskus 94 Millionen Euro

-Umfrage: Menschen nutzen Smartphone häufiger zum Bezahlen

-Luxusimmobilien boomen in Frankreich weiter an der Côte d'Azur

-Experte: Erneuerbare Energien lassen Strompreise sinken

-Bahn bereitet für Streiks Notfall-Fahrplan mit XXL-ICE-Zügen vor°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis