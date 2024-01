dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Stabilität statt Spektakel: BVB verteidigt sich zur Aufholjagd

KÖLN - Welch brotlose Kunst der Zauberfußball sein kann, hat Edin Terzic erst kurz vor dem 4:0 beim 1. FC Köln wieder gesehen. Im Trainingsspiel habe Donyell Malen "ein herausragendes Fallrückzieher-Tor" erzielt, erzählte der Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) nach dem Sieg zum Rückrundenstart: "Doch am Ende hat seine Mannschaft 1:3 verloren. Und sein Tor hat keine Gewichtung gehabt."

Jetblue und Spirit Airlines legen gegen Übernahmeverbot Berufung ein

WASHINGTON - Die 3,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Billigfliegers Spirit (Spirit Airlines) durch den Konkurrenten Jetblue (JetBlue Airways) geht in die nächste Runde. Gegen die gerichtliche Blockade des Vorhabens legten beide Unternehmen am Freitag (Ortszeit) Berufung ein. Gründe wurden in der Ein-Satz-Mitteilung nicht genannt. Viele Analysten hatte die Übernahme bereits abgehakt.

Russische Hacker lasen einige E-Mails von Top-Managern bei Microsoft

REDMOND - Hacker mit Verbindungen zur russischen Regierung haben sich nach Angaben von Microsoft Zugang zu einigen E-Mails ranghoher Manager des Konzerns verschafft. Die Attacke habe im November begonnen und sei vor einer Woche entdeckt worden, teilte Microsoft am Freitag mit. Die Hacker hätten auch einige Dokumente aus E-Mail-Anhängen heruntergeladen. Der Konzern machte keine Angaben dazu, wer aus der Konzernführung betroffen ist.

Prinz Harry zieht Verleumdungsklage gegen 'Mail'-Verlag zurück

LONDON - Prinz Harry hat eine Verleumdungsklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung "Mail on Sunday" (Daily MailGeneral Trust A) zurückgezogen. Der jüngere Sohn von König Charles III. hatte Associated Newspapers Limited (ANL) wegen eines Meinungsbeitrags über eine anhängige Klage des 39-Jährigen gegen das britische Innenministerium verklagt. Harry sah seinen Ruf geschädigt. Ihm wurde in dem Text vorgeworfen, einen falschen Eindruck vermittelt zu haben über seine Bereitschaft, für seinen polizeilichen Personenschutz in Großbritannien zu zahlen.

TV-Quoten: Handball-EM und 'Ein starkes Team' vor Dschungelcamp

BERLIN - Das Interesse am Dschungelcamp ist am zweiten Tag zurückgegangen - große Konkurrenz waren die Handball-EM und der ZDF-Krimi. 3,71 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend um 20.15 Uhr RTL ein, als es hieß "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das entsprach einem Marktanteil von 13,2 Prozent. Bei der ersten Folge am Freitagabend hatten noch 4,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Interesse gehabt (20,3 Prozent).

Einzelhandel beklagt lange Wartezeiten für Solardächer und Ladesäulen

BERLIN - Der Einzelhandel in Deutschland beklagt lange Wartezeiten beim Anschluss von Photovoltaikanlagen und Ladesäulen und fordert eine schnellere Bearbeitung durch die Verteilnetzbetreiber. Von den Verzögerungen betroffen sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem die Handelsriesen Aldi Nord, Edeka, Lidl und Rewe , der Großhandelskonzern Metro (METRO (St)) und der Möbelhändler Ikea.

Bauindustrie erwartet Verlust von 10 000 Jobs - Krise im Wohnungsbau

BERLIN - Wegen der Krise im Wohnungsbau erwartet die deutsche Bauindustrie 2024 den ersten Beschäftigungsverlust in der Branche seit der Finanzkrise. "Wir rechnen derzeit damit, dass in den kommenden Monaten etwa 10 000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands HDB, der Deutschen Presse-Agentur.

EU-Länder geben grünes Licht für Medienfreiheitsgesetz

BRÜSSEL - Journalisten und Medienhäuser sollen in der EU künftig besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Die Botschafter der EU-Länder bestätigten am Freitag in Brüssel einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sprach von einem "wichtigen Schritt, um die Freiheit und Vielfalt der Medien in Europa zu stärken und zu sichern".

SPD-Experte: Galeria-Warenhäuser brauchen neue Mietverträge

BERLIN - Eine Rettung der Galeria-Warenhäuser kann nach Einschätzung des SPD-Wirtschaftsexperten Alexander Bartz nur mit neuen Mietverträgen für die 92 Filialen gelingen. Der österreichische Investor René Benko habe "zur Finanzierung waghalsiger Immobilienspekulation Galeria Karstadt Kaufhof wie eine Kuh gemolken und deutlich zu hohe Mieten verlangt", sagte Bartz der Zeitung "Bild am Sonntag".

Bauernprotest zur Grünen Woche - Für gesundes Essen und Umweltschutz

BERLIN - Mehrere Tausend Menschen haben zur Agrarmesse Grüne Woche in Berlin für ein Umsteuern in der Landwirtschaft demonstriert. Die Teilnehmer setzten sich am Samstag fur mehr Umwelt- und Tierschutz ein, gegen Gentechnik, für faire Preise für die Erzeugnisse von Landwirten und für den Erhalt vieler Bauernhöfe.

^

Weitere Meldungen

-Flughafen Basel wegen Bombendrohung stundenlang gesperrt

-Nach erneutem Ausbruch: Blaue Lagune auf Island wieder geöffnet

-ROUNDUP: Verkehrsministerium setzt Kommission für Straßengüterverkehr ein

-Lauterbach: Cannabis-Gesetz im Februar im Bundestag verabschieden

-Biden begrüßt Israels Genehmigung von Mehllieferungen nach Gaza

-Londons Bürgermeister hofft nach Brexit auf Abkommen für junge Leute

-Gasterminal in Russland in Brand geraten

-Letzte Gemeinde entscheidet über Pläne für Northvolt-Batteriefabrik

-Beginn der Wassersportmesse Boot - Rund 230 000 Besucher erwartet

-234 000 Menschen besuchen Reisemesse CMT

-Vulkanausbruch auf Island voraussichtlich vorbei

-Besserer Schutz von Reisenden bei Verspätungen gefordert

-Verkehrsbranche offen für höheren Deutschlandticket-Preis

-Scholz sagt Handwerk gute Rahmenbedingungen zu

-Hasso Plattner wird 80 - Woidke und Schubert gratulieren°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he