dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Porsche startet mit Umsatz- und Gewinnrückgang ins Jahr

STUTTGART - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche ist wegen der Erneuerung mehrerer Modelle deutlich schwächer ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz von Januar bis März schrumpfte im Jahresvergleich um mehr als ein Zehntel auf 9,01 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das operative Konzernergebnis lag mit 1,28 Milliarden Euro rund 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. Analysten hatten zuvor im Durchschnitt damit gerechnet, dass die Rückgänge geringer ausfallen.

Postbank-Kauf könnte Deutsche Bank weitere 1,3 Milliarden Euro kosten

FRANKFURT - Die Übernahme der Postbank könnte für die Deutsche Bank ein teures Nachspiel haben. Im Streit mit früheren Aktionären des gekauften Instituts über die Angemessenheit des Übernahmepreises habe das Oberlandesgericht Köln an diesem Freitag angedeutet, Teile dieser Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befinden zu können, teilten die Frankfurter am späten Abend mit. Zwar widerspreche man weiterhin nachdrücklich einer solchen Einschätzung. Gleichwohl beeinflussten die Ausführungen des Gerichts die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Zahlung durch die Bank.

US-Justiz stellt Diesel-Ermittlungen gegen Mercedes-Benz ein

STUTTGART - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) entgeht in den USA einer strafrechtlichen Anklage im Dieselskandal. Das US-Justizministerium (Department of Justice/DOJ) hat seine Ermittlungen eingestellt, bestätigte der schwäbische Automobilkonzern am Samstag einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts". Das knapp gehaltene DOJ-Schreiben liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Mercedes-Benz waren überhöhte Abgaswerte bei rund 250 000 Dieselwagen vorgeworfen worden.

US-Gewerkschaft setzt Einkommenserhöhung bei Daimler Truck durch

GASTONIA - Die US-Gewerkschaft UAW hat deutliche Gehaltserhöhungen für Arbeiter des Nutzfahrzeug-Herstellers Daimler Truck in North Carolina durchgesetzt. Die Einigung sehe ein Einkommensplus von 25 Prozent über vier Jahre vor, sagte UAW-Chef Shawn Fain am Freitag (Ortszeit). Zuwächse in dieser Größenordnung hatte die UAW im vergangenen Jahr bei den US-Autoriesen General Motors, Ford (Ford Motor) und Stellantis nach wochenlangen Streik-Aktionen erreicht.

'Wiwo': Heidelberger Druck sieht gestiegenen Auftragseingang im 4. Quartal

DÜSSELDORF - Der Druckmaschinen-Hersteller Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) blickt einem Pressebericht zufolge wieder zuversichtlicher auf die Entwicklung der Orderlage. "Insbesondere der Auftragseingang im vierten Quartal zeigt eine positive Markttendenz", habe ein Unternehmenssprecher gesagt, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Sonntag. Der Auftragseingang habe nach jetzigem Kenntnisstand über dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals gelegen, so der Sprecher.

'In der eigenen Hand': Desaströser BVB hofft auf Paris

LEIPZIG - Julian Brandt entlud seinen Frust im Keller des Leipziger Stadions, Edin Terzic wollte schleunigst weg, Sebastian Kehl nahm die Mannschaft in die Pflicht. Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat sich in Leipzig mal wieder von seiner desaströsen Seite gezeigt und einen Platz unter den besten Vier der Bundesliga wohl final verspielt. Und dennoch geht der BVB voller Zuversicht in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Rüstungsfirmen gründen Projektgesellschaft für neues Kampfpanzersystem

BERLIN - Für die von Deutschland und Frankreich geplante Entwicklung eines hochmodernen Landkampfsystems wollen die beteiligten Rüstungsunternehmen eine gemeinsame Projektgesellschaft gründen. In einer Mitteilung begrüßten die Firmen KNDS Deutschland (früher KMW), KNDS France, Rheinmetall AG, Rheinmetall Landsysteme und Thales die am Freitag von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu unterzeichnete Vereinbarung für das milliardenschwere Rüstungsvorhaben. Sie sprachen von einem "wesentlichen Meilenstein für die Entwicklung eines überlegenen Landkampfsystems für die Streitkräfte der Zukunft".

US-Behörde prüft Teslas Nachbesserung des 'Autopilot'-Systems

WASHINGTON - Die US-Verkehrsbehörde hat ein neues Ermittlungsverfahren zu Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" eingeleitet. Sie geht dabei der Frage nach, ob ein "Autopilot"-Update von Dezember ausreicht, um die Sicherheitsbedenken der Behörde auszuräumen. Die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) war in einer mehrjährigen Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass "Autopilot" es Fahrern zu leicht machte, die Kontrolle komplett dem System zu überlassen, obwohl sie ständig die Verkehrslage im Blick behalten müssen.

Unruhe bei Thyssenkrupp Steel: Beschäftigte planen Protestkundgebung

DUISBURG - Mit großer Schärfe haben Arbeitnehmervertreter von thyssenkrupp Steel auf die Ankündigung des Mutterkonzerns vom Freitag reagiert, der Holding EPCG einen 20-Prozent-Anteil zu verkaufen. Die Nachricht habe eingeschlagen wie eine Bombe, hieß es in einem Samstag veröffentlichten Flugblatt der IG Metall. "Das ist ein Skandal, denn Vorstandschef Miguel López und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm haben die Mitbestimmung einmal mehr umschifft und uns somit bewusst vor den Kopf gestoßen."

Galeria Kaufhof schrumpft weiter - Verdi fordert Zukunftskonzept

ESSEN - Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt weitere 16 seiner noch 92 Filialen zum 31. August dieses Jahres. Das gab Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekannt. Besonders stark von Schließungen betroffen sind mit jeweils drei Häusern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Handelsexperten sehen in der Aufgabe weiterer Häuser jedoch keinen "Befreiungsschlag" für den Handelskonzern und mahnten ein längerfristiges Zukunftskonzept an. Sonst könnte der schleichende Niedergang weitergehen.

^

Weitere Meldungen

-194 WHO-Mitglieder wollen Pandemieabkommen retten

-BUND fordert Mehrweg-Pflicht - 'Ende vom Einweggeschirr'

-WHO: Vogelgrippe-Risiko für öffentliche Gesundheit noch gering

-DAZN/DFL-Streit mit Abmahnungen, 'Verleumdungen' und Millionen-Loch

-Iran will Besatzung von beschlagnahmtem MSC-Containerschiff freilassen

-Firmenchef-Umfrage: Über 70 Prozent fürchten Cyber-Angriff

-Treuhänder für Signa-Luxusimmobilien bekommt grünes Licht von Gericht

-Großmakler: Preisverfall bei unsanierten Häusern gestoppt

-Kreml übergibt russische Tochter von Bosch an Gazprom

-Zwei weitere Journalisten in Russland verhaftet

-Deutlich mehr Wohnmobile in Deutschland - Hotspots im Norden und Süden

-Auch 2024 dürfte es global gesehen viele Masernfälle geben

-Pkw-Label soll mehr Transparenz beim Autokauf bringen

-Wirtschaftskrise: Argentinier essen immer weniger Rindfleisch

-Kehl über Rickens Beförderung beim BVB: Im ersten Moment enttäuscht

-Kreml warnt Westen vor Enteignung russischer Guthaben

-ROUNDUP: Tote und schwere Schäden nach Tornados in den USA

-Umfrage: Viele Bankkunden verzichten auf Erstattung von Kontogebühren

-Studie: Elektroautos könnten Autofinanzierung durcheinander wirbeln

-Stark-Watzinger: Forschungskooperationen mit China überprüfen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he