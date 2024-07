dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Bundesamt: Nach IT-Panne normalisiert sich Lage

BERLIN/REDMOND - Nach den weltweiten IT-Ausfällen durch ein fehlerhaftes Update für eine Sicherheitssoftware normalisiert sich nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Lage in vielen Bereichen wieder. Zahlreiche Unternehmen haben aber nach wie vor mit Folgewirkungen der Störungen zu kämpfen, wie das BSI mitteilt. Auch der Luftverkehr in Deutschland hat sich nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wieder weitestgehend normalisiert.

Büromöbelhändler Takkt schraubt Erwartungen für 2024 runter

STUTTGART - Nach einem schwachen ersten Halbjahr senkt der Stuttgarter Büromöbelhändler TAKKT seine Prognose für 2024. Statt eines Rückgangs beim Umsatz im hoch einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich erwartet das Unternehmen nun ein Minus um 12 bis 17 Prozent im Gesamtjahr. Das werde auch Einfluss auf die Profitabilität haben, teilte das Unternehmen weiter mit.

Varta kündigt Restrukturierung an - Aktienkapital soll auf Null gesetzt werden

ELLWANGEN - Der angeschlagene Batteriekonzern Varta kämpft ums Überleben. Das Unternehmen kündigte am Sonntag an, kurzfristig beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart die Durchführung eines Restrukturierungsvorhabens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und

Alexander Pollich wird neuer China-Chef von Porsche

STUTTGART - Porsche wechselt seinen China-Chef aus. Alexander Pollich, bisher Geschäftsführer von Porsche Deutschland, wird in Shanghai Präsident und Geschäftsführer bei Porsche China, Hongkong und Macao, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilt. Seinen neuen Posten trete er voraussichtlich zum 1. September an.

Testspiel-Pleite in Thailand: Borussia Dortmund verliert 0:4

BANGKOK - Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat zum Auftakt seiner Asienreise eine herbe Pleite kassiert. Die Dortmunder mussten sich dem thailändischen Erstligisten BG Pathum United 0:4 (0:2) geschlagen geben. Melvyn Lorenzen (14.) schoss die Gastgeber früh in Führung. Teerasil Dangda (44.) und zweimal Jaroensak Wonggorn (65., 88.) bauten den Vorsprung aus und bescherten dem BVB auch auf dem Rasen einen äußerst ungemütlichen Abend.

ROUNDUP: Woidke verteidigt Tesla - 'Ein riesengroßer Gewinn'

GRÜNHEIDE - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellt sich angesichts der Wasser-Proteste hinter US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide. "Wir sind gut beraten, mit Wasser sparsam umzugehen. Tesla ist aber der Falsche, um das zu kritisieren", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. "Das Unternehmen will kein zusätzliches Wasser in der Produktion einsetzen und will sein Industrieabwasser künftig vollständig recyceln."

Jadon Sancho trainiert wieder bei Manchester United

DORTMUND - Ein Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) wird angesichts der neuesten Entwicklungen immer unwahrscheinlicher. Der von Manchester United ausgeliehene Offensivspieler hat sich mit Trainer Erik ten Hag nach ihrem Streit, der zur Rückkehr zum BVB geführt hatte, ausgesprochen. Sancho ist wieder im Mannschaftstraining und stand beim 2:0-Testspielsieg des Premier-League-Clubs gegen die Glasgow Rangers in der Startelf. Ein zuvor ausgeschlossener Verbleib bei den Red Devils scheint nun doch möglich.

Boeing: Fast 44 000 Flugzeuge bis 2043 benötigt

SEATTLE - Boeing rechnet damit, dass in den kommenden zwei Jahrzehnten branchenweit fast 44.000 Flugzeuge benötigt werden. Insgesamt werde sich die Zahl der weltweit eingesetzten Passagier- und Frachtmaschinen bis 2043 nahezu verdoppeln, sagt der US-Flugzeugbauer in seiner neuen Langzeit-Prognose voraus.

Knapp 19.500 Beschwerden bei Reise-Schlichtungsstelle

BERLIN - Bei Konflikten mit Reiseunternehmen können sich Verbraucher an die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr wenden. Dort wurden allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 19.500 entsprechende Beschwerden eingereicht, wie aus dem Halbjahresbericht der Schlichtungsstelle hervorgeht. Das waren etwa vier Prozent mehr Fälle als im Vorjahreszeitraum.

Lebensmittel vom Automaten: Aldi und Rewe gehen neue Wege

DÜSSELDORF - Nach der Supermarkt-Kette Rewe hat nun auch der Discounter Aldi Süd einige Abhol-Automaten in Betrieb genommen, um deren Funktion zu testen und Erkenntnisse über die veränderte Kundennachfrage zu bekommen. Der Mitte Juli begonnene Test sei zeitlich und regional begrenzt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Vorher hatte die "Lebensmittel Zeitung" berichtet.

^

Weitere Meldungen

-CDU zu Protesten auf Mallorca: Urlauber sichern Jobs

-Ärztekammer streicht Homöopathie-Weiterbildung im Südwesten

-Nach Flugausfällen: Andrang am Ärmelkanal

-Sarah Connor: 'Besuchen Sie keine Wal- oder Delfinshows' - Streit mit Tui

-BVB-Sportdirektor Kehl lobt Süle für verbesserte Fitness

-Werften bereiten Bau von Konverterplattformen vor

-Demo gegen Massentourismus auf Mallorca

-Tschentscher erteilt Kühnes Elbtower-Vorschlag Absage

-Weinlese auf Sizilien beginnt so früh wie nie zuvor

-'Sky Team' zum 'Spiel des Jahres' gekürt

-Sprengung von Geldautomaten soll härter bestraft werden

-Kehl nennt Situation im Sturm 'nicht optimal'

-Söder: Grundlegendes Verbrennerverbot muss weg

-Bewegung bei den Fleischkennzeichnungen

-Bund will Rechtsstreit um Maskenlieferungen durch BGH klären lassen

-Grenzkontrollen zu Frankreich wegen Olympischer Spiele

-Dortmund auf Asien-Tour - was wird aus Moukoko?

-Lehrerverband fordert 40 Milliarden Euro für Förderprogramm

-Autos seltener bunt°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he