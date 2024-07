dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA konkretisiert Jahresziele

Darmstadt - Nach einem guten zweiten Quartal hat der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) seine Ziele für das laufende Jahr konkretisiert. Der Nettoumsatz soll zwischen 20,7 und 22,1 Milliarden Euro liegen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Freitagabend in Darmstadt mitteilte. Bislang war der Vorstand am unteren Ende der Spanne von 100 Millionen Euro weniger ausgegangen.

Thyssenkrupp Nucera kassiert Bereichsprognose - Quartalsgewinn überrascht

DORTMUND - Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera schaut vorsichtig auf das kommende Geschäftsjahr. Für 2023/2024 bestätigte das Unternehmen aber die gesteckten Ziele am Freitagabend.

42 Millionen Autos mit Elektroantrieb weltweit

STUTTGART - Weltweit steigt die Zahl der Autos mit Elektroantrieb weiter schnell an. Ende 2023 lag der Bestand bei rund 42 Millionen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das waren gut 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gezählt wurden dabei nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride und Stromer mit sogenanntem Range-Extender (Reichweitenverlängerer), wofür oft ein kleiner Verbrennungsmotor genutzt wird.

Musk gibt Chatbot Zugang zu Nutzer-Beiträgen bei X

SAN FRANCISCO - Elon Musks Online-Plattform X lässt seinen Chatbot Grok standardmäßig mit Beiträgen von Nutzern trainieren. Da sie dafür nicht ausdrücklich um Erlaubnis gefragt wurden, ruft der Schritt europäische Datenschützer auf den Plan.

SPD-Chefin Esken: Bundesregierung sollte X nicht 'weiter füttern'

BERLIN - Nach Ansicht von SPD-Chefin Saskia Esken sollte sich die Bundesregierung von Elon Musks Kommunikationsplattform X zurückziehen. Es sei wichtig, dass die EU über das sogenannte Gesetz über digitale Dienste "die Daumenschrauben" gegenüber der Plattform anziehe, sagte Esken dem "Handelsblatt". "Ebenso notwendig wäre es, dass Bundesregierung und Europäische Union sich endlich alternativen Plattformen für ihre Kurznachrichten-Kommunikation suchen und X nicht weiter füttern."

Thyssenkrupp-Steel-Oberaufseher Gabriel über Stahlfirma HKM: Ziel ist Verkauf

DUISBURG - Der Aufsichtsratschef von thyssenkrupp Steel Europe, Sigmar Gabriel , hat das Vorhaben untermauert, sich von dem Stahlunternehmen HKM trennen zu wollen. An HKM hält die Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp die Hälfte der Anteile, der Rest entfällt auf das niedersächsische Unternehmen Salzgitter und den französischen Konzern Vallourec. "Unser Ziel ist der Verkauf", sagte der frühere Bundeswirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende der "Rheinischen Post" (Samstag).

Kaffeeröster Illy mit kräftigem Wachstum im Halbjahr - Börsengang geplant

TRIEST - Der italienische Kaffeeröster Illy hat das erste Halbjahr 2024 mit kräftigem Wachstum abgeschlossen. Dr Umsatz wuchs um 3,8 Prozent auf 289,1 Millionen Euro, wie Geschäftsführerin Cristina Scoccia sagte. Der Nettogewinn verdoppelte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 auf 13,6 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26,2 Prozent auf 46,2 Millionen Euro.

Hamburg: Millioneninvestition in Wasserstoffproduktion geplant

HAMBURG - Auf dem Gelände des früheren Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg soll nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" für rund 400 Millionen Euro eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff gebaut werden. Dazu gründen die städtischen Hamburger Energiewerke und das Hamburger Finanzunternehmen Luxcara ein gemeinsames Projekt mit dem Namen Hamburg Green Hydrogen, berichtete die Zeitung. Luxcara halte 74,9 Prozent der Anteile, die Hamburger Energiewerke 25,1 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass wir für den Elektrolyseur mit 100 Megawatt Leistung in der ersten Ausbaustufe und für die zu errichtenden Nebenanlagen bis zu 400 Millionen Euro investieren werden", sagte Christian Heine, Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke.

VW: Wolfsburg statt Wörthersee - 15.000 Besucher bei GTI-Treffen

WOLFSBURG - Das Fest für Fans des sportlichen VW (Volkswagen (VW) vz) Golf GTI hat am Wochenende Tausende nach Wolfsburg gelockt. Die Szene traf sich nicht wie viele Jahre lang am österreichischen Wörthersee, sondern direkt am VW-Stammwerk, um getunte Golf, Polo und Scirocco zu bestaunen. Zum Abschluss zogen am Sonntag rund 200 Fahrzeuge in einem Autokorso quer über das VW-Werksgelände.

^

Weitere Meldungen

-'Bild auf Russisch' in Moskau als ausländischer Agent eingestuft

-Patientenschützer für mehr Kooperation bei Klinikreform

-Taylor-Swift-Shows: Unterkünfte stark nachgefragt

-Druck steigt bei Meeresbodenbehörde - Chef wird gewählt

-Hamburger Projekt zu neuen Flugtreibstoffen aufgegeben

-Kartoffelbauern sorgen sich um Ernte - Preise könnten fallen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/men