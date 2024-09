dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Werte in diesem Artikel

ROUNDUP: Volkswagen mit weiterer Gewinnwarnung - Konzern unter Druck

WOLFSBURG - Der kriselnde Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern kommt immer stärker unter Druck. Konzernchef Oliver Blume muss die Gewinnaussichten schon wieder kappen, weil das Unternehmen dieses Jahr doch nicht so viele Autos verkaufen wird wie einst erhofft. Vor allem bei der ohnehin stark angespannten Kernmarke VW Pkw läuft es den Angaben zufolge schlechter als erwartet, aber auch die leichten Nutzfahrzeuge von VWN und die eigene Zuliefersparte schwächeln. Die maue Wirtschaftslage belastet die Verkäufe, auch die Finanzdienstleistungssparte des Konzerns verdient weniger. Die VW-Aktie verlor nachbörslich.

Stahlchef bei Thyssenkrupp kündigt härtere Einschnitte an

ESSEN - Dennis Grimm, neuer Chef der Stahlsparte bei thyssenkrupp, kündigt härtere Einschnitte an als bisher geplant. "Die aktuelle Marktlage hat sich in den vergangenen Monaten nochmal verschlechtert, und eine Erholung ist leider nicht in Sicht", sagte Grimm der "WAZ" (Samstag). Darauf müsse Deutschlands größter Stahlkonzern reagieren. Die Einschnitte könnten deshalb tiefer ausfallen als bisher geplant.

Kreise: Gewerkschaft will Schenker-Verkauf im letzten Moment stoppen

BERLIN - Am Mittwoch soll der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn über den Verkauf der Logistiktochter DB Schenker abstimmen - doch die Zustimmung des Gremiums wackelt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will sich gegen den Verkauf stellen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete über das Vorhaben der EVG. Sollte die EVG weitere Mitglieder des Gremiums von ihrer Position überzeugen können, könnte der Verkauf noch gestoppt werden.

Autoversicherungen: Es wird teuer

MÜNCHEN/HEIDELBERG - In der anstehenden Preisrunde für Autoversicherungen dürfte es deutlich teurer werden. Aktuell liegen die Angebote für Versicherungswechsler um 21 Prozent höher als vor einem Jahr, wie Berechnungen des Vergleichsportals Verivox ergaben. Das bedeutet zwar nicht, dass auch bei Bestandsversicherungen Preissteigerungen in dieser Größe eintreten, die Angebote geben aber einen Hinweis auf die Entwicklung der Preise.

ROUNDUP: Baywa erwartet mehr Geld und weiteres Stillhalten der Banken

MÜNCHEN - Der Vorstand der BayWa erwartet, dass die Gläubigerbanken dem tief in die Krise gestürzten Unternehmen mehr Zeit und Geld geben, um seine Probleme zu lösen. Der Vorstand gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Unterschriften der wesentlichen kreditgebenden Banken für die Verlängerung der sogenannten Standstill-Vereinbarungen bis Ende des Jahres vorliegen, teilte die Baywa am Sonntagabend mit.

Solarunternehmen Meyer Burger verschiebt Vorlage der Halbjahreszahlen erneut

THUN - Das angeschlagene Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger (Meyer Burger Technology) hat gemäß ungeprüften Halbjahreszahlen deutlich weniger Umsatz erzielt. Das geprüfte Halbjahresergebnis will das Unternehmen bis spätestens Ende Oktober publizieren.

INDEX-MONITOR: Alzchem ersetzt Vitesco im SDax nach Fusion mit Schaeffler

FRANKFURT - Das Spezialchemie-Unternehmen Alzchem Group (AlzChem) wird den ausscheidenden Antriebsspezialisten Vitesco (Vitesco Technologies) im Kleinwerteindex SDAX ersetzen. Das teilte die Deutsche Börse am späten Freitagabend mit. Wirksam wird die neue Indexzusammensetzung zum 2. Oktober (Dienstag). Vitesco wurde vom Auto- und Industriezulieferer Schaeffler übernommen und soll Anfang Oktober auf diesen verschmolzen werden. Der 1. Oktober (Montag) ist voraussichtlich der letzte Handelstag für die Vitesco-Aktie. Die Regensburger waren erst im September 2021 vom ehemaligen Mutterkonzern Continental über einen Spin-Off abgespalten worden und kommen jetzt bei den Franken von Schaeffler unter./men

Microsoft schränkt umstrittene KI-Suchfunktion ein

REDMOND - Microsoft führt nach Kritik weitere Einschränkungen für die Windows-Suchfunktion "Recall" ein, die alle paar Sekunden Bildschirmaufnahmen speichern soll. "Recall" werde unter anderem keine Aufnahmen von Passwörtern und Kreditkarten-Nummern erfassen, gab der Windows-Konzern bekannt. Auch Informationen von Websites mit Gesundheits- und Finanzdaten sollen herausgefiltert werden. Microsoft reagiert damit auf einen der zentralen Kritikpunkte an der Funktion.

Cyberattacke trifft französische Nachrichtenagentur AFP

PARIS - Die französische Nachrichtenagentur AFP ist von einer Cyberattacke getroffen worden. Der Angriff auf das Informationssystem der Agence France-Presse, der in Teilen auch die Übertragungstechnik zu den Kunden betraf, sei am Freitag entdeckt worden, teilte die Agentur in Paris mit. Die Urheber des Angriffs und mögliche Motive waren auch am Sonntag weiter nicht bekannt.

Musk erklärt hohen Krankenstand in Grünheide zur Chefsache

GRÜNHEIDE - Wegen des hohen Krankenstands im Tesla-Werk in Grünheide will sich Firmenchef Elon Musk persönlich ein Bild von der Lage machen. "Das klingt verrückt. Ich schaue mir das an", kommentierte er einen X-Post, der den vermeintlich außergewöhnlich hohen Krankenstand des Werks zum Thema hatte.

^

Weitere Meldungen

-Baubeginn für Abschnitt der Suedlink-Stromtrasse

-FIFA enthüllt: Club-WM mit Bayern und BVB in elf US-Städten

-ROUNDUP 2: Abschreibungen belasten Baywa - 290 Millionen Verlust

-Apotheker warnen vor Lieferengpässen bei Medikamenten

-Borussia Dortmund besiegt Bochum nach Rückstand mit 4:2°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/men