dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Patrizia verschiebt Zahlenvorlage wegen Bilanzänderung - Gewinnziel bleibt

AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hält nach einem aufgetretenen Änderungsbedarf an den Bilanzen der Geschäftsjahre 2022 und 2023 an seinem Gewinnziel für 2024 fest. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im mittleren Bereich der bisher gegebenen Prognosebandbreite von 30 bis 60 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit. Die Auswirkungen der neuen bilanziellen Würdigung auf die Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024 seien begrenzt. Auswirkungen auf das operative Geschäft und die Liquidität des Unternehmens ergeben sich ausdrücklich nicht. Die bilanziellen Kennzahlen seien nur unwesentlich verändert.

Stabilus-Finanzchef Bauerreis geht - Interimslösung von Wietersheim

KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus (Stabilus SE) muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Stefan Bauerreis habe aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Freitagabend in Koblenz mit. Übergangsweise wird das Aufgabengebiet von Firmenchef Michael Büchsner verantwortet. Bis die Position des Finanzvorstands langfristig neu besetzt wird, wird der Vorstand zusätzlich interimistisch durch den Finanzmanager Wend von Wietersheim unterstützt.

Apple stoppt Cloud-Verschlüsselung in Großbritannien

CUPERTINO/LONDON - Apple-Kunden in Großbritannien können künftig ihre iCloud-Daten nicht mehr vollständig verschlüsseln. Das kündigte der iPhone-Konzern in Cupertino an. Die britische Regierung hatte zuvor Apple aufgefordert, eine Hintertür in die Verschlüsselungstechnik "Advanced Data Protection" (ADP) einzubauen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Daten bietet. Der britischen Regierung ging es darum, den Sicherheitsbehörden Zugang zu den Daten zu ermöglichen.

Telekom führt neuen Schutz gegen betrügerische SMS ein

BONN - Die Deutsche Telekom wird zum 1. April eine neue Schutzeinrichtung in Betrieb nehmen, um ihre Mobilfunkkunden besser vor betrügerischen Kurznachrichten (SMS) zu schützen. Die neue "SMS-Firewall" wehrt nach Angaben der Telekom eindeutig missbräuchliche SMS direkt ab. Sie sei aber zukünftig auch in der Lage, vor gefährlichen Kurznachrichten zu warnen.

Mehr als jedes vierte neue Haus in Deutschland ist ein Fertighaus

BAD HONNEF - Fertighäuser werden unter Hauskäufern immer beliebter. Der Fertighaus-Anteil unter den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern habe im Jahr 2024 bei 26,1 Prozent gelegen, teilte der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) in Bad Honnef mit und verwies dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Damit lag der Anteil erstmals bei mehr als einem Viertel, 2023 waren es 24,5 Prozent gewesen und 2014 nur 16,2 Prozent. Im Vergleich zu anderen Häusern sind Fertighäuser meistens günstiger und die Bauzeit ist kürzer.

Verivox: Energiepreise fast ein Drittel höher als 2021

HEIDELBERG - Die Haushalte in Deutschland zahlen drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Schnitt 31 Prozent mehr für Energie als noch 2021. Dies geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

