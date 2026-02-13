dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Hapag-Lloyd will israelische Reederei übernehmen

HAMBURG - Die nach Transportmenge größte deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd will einen israelischen Wettbewerber übernehmen. Der Vorstand von Hapag-Lloyd führe fortgeschrittene Verhandlungen über einen möglichen Erwerb sämtlicher Anteile an der Zim Integrated Shipping Services Limited, teilte das Unternehmen mit.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP/BVB bleibt Bayern-Jäger: Standards als 'Dosenöffner'

DORTMUND - Ökonomisch, torreich und ohne Gegentreffer: Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Führungskräfte waren nach dem souveränen 4:0 gegen den FSV Mainz 05 mit der Spielweise ihres Teams sehr zufrieden. "Wir waren sehr effizient heute. Einfach mal vier Tore zu schießen und keines zu kassieren, tut gut" sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Strafanzeige von Tesla

FRANKFURT/ODER - Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige des US-Elektroautobauers Tesla wegen des Vorwurfs eines unerlaubten Mitschnitts einer Betriebsratssitzung. Am Donnerstag sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz gegen einen Vertreter der IG Metall eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit. Mehrere Medien berichteten zuvor darüber. Die Gewerkschaft hatte den Vorwurf gegen den Mann zurückgewiesen.

Zalando-Aus in Erfurt: Betriebsrat legt Management Fragenkatalog vor

ERFURT - Wochenlang herrschte nach der Schließungsentscheidung Funkstille. Nun wurden Gespräche zwischen dem Zalando-Betriebsrat und dem Management aufgenommen. "Wir haben uns zusammengesetzt", sagte Betriebsratsmitglied Jana Clausen auf Anfrage in Erfurt. Der Arbeitnehmervertretung gehe es dabei zunächst um eine wirtschaftlich fundierte Begründung dafür, warum das Erfurter Logistikzentrum von Zalando mit 2.700 Arbeitnehmern Ende September komplett geschlossen werden soll.

Wer­bung Wer­bung

Vattenfall-Chefin Borg: Neue Kernenergie ist im Aufschwung

HAMBURG - Vattenfall-Chefin Anna Borg rechnet nach eigener Aussage damit, dass die Bedeutung der Kernenergie in den nächsten Jahren zunehmen wird. "Neue Kernenergie ist in vielen Ländern im Aufschwung", sagte die Vorstandsvorsitzende in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Verivox: Autoversicherer haben 2025 erneut Preise erhöht

HEIDELBERG - Für die große Mehrheit der Autofahrer ist die Kfz-Versicherung erneut teurer geworden. Nach einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage des Portals Verivox sind die Beiträge 2025 im Schnitt der drei Versicherungsarten Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko für gut 60 Prozent der Kundinnen und Kunden teurer geworden. Bei einem weiteren Fünftel (22,3 Prozent) haben die Versicherer demnach auf versteckte Preiserhöhungen zurückgegriffen: Die Kfz-Beiträge wurden nicht günstiger, obwohl die betreffenden Autofahrerinnen und Autofahrer keinen Schaden meldeten und damit eigentlich in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse hätten rutschen sollen.

Weitere Grundversorger senken Strompreise

HEIDELBERG - Weitere Grundversorger senken die Preise. Für Februar, März und April hätten regionale Grundversorger 101 Preissenkungen um durchschnittlich 15 Prozent angekündigt, teilte das Vergleichsportal Verivox in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse mit. "Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden wird so um durchschnittlich 279 Euro entlastet."

Wer­bung Wer­bung

SPD will Social-Media-Verbot für Kinder unter 14

BERLIN - Die SPD hat in einem Impulspapier die Einführung eines Social-Media-Verbots für Kinder unter 14 Jahren gefordert. Die Partei schlägt vor, eine Altersverifikation mit Hilfe der App "EUDI-Wallet" verpflichtend zu machen.

Annäherung in Tarifrunde bei der Bahn

BERLIN - In die festgefahrenen Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn kommt Bewegung. Nach dem Ende der vierten Verhandlungsrunde teilte ein Unternehmenssprecher mit: "Wir haben uns angenähert und erste Verständigungen erzielt. Wir sind zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden können." Diese soll am 23. Februar beginnen.

Viele sparen bei Reisen - Urlaub auf Pump keine Option

FRANKFURT/BONN - Auf Urlaub wollen die Wenigsten trotz gestiegener Preise verzichten - doch die Reisekasse ist bei vielen Menschen hierzulande dieses Jahr knapper gefüllt. Zwei Drittel der 2.110 Teilnehmer einer repräsentativen YouGov-Umfrage für die Postbank (66,3 Prozent) gaben an, 2026 privat zu verreisen, überwiegend sogar mehrmals.

^

Weitere Meldungen

-Vier Astronauten mit 'Crew Dragon' an ISS angekommen

-Neuer Job für KI-Ära: Türschließer für Robotaxis

-Hunderte protestierten gegen Schließung von Wurstfabrik in Britz

-ROUNDUP 2/Sorge vor Sanktionen: Bund will PCK-Raffinerie helfen

-ROUNDUP/Nach defekter Weiche: Hamburger Zugverkehr normalisiert sich

-ROUNDUP 3: Bank-Schließfächer in Stuhr geplündert - 'Arg ist es schon'

-Esa-Chef: 'Wir bieten die europäische Lösung an'

-Bemannte Nasa-Mondmission: Probleme auch bei weiterem Test

-Schärfere Regeln für USA-Einreise nicht vor Jahresmitte

-Datenschützer: Bodycams in Zügen brauchen klare Bedingungen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he