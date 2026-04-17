dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt

MÜNCHEN - Der Chemiekonzern Wacker (WACKER CHEMIE) hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft voraussichtlich mehr verdient als gedacht. Kunden hätten Bestellungen wegen des Kriegs vorgezogen, teilte Wacker Chemie überraschend am Freitagabend in München mit. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 173 Millionen Euro deutlich höher liegen als vom Unternehmen und von Branchenexperten prognostiziert. Für das Gesamtjahr hob Wacker nun zwar die Umsatzprognose etwas an. Der operative Gewinn soll aber wie geplant 550 bis 700 Millionen Euro erreichen.

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ROUNDUP 2/'Schade für uns': BVB öffnet Meistertür für FC Bayern

SINSHEIM - Das Thema deutsche Meisterschaft war für die Profis von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) überhaupt keines mehr. Kein Spieler und auch nicht Niko Kovac thematisierte nach der bitteren 1:2 (0:1)-Schlappe bei der TSG Hoffenheim groß die anstehende Titelkrönung, die der FC Bayern nach der BVB-Schlappe bereits am Sonntag vier Spieltage vor Bundesliga-Schluss vollenden kann.

VW-Technikchef: Brauchen mehr Tempo bei Reformen

WOLFSBURG/HANNOVER - VW (Volkswagen (VW) vz)-Technikvorstand Thomas Schmall wünscht sich in Deutschland deutlich mehr Tempo bei Reformen. Technologisch sei Deutschland keineswegs abgehängt, sagt er im Vorfeld der Hannover Messe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Doch damit das auch wirtschaftlich zum Tragen komme, müsste sich der Standort schneller anpassen und die Rahmenbedingungen ändern.

Diagnose da: Süle kann auf BVB-Abschied auf dem Platz hoffen

DORTMUND - Aufatmen beim verletzten BVB-Verteidiger Niklas Süle: Die unglückliche Vorstellung des Ex-Nationalspielers in Hoffenheim wird anders als zunächst befürchtet wohl nicht sein letzter Auftritt für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gewesen sein. Süle zog sich nach Angaben des Vereins nur eine leichte Knieverletzung zu. "Der Innenverteidiger wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach im Saisonendspurt wieder zur Verfügung stehen", teilte der BVB mit.

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Lies: Bau chinesischer Autos in deutschen VW-Werken prüfen

WOLFSBURG - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies spricht sich dafür aus, den Bau von chinesischen Autos in den deutschen VW-Werken (Volkswagen (VW) vz) zu prüfen. Man könne nicht verhindern, dass chinesische Autobauer verstärkt in den europäischen Markt drängen, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für ihn stehe aber auch im Fokus, die Beschäftigung in deutschen VW-Werken zu sichern und Produktionsstätten auszulasten. "Wir müssen für die Beschäftigten eine Antwort finden, wie das gelingen kann."

Nach Streiks hebt die Lufthansa wie geplant ab

FRANKFURT - Nach den ganzwöchigen Streiks des fliegenden Personals bei der Lufthansa heben alle Flugzeuge der Airline nach Unternehmensangaben wieder wie vorgesehen ab. "Es ist wie geplant wieder angelaufen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen.

Filialnetz der Post hat gesetzeswidrige Lücken

BONN - Bei der Einhaltung einer gesetzlichen Vorschrift zur Flächenpräsenz mit Filialen hat die Deutsche Post (DHL Group (ex Deutsche Post)) zwar noch immer Probleme, sie kommt aber voran. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gab es Mitte April im Bundesgebiet 130 unbesetzte Pflichtstandorte - an diesen Orten hat das Unternehmen keine Filialen, obwohl es dort eine haben müsste. Im September waren es 30 mehr gewesen.

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ROUNDUP/Rattengift in Hipp-Babykost: Internationale Fahndung

WIEN/INGOLSTADT - Die Polizei fahndet in Österreich, Tschechien und der Slowakei nach einem möglichen Erpresser, der Hipp-Babynahrung vergiftet hat. Deutschland ist laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord nicht betroffen, doch ermittelt auch hierzulande die Kripo Ingolstadt.

Turkish Airlines streicht Istanbul-Flüge ab Leipzig/Halle

LEIPZIG/HALLE - Der Flughafen Leipzig/Halle verliert eine wichtige internationale Flugverbindung: Die Turkish Airlines stellt ihre Flüge zwischen Leipzig und Istanbul zum 2. Mai ein. Das bestätigte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG auf Anfrage. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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