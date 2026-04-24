dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Sky: Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy

LONDON - Der Energiekonzern Eon (EON SE) befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten.

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Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten

MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares dürfte in diesem Jahr noch am Autozulieferer Amaneos festhalten. "Wir sind vom Bauchgefühl noch ein gutes Jahr bis zwei Jahre von einem Exit entfernt", sagte Vorstandsmitglied Johannes Laumann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Im Großteil sei man zwar mit der Entwicklung zufrieden, an einer Stelle laufe es aber nicht gut. Durch eine Reihe von Makrofaktoren sei Amaneos "nicht so schnell vorangekommen, wie ich das vielleicht vor zwei, drei Jahren erwartet hätte", sagte Laumann weiter. Nun steige auch noch der Ölpreis an, was Kunststoffe verteuere.

ROUNDUP/1.000 Heimspiel, 600. Sieg: BVB macht Champions League klar

DORTMUND - Diesen Jubel der glücklichen Fans hatten sich die Profis von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) redlich verdient. Im 1000. Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte hat sich der BVB gegen den desolaten SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigten die Gastgeber die Breisgauer ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab. Gleichzeitig war es der 600. Heimsieg in der Bundesliga für die Westfalen.

ROUNDUP: Bafin untersagt Unicredit kritische Werbung zu Commerzbank

FRANKFURT/BONN - Die deutsche Finanzaufsicht greift bei einer Kampagne der UniCredit im Übernahmekampf um die Commerzbank ein. Die Bafin untersagte der italienischen Großbank Werbeanzeigen zulasten der Commerzbank, die sie in sozialen Medien veröffentlicht hatte. Die Werbung wurde als unzulässig eingestuft.

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ROUNDUP: Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla sieht für die Fabrik in Grünheide bei Berlin angesichts steigender Nachfrage eine Trendwende - dagegen spricht Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von einem "Einmaleffekt" und zeigt sich skeptisch. Das gilt auch für den Ausbau des einzigen Autowerks von Tesla-Chef Elon Musk in Europa.

Lies sieht Standortgarantie für VW-Werk in Emden

EMDEN - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies geht nach eigenem Bekunden fest von einer Zukunft des VW (Volkswagen (VW) vz)-Werkes im ostfriesischen Emden aus. In einer Diskussionsrunde während der Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der Emder Kunsthalle sagte der SPD-Politiker auf die Frage des Moderators, ob es eine Standortgarantie für VW in Emden gäbe: "Ja, die gibt es. Es gibt keine Alternative", sagte der Regierungschef, der auch im Aufsichtsrat des Autobauers sitzt. Bei VW in Emden arbeiten rund 7.700 Beschäftigte, es ist der wichtigste industrielle Arbeitgeber in Ostfriesland.

Presse: Größte Raiffeisenbank Österreichs soll entstehen

WELS/GUNSKIRCHEN - Die Raiffeisenbank Wels und die Raiffeisenbank Gunskirchen in Oberösterreich stehen Medien zufolge kurz vor einer Fusion. Laut der "OÖN" vom Samstag sind sich die Vorstände und Aufsichtsräte einig. Die Entscheidung über den Zusammenschluss soll auf den jeweiligen Generalversammlungen der Genossenschaften Ende Mai erfolgen. Durch die Fusion würden die beiden Banken mit einer Bilanzsumme von 2,57 Milliarden Euro zur größten Raiffeisenbank Österreichs werden.

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Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic

SAN FRANCISCO - Nach Amazon festigt auch Google (Alphabet C (ex Google)) mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt investiert der Internet-Riese zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro), wie Anthropic mitteilte.

Ryanair halbiert BER-Flugangebot - Verband sieht Alarmsignal

BERLIN/SCHÖNEFELD - Der Flughafenverband sieht in der Ankündigung der drastischen Reduzierung des Flugangebots von Ryanair am Hauptstadtflughafen BER ein Alarmsignal. "Deutschland schaut nach der Ryanair-Ankündigung auf den Flughafen BER, aber eigentlich ist es keine Entscheidung gegen Berlin, sondern gegen den Luftverkehrsstandort Deutschland insgesamt", sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

ROUNDUP: Bahn-Fahrpreise im Fernverkehr bleiben bis 2027 stabil

BERLIN - Fahrgäste der Deutschen Bahn bleiben in den nächsten zwölf Monaten von Preiserhöhungen im Fernverkehr verschont. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise für ICE-Tickets ein Jahr lang stabil", kündigte Bahnchefin Evelyn Palla in der "Bild am Sonntag" an. Bereits im vergangenen Jahr war die übliche Fahrpreiserhöhung im Dezember ausgefallen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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