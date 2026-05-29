dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Castlelake bestätigt Überlegungen zur Übernahme von Easyjet

MINNEAPOLIS - Der britische Billigflieger easyJet könnte eine Übernahme durch eine US-Investmentgesellschaft bevorstehen. Castlelake bestätigte am Freitag, dass man sich in einem frühen Stadium von Überlegungen zur Abgabe eines Kaufgebots befindet. Zuvor hatte die britische Webseite Betaville entsprechend berichtet. Zuletzt hatte es im Oktober vergangenen Jahres Spekulationen über ein Übernahmeangebot der schweizerischen Großreederei MSC gegeben. Auch andere Akteure hätten ein Auge auf Easyjet geworfen, hatte die italienische Zeitung "Corriere della Sera" damals berichtet.

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Universal Music Group lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab

HILVERSUM - Der Musikkonzern Universal Music (UMG) (Universal Music) lehnt das Übernahmeangebot der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital (Pershing Square) ab. Die Offerte bewerte das Unternehmen zu niedrig, teilte UMG am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Zudem werde damit kein Mehrwert geschaffen. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass die Ablehnung auf breite Zustimmung stoße.

ROUNDUP: 75 Euro für WM-Kindertrikot - Union kritisiert Adidas

BERLIN - Rund zwei Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte der "Rheinischen Post" 75 Euro für ein Kindertrikot seien für viele Familien "eine enorme finanzielle Herausforderung". "Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten."

Novartis meldet positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs auf Fachkongress

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat auf dem Krebskongress ASCO in der US-Stadt Chicago neue Daten zu seinem Prostatakrebs-Medikament Pluvicto vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Präparat in Kombination mit der Standardtherapie das Fortschreiten der Erkrankung bei verschiedenen Patientengruppen konsistent verzögern kann.

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Mieten in Frankfurt steigen weiter

FRANKFURT - Dem neuesten Mietspiegel zufolge sind die Mieten in Frankfurt in den vergangenen zwei Jahren kräftig gestiegen. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter lag bei den für den Mietspiegel 2026 betrachteten Stichproben bei 12,28 Euro, wie die Stadt mitteilte. Das waren 6,8 Prozent mehr als beim vorangegangenen Mietspiegel 2024.

Autobauer geben weniger Rabatt für Elektroautos

BOCHUM/FRANKFURT - Die Autobauer haben im Mai auf dem deutschen Markt die eigenen Preisnachlässe für Elektroautos zurückgefahren. Der monatliche Neuwagen-Marktbericht des privaten Center Automotive Research (CAR) sieht das als direkte Folge der staatlichen Förderung, die seit Mai rückwirkend für Anmeldungen im laufenden Jahr gezahlt wird.

Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm

MÜNCHEN - Am Flughafen München hat nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Samstagmorgen der Flugverkehr für etwa eine Stunde stillgestanden. Starts und Landungen seien nach der verdächtigen Sichtung gegen 9.00 Uhr ausgesetzt worden, der Alarm sei aber gegen 10.05 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte ein Flughafensprecher.

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ROUNDUP 3/Protest und Sperre ohne Chaos: Ein Ruhetag am Brenner

MATREI AM BRENNER - Das befürchtete Verkehrschaos wegen der Sperre des Brenners ist ausgeblieben. Vor, während und danach kam es nach Angaben der Behörden zu keinen größeren Störungen. "Es ist überraschend ruhig. Es ist ein normaler Sonntag", sagte Alexander Holzedl vom Autobahnbetreiber Asfinag. "Es sieht sehr, sehr gut aus", so ein Sprecher des österreichischen Autofahrerclubs ÖAMTC. Die Urlauber hätten sich offenbar gut auf die Brenner-Sperre eingestellt.

In Italien im Stau? Künftig gibt es Geld zurück

ROM - In Italien gibt es künftig Geld zurück, wenn man auf einer gebührenpflichtigen Autobahn wegen einer Baustelle zu lange im Stau steht. Die neue Regelung tritt an diesem Montag in Kraft, also noch vor Beginn der Hauptreisezeit. Wenn die normale Fahrzeit deutlich überschritten wird, muss der Betreiber die Maut unter bestimmten Bedingungen teilweise oder sogar komplett zurückzahlen. Auf Italiens Autobahnen sind jedes Jahr auch sehr viele Deutsche unterwegs.

Kleine Gemeinden vielfach ohne öffentliche Ladesäulen fürs E-Auto

BERLIN - Wer ein E-Auto besitzt, findet in kleinen Gemeinden häufig keine öffentlich zugängliche Ladesäule. Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor. Auf dem Land spiele das Laden zu Hause oder beim Arbeitgeber eine zentrale Rolle, hob das Verkehrsministerium darin hervor. Über die Daten hatte zunächst das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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