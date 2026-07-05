dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

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ROUNDUP 2: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf

HANNOVER - Der Reifenhersteller Continental will einen Großteil der Einnahmen des Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen. Dies teilte der Dax-Konzern (DAX) am Samstag in Hannover nach Unterzeichnung des Vertrags zum Spartenverkauf mit.

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Continental verkauft Kunststofftechnik - Gewerkschaft warnt

HANNOVER - Nach Bekanntwerden des Verkaufs der Continental-Kunststofftechniksparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star Funds hat die IGBCE Widerstand gegen mögliche weitere Stellenstreichungen angekündigt. Man setze auf Dialog mit dem neuen Eigentümer, sollte es aber Pläne eines weiteren Arbeitsplatzabbaus über die beschlossene Größenordnung hinaus geben, werde das auf "entschiedenen Widerstand" stoßen, sagte Francesco Grioli, Mitglied des Continental-Aufsichtsrats und des geschäftsführenden Hauptvorstands der Industriegewerkschaft.

Entscheidende Phase bei Einigungsverfahren für Zalando

ERFURT - Die Verhandlungen über einen Sozialplan für die Beschäftigten des von der Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums <(Zalando)> in Erfurt gehen in eine entscheidende Phase. Vor dem nächsten Treffen der Einigungsstelle am Dienstag machten Betriebsrat und Belegschaft deutlich, dass der Vorstand des Internet-Modehändlers seiner sozialen Verantwortung gerecht werden müsse. "Wir lassen uns nicht als Müll entsorgen", erklärte der Betriebsrat und verwies auf eine Aktion der Belegschaft.

Behörde kann der Post nicht auf die Finger gucken

BONN - Nach einem Gerichtsurteil kann der Staat jahrelang nicht überprüfen, ob die Deutsche Post schnell genug Briefe austrägt. Wie aus Unterlagen der Bundesnetzagentur hervorgeht, verlor die Aufsichtsbehörde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf in letzter Instanz einen Rechtsstreit mit einem Marktforschungsunternehmen, das geklagt hatte.

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Bosch-Betriebsrat fordert Taskforce für die Autoindustrie

GERLINGEN - Angesichts der sich zuspitzenden Krise in der deutschen Autoindustrie fordert der Betriebsrat des Autozulieferers Bosch einen runden Tisch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. "Wir können nicht so weitermachen wie bisher", sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Bosch Mobility, dem "Spiegel".

Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor: Billigfluglinie Easyjet schlägt ein

LONDON - Die Billigfluglinie easyJet hat dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd Euro) bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die anderen Offerten zuvor alle abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offen gelassen.

Condor-Chef offen für Verkauf an Airline vom Golf

FRANKFURT - Der staatlich gestützte Ferienflieger Condor schließt bei der Suche nach einem neuen Eigentümer auch Interessenten aus der Golfregion nicht aus. "Natürlich muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass sich Condor wahrscheinlich an einem größeren Konglomerat andocken wird", sagte Condor-Chef Peter Gerber dem Magazin "Stern".

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ROUNDUP: Bund plant mehr Geld für Neu- und Ausbau der Schiene

BERLIN - Der Bund will im kommenden Jahr mehr Geld in den Neu- und Ausbau des Schienennetzes stecken. Die Investitionen aus dem Einzelplan des Verkehrsministeriums sollen von rund 1,8 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro steigen. Das geht aus dem Kabinettsentwurf des Finanzministeriums für den Bundeshaushalt 2027 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Bundeskabinett will den Entwurf am Montag beschließen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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