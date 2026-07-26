dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

26.07.26 20:34 Uhr

ROUNDUP: Paramount setzt Warner-Übernahme nach Wettbewerbsklagen aus

LOS ANGELES - Der Hollywood-Konzern Paramount (Paramount Skydance) setzt den geplanten Kauf des Konkurrenten Warner Brothers (Warner Bros Discovery) nach Wettbewerbsklagen von zwölf US-Bundesstaaten und der Drehbuchautoren-Gewerkschaft vorerst aus. Die mehr als 100 Milliarden Dollar schwere Übernahme soll erst nach einer Entscheidung zu den Klagen oder spätestens am 1. Juni 2027 weiter vorangetrieben werden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

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Presse: Finma untersucht bei Zurich Kontrollen im Vorsorgegeschäft

ZÜRICH - Die Finanzmarktaufsicht Finma hat beim Versicherer Zurich (Zurich Insurance) einem Medienbericht zufolge ein Enforcement-Verfahren eingeleitet. Im Zentrum stehen mögliche Mängel im internen Kontrollsystem, wie der "Sonntagsblick" unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet. Im Fokus steht dem Bericht zufolge das Geschäft in der beruflichen Vorsorge rund um die Sammelstiftung Vita.

Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan

STARBASE - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat seinen 13. Testflug weitgehend nach Plan absolviert. Das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas und flog eine Weile unbemannt durch das Weltall.

Batterieexperte zu Varta: 'Schlag für die Batterieindustrie'

ELLWANGEN - Der Batterieexperte Dirk Uwe Sauer sieht in der drohenden Zerschlagung des schwäbischen Batterieherstellers Varta ein Problem für die gesamte Branche hierzulande. "Die Zerschlagung von Varta wäre ein weiterer Schlag für die Batterieindustrie in Deutschland", sagte der Universitätsprofessor von der RWTH Aachen, wo er Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik ist.

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Rückruf tiefgefrorener Beerenmischung von Lidl ausgeweitet

JESSEN - Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost weitet den Rückruf seiner "Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren" der Marke Freshona wegen einer möglichen Verunreinigung mit Noroviren aus. Das Produkt wurde deutschlandweit bei Lidl verkauft, wie die Supermarktkette mitteilte.

Brasilien: Enteisung und Fehlreaktion führten zu Flugabsturz

RIO DE JANEIRO - Ein defektes Enteisungssystem bei schlechten Wetterbedingungen sowie Fehlreaktionen der Piloten waren laut Ermittlern maßgebliche Faktoren bei einer Flugkatastrophe mit 62 Toten in Brasilien. Zwei Jahre nach dem Unglück veröffentlichte die Behörde der brasilianischen Luftwaffe für die Untersuchung von Flugunfällen (Cenipa) ihren Abschlussbericht.

Wasserversorgung am Londoner Flughafen Gatwick beeinträchtigt

LONDON - Der auch aus Deutschland häufig angesteuerte Londoner Flughafen Gatwick hat Probleme mit der Wasserversorgung. Der Flughafenbetreiber schrieb am Mittag auf der Plattform X von "Beeinträchtigungen". Dem Sender Sky News zufolge berichteten Reisende von nicht funktionierenden Toilettenspülungen und Handwaschbecken. Hintergrund ist offenbar eine Störung im Wasserwerk Bough Beech. Zu Engpässen in der Wasserversorgung soll es auch in angrenzenden Bezirken gekommen sein. Für Passagiere und Personal werde im gesamten Flughafenbereich abgefülltes Wasser bereitgestellt, schreibt der Betreiber auf X. Demnach werden weitere Maßnahmen eingeleitet. Zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kam es zunächst nicht.

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ROUNDUP: Bundesliga prüft Angebot von US-Finanzinvestor

FRANKFURT - Die Bundesliga beschäftigt sich mit einem Mega-Angebot eines US-Finanzinvestors. "Es ist zutreffend, dass der Bundesliga ohne Aufforderung ein Angebot für ein Fremdkapital-Modell auf Ebene des Ligaverbands vorgelegt wurde", teilte die Bundesliga auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Über die Höhe des Angebots machte die Liga keine Angaben.

Investitionsstopp? Chemie im Osten hadert mit dem Standort

BERLIN/LEUNA - Ob Düngemittel, Kunststoffe oder chemische Grundstoffe für zahlreiche Industrieprodukte: Die Chemieindustrie liefert Produkte für viele Bereiche des Alltags. Dennoch will nach einer aktuellen Mitgliederumfrage des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) jedes zweite ostdeutsche Unternehmen seine Investitionen in Deutschland 2026 und 2027 zurückfahren. Mehr als jedes dritte plant, Investitionen ganz oder teilweise ins Ausland zu verlagern.

ROUNDUP: Womit Stromkunden 2027 bei den Netzentgelten rechnen müssen

BERLIN - Stromkunden müssen im kommenden Jahr mit einer geringeren Entlastung bei den Netzentgelten rechnen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises. Ein Zuschuss der Bundesregierung zu den Übertragungsnetzkosten soll 2027 geringer ausfallen als in diesem Jahr. Nach dem Regierungsentwurf zum Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist im kommenden Jahr ein Zuschuss von rund 5,5 Milliarden geplant - nach 6,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das wäre eine Kürzung um fast 15 Prozent.

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