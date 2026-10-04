dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

04.10.26 20:34 Uhr

Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren

NEW ALBANY - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

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Starbucks wegen neuer Filialen in Xinjiang unter Druck

PEKING/WASHINGTON - Die US-Kaffeekette Starbucks gerät wegen ihrer ersten Filialen in der chinesischen Region Xinjiang politisch unter Druck. Der Vorsitzende des China-Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus, John Moolenaar, forderte das Unternehmen auf, die Geschäfte angesichts der Unterdrückung der Uiguren wieder zu schließen. Der Republikaner bezeichnete die Eröffnung als "schockierend und moralisch bankrott".

Ähnelte KZ-Kleidung: Zara zieht Kostüm zurück

MADRID - Die spanische Modekette Zara hat ein Halloween-Kostüm für Kinder aus dem Verkauf genommen, nachdem Kritiker Ähnlichkeiten zur Kluft von KZ-Häftlingen während der Nazi-Diktatur kritisiert hatten. Zara gehört zum im EuroStoxx 50 gelisteten Konzern Inditex.

ROUNDUP 2: Schwächen und Sorgen - Zukunftskonzept für Galeria gefordert

KÖLN/DÜSSELDORF/HEILBRONN - Nach dem erneuten Insolvenzantrag der Warenhauskette Galeria mischen sich Sorgen um die Innenstädte und die Arbeitsplätze mit Forderungen nach einem tragfähigen Konzept.

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Apple plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern

CUPERTINO - Angesichts der Ausbreitung eigenständig agierender KI-Agenten will Apple Nutzer seiner Mac-Computer stärker über Risiken informieren, bevor sie solcher Software einen weitreichenden Zugang zu ihren Daten geben können. Einige Entwickler nutzten heutige Zugriffsmöglichkeiten auf eine Art, die alle Daten auf den Geräten preisgeben könne, warnte der Konzern. Deswegen wolle man sicherstellen, dass alle sich der Gefahren bewusst seien, bevor sie einem Datenzugang für Künstliche Intelligenz zustimmten.

ROUNDUP: Deutsche Bahn bietet Familienticket dauerhaft an

BERLIN - Die Deutsche Bahn will das Familienticket dauerhaft anbieten. Das kündigte Bahn-Chefin Evelyn Palla in der "Bild am Sonntag" an. Eine Hin- und Rückfahrt für eine Familie kostet demnach 99,99 Euro inklusive ICE-Reservierung.

Elektroautos: Immer mehr öffentliche Ladepunkte

HAMBURG/BONN - Elektroautos können in Deutschland an immer mehr öffentlichen Ladepunkten Strom tanken. Dies geht aus neuen Daten der Bundesnetzagentur hervor, die vom Energieunternehmen 1Komma5Grad für einen "Ladesäulenatlas" ausgewertet wurden. Demnach waren bei der Bundesnetzagentur am 1. September gut 209.000 öffentliche Ladepunkte registriert, 24 Prozent mehr als im Juli 2025. Darunter waren gut 150.000 normale und knapp 59.000 schnelle Ladepunkte. Der Deutschen Presse-Agentur dpa lag die Auswertung vorab vor.

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Mehr als jeder Zweite scheitert beim bargeldlosen Bezahlen

NEU-ISENBURG - "Cash only": Mehr als jeder zweite Erwachsene konnte in Deutschland in diesem Jahr mindestens einmal nicht wie gewünscht bargeldlos bezahlen. Mit 56 Prozent lag der Anteil in der jüngsten YouGov-Umfrage für den Genoverband sogar höher als 2021 mit damals 45 Prozent.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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