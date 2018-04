dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 2/Einigung im Mega-Deal: T-Mobile schluckt US-Rivalen Sprint

BELLEVUE - Erst vor fünf Monaten war die Mega-Fusion offiziell abgeblasen worden, nun kommt sie doch zustande: Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt den US-Rivalen Sprint. Am Sonntag sei eine verbindliche Einigung erzielt worden, um beide Unternehmen zusammenzuführen, hieß es in einer Mitteilung, die die Telekom am Abend verbreitete. Es ist eine Milliarden-Hochzeit, die die Kräfteverhältnisse auf dem umkämpften amerikanischen Mobilfunkmarkt neu definieren könnte.

Britische Supermarktketten Sainsbury's und Asda planen Mega-Fusion

LONDON - Im hart umkämpften britischen Lebensmittelhandel bahnt sich eine Mega-Fusion der Supermarktketten Sainsbury (J Sainsbury)'s und Asda an. Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, teilte Sainsbury's am Wochenende mit. Details zur Struktur nannte das Unternehmen nicht. Sainsbury's kündigte für diesen Montag weitere Informationen an. Der Deal hätte britischen Medien zufolge einen Wert in Höhe von 10 bis 12 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 11,4 bis 13,6 Milliarden Euro).

US-Sicherheitsausschuss genehmigt Fusion von Linde und Praxair

GUILDFORD - Der Industriegasekonzern Linde hat bei seiner geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair eine kleine, aber wichtige regulatorische Hürde genommen. Der für die Prüfung ausländischer Investitionen in den USA zuständige Ausschuss CFIUS habe keine Einwände, teilten die Unternehmen am Freitag mit.

'WSJ': Boeing greift nach Flugzeugteil-Spezialist KLX

NEW YORK - Der US-Flugzeugbauer Boeing nähert sich einem Pressebericht zufolge der Übernahme des Teile-Spezialisten KLX. Die Unternehmen könnten den Deal bereits an diesem Montag bekanntgegeben, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Noch könne das Geschäft aber scheitern.

Nordex trotzt Kritik an Deutschland-Schwerpunkt - Weiter sehr große Bedeutung

HAMBURG - Der Windturbinenhersteller Nordex will trotz kritischer Stimmen nicht von seinem starken Engagement auf dem Heimatmarkt lassen. Deutschland habe unverändert eine sehr große Bedeutung, sagte Finanzvorstand Christoph Burkhard der "Börsen-Zeitung". "Und ich sage ganz bewusst,unverändert', da wir ungeachtet der aktuellen marktbedingten Umsatzdelle vertrieblich einen sehr starken Fokus auf Deutschland haben."

US-Richter stoppt Verkauf von Xerox an Fujifilm

NEW YORK - Zwei Großaktionäre von Xerox haben den geplanten Verkauf des amerikanischen Traditionsunternehmens nach Japan mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Ein New Yorker Richter sieht einen Interessenkonflikt bei Xerox-Chef Jeffrey Jacobson beim Aushandeln des Deals mit dem japanischen Foto- und Druck-Spezialisten Fujifilm, wie unter anderem der Finanzdienst Bloomberg berichtete. Deshalb müsse der Verkauf bis zu einer Entscheidung über die Klage der beiden Investoren ausgesetzt werden. Xerox will die einstweilige Verfügung anfechten.

Lufthansa-Tochter Eurowings will Angebot ab Düsseldorf weiter ausbauen

DÜSSELDORF - Die Lufthansa-Tochter (Lufthansa) Eurowings will ihr Angebot am Flughafen Düsseldorf weiter ausbauen. "Nächstes Jahr planen wir, unser Netz weiter zu vergrößern. Zusätzliche Strecken in die USA wie in andere Länder kann ich mir vorstellen, wenn sich die Nachfrage gut entwickelt und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen stimmen", sagte Eurowings-Chef Thorsten Dirks der "Rheinischen Post" (Samstag). Zurückhaltend äußerte sich der Manager zum Vorhaben des Düsseldorfer Flughafens, die Kapazitäten deutlich zu erhöhen: "Für uns ist die operative Stabilität entscheidend. Da haben wir in 2017 gemeinsam mit dem Airport schon viel erreicht." Es sei "zu früh zu sagen, ob eine Kapazitätserweiterung sinnvoll und notwendig" sei.

Taxi-Konkurrent Uber in Wien wieder verfügbar

WIEN - Zwei Tage nach dem vorübergehenden Verbot des Fahrdienst-Vermittlers Uber in Wien hat der Taxi-Konkurrent den Betrieb wieder aufgenommen. Von Freitagabend an werde Uber in der österreichischen Hauptstadt wieder verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit.

HDE: Amazon beherrscht fast die Hälfte des deutschen Onlinehandels

BERLIN - Der US-Internetgigant Amazon beherrscht nach einer Studie des Handelsverbandes Deutschland (HDE) inzwischen fast die Hälfte des deutschen Onlinehandels. Insgesamt entfielen 2017 rund 46 Prozent der E-Commerce-Umsätze in der Bundesrepublik auf die deutsche Tochter des US-Konzerns, wie der Verband in seinem "Online-Moniter 2018" darstellte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

'Spiegel': Grüne legen Gesetz für Tabakwerbeverbot vor

BERLIN - Die Grünen wollen noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf für ein Tabakwerbeverbot im Bundestag einbringen und so die große Koalition unter Druck setzen. "Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, in dem großflächige Außenwerbung auf Plakaten oder Tabakwerbung im Kino immer noch erlaubt sind", heißt es laut "Spiegel" in dem in der vergangenen Woche von der Grünen-Bundestagsfraktion beschlossenen Entwurf. Das Verbot solle von Juli 2020 an greifen. Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen, Kirsten Kappert-Gonther, sagte dem Magazin: "Jetzt muss die Koalition Farbe bekennen." Auf Kinder und Jugendliche habe Tabakwerbung großen Einfluss.

Weitere Meldungen

-Großauftrag aus China für Kupfer- und Messingspezialist MKM

-Experte rechnet mit mehrjährigem Niki-Insolvenzverfahren

-Google-Mitgründer: Tech-Branche muss Verantwortung und Demut zeigen

-Klöckner will 'Schönrechnen' auf Lebensmittel-Packungen stoppen

-Experte bezweifelt Vorteile des Pestizidverbotes für Bienen

-Post weitet Abendzustellung für Pakete aus

-Bahn-Bilanz für März: deutlich mehr Verspätungen im Fernverkehr

-ILA: Messe zieht positive Bilanz - Besucherzahl gestiegen

-Technische Erprobung von Militär-Airbus A400M geht voran

-Stromausfall behindert Verkehr auf Amsterdamer Flughafen

-Streik beeinträchtigt wieder Bahnverkehr in Frankreich

-Umweltministerin Schulze zu Diesel-Gutachten: Nachrüstungen nicht zu teuer

-Drehkreuze sollen Venedig-Touristen bremsen

-Fahrrad-Club: Politik muss 'Dominanz des Autos' beenden°

