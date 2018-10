dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Bei Media-Saturn-Mutter Ceconomy soll neue Führung die Wende schaffen

DÜSSELDORF - Bei der Media-Saturn-Mutter Ceconomy (Ceconomy St) soll eine neue Führung die Wende schaffen. Dazu muss ein neuer Vorstandsvorsitzender und auch ein neuer Finanzchef gefunden werden. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge und einem anhaltenden Kursrutsch hat sich der Aufsichtsrat mit dem bisherigen Vorstandschef Pieter Haas auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzvorstand Mark Frese verlässt das Unternehmen, wird aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Geschäfte weiter führen. Das teilte die Ceconomy AG in der Nacht zum Samstag in Düsseldorf nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit.

Siemens-Chef dringt auf anhaltende Erneuerung des Konzerns

MÜNCHEN - Siemens-Chef Joe Kaeser sieht den Industriekonzern weiter auf dem Weg der Wandlung. "Bei der Verbindung der realen mit der digitalen Welt sind wir heute die klare Nummer 1. Wir dürfen uns aber darauf nicht ausruhen, sondern müssen weitergehen und künftige Trends antizipieren", sagte der Manager "Euro am Sonntag". "Wir haben deshalb 14 Schlüsseltechnologien identifiziert, die wir für unser Geschäft in Zukunft als entscheidend erachten. Das geht von Blockchain über Robotik bis hin zu Simulationstechnologien."

Aareal-Bank-Chef sieht Institut bei Jahreszielen auf Kurs - Zukäufe möglich

MÜNCHEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank bleibt trotz der jüngsten Turbulenzen an den Märkten zuversichtlich. "Das Jahr war herausfordernd, mit teilweise starken Schwankungen im Neugeschäft", sagte Vorstandschef Hermann Merkens "Euro am Sonntag". "Wir rechnen aber alles in allem mit einem guten und starken zweiten Halbjahr, so dass wir eher am oberen Ende des für 2018 gesteckten Ziels von sieben bis acht Milliarden Euro Neugeschäft herauskommen dürften." Das Gesamtkreditvolumen soll auf Vorjahreshöhe bei 26,5 Milliarden Euro liegen. Beim Konzernbetriebsergebnis werde man ebenfalls innerhalb der bereits deutlich angehobenen Bandbreite von 312 bis 352 Millionen Euro liegen.

ROUNDUP 2: Aktivisten dringen in Hambacher Tagebau und leere Häuser ein

KERPEN - Braunkohle-Gegner haben am Sonntag kurzzeitig den Abbau im Hambacher Tagebau gestoppt. Nach Angaben der Polizei in Aachen waren am Morgen mehr als 30 Menschen in das Tagebauloch eingedrungen. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb etwa eine Stunde lang eingestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Etwa ein Drittel der Aktivisten habe das Gelände dann von sich aus verlassen. Die übrigen seien von der Polizei herausgeführt worden und hätten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs bekommen.

Chinesischer Bezahlgigant Alipay bleibt Kampf um deutschen Markt fern

MÜNCHEN - Der chinesische Bezahlgigant Alipay steigt nicht in den Wettkampf mit Apple, Google (Alphabet C (ex Google)) und Co. um das Bezahlen per App in Europa ein. Das Unternehmen mit seinen 700 Millionen Nutzern will lediglich in der Nachbarschaft Chinas das Geschäft auf den lokalen Märkten ausbauen, sich in Deutschland und dem übrigen Europa aber weiter auf chinesische Kunden beschränken.

Schweres Jahr für Rübenbauer - Aber Zuckerpreise wohl weiter günstig

HEILBRONN/BRAUNSCHWEIG - Bundesweit hat die Ernte der Zuckerrüben begonnen - und damit ein weiteres schwieriges Jahr für Agrarbetriebe. Genaue Angaben zur diesjährigen Ernte werden zwar erst für Ende Dezember erwartet. Aber aus Expertensicht sprechen viele Faktoren dafür, dass die Preise auch mittelfristig nicht steigen dürften. Verantwortlich dafür sei in erster Linie der Wegfall der Produktionsquoten innerhalb der EU im Oktober 2017, sagte Marlen Haß vom bundeseigenen Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig. Der habe dafür gesorgt, dass der EU-Zuckerpreis stark fiel.

Aus für geplante Goldmine von Barrick Gold in chilenischen Anden

SANTIAGO DE CHILE - Die chilenische Justiz hat das endgültige Aus des Bergbauprojekts Pascua Lima in den Anden besiegelt. Der Tagebau auf 4500 Meter Höhe an der Grenze zu Argentinien hätte der weltweit erste sein sollen, bei dem zwei Länder bei der Goldförderung kooperieren. Ein Gericht in Antofagasta, 1300 Kilometer nördlich von Santiago de Chile, befand am Freitag (Ortszeit), dass die kanadischen Betreiber des Unternehmens Barrick Gold die Umweltauflagen nicht erfüllt hätten, wie das Nachrichtenportal Emol berichtete.

Facebook: Hacker klauten private Informationen aus Millionen Profilen

MENLO PARK - Bei dem jüngst bekanntgewordenen Hacker-Angriff auf Facebook wurden 14 Millionen Nutzern zum Teil sehr private Daten gestohlen. Bei diesen Profilen sind unter den erbeuteten Informationen die 10 letzten Orte, an denen sie sich über Facebook angemeldet hatten oder von anderen Nutzern markiert wurden, und die 15 jüngsten Suchanfragen bei dem Online-Netzwerk.

Rekord-Passagierzahlen und neue Airlines in Argentinien

BUENOS AIRES - Nach der Öffnung der Luftfahrtbranche in Argentinien haben die Fluggesellschaften Rekord-Passagierzahlen auf Inlandsrouten erzielt. Allein im September flogen 32 Prozent mehr Menschen innerhalb Argentiniens als im gleichen Monat des Jahres 2015, wie die Regierung in Buenos Aires mitteilte. Mit mehr als 1,2 Millionen Passagieren sei dies der beste Monat in Argentiniens Luftfahrtgeschichte gewesen.

Klöckner will zusätzlichen Zucker in Babytees per Gesetz verbieten

BERLIN - Damit kleine Kinder nicht an Zucker gewöhnt werden, will Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) bis Ende 2019 süßende Zutaten in Babytees per Gesetz verbieten. "Die Produkte für unsere Kleinsten sind mir besonders wichtig. Ich will daher zusätzlichen Zucker und andere süßende Zutaten in Baby- und Kindertees gesetzlich verbieten", sagte Klöckner der "Bild"-Zeitung (Samstag). Die Verbraucherorganisation Foodwatch hielt der Ministerin erneut einen "Kuschelkurs" gegenüber der Lebensmittelindustrie vor.

Weitere Meldungen

-Teile von ICE-Wrack abtransportiert - Strecke bleibt gesperrt

-Ärzte begrüßen parlamentarische Debatte über Bluttests

-IPO: Knorr-Eigner Thiele kündigt nach Börsengang gemeinnützige Stiftung an

-Experten wollen Ursache für Panne nach Raketenstart schnell finden

-Deliveroo: Lieferdienste müssen Müll-Problem angehen

-Bahn will Pendlern Co-Working-Flächen anbieten

-Neues Regierungsterminal könnte noch teurer werden

-Bauernverband: Finanzlage vieler Landwirte hat sich verschlechtert

- Bundeswehr hat Probleme bei Anschaffung neuer Sturmgewehre

-ROUNDUP: CDU fordert von SPD Kompromissbereitschaft beim Ökostrom-Ausbau

-Grüne wollen Einführung von Ein-Euro-Tagestickets für Nahverkehr

-Grünen-Finanzexperte: Lebensversicherungen sterben langsam

-Autofahrer-Club warnt vor weiteren Ausnahmen bei Diesel-Fahrverboten

-FDP: Grenzwerte für Dieselfahrzeuge auf den Prüfstand°

