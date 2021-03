dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

VW einigt sich mit Betriebsrat auf weitere Schritte zum Stellenabbau

WOLFSBURG - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat sich mit dem Betriebsrat des Autobauers auf weitere Schritte zum Stellenabbau geeinigt. Demnach werden bestehende Angebote zur Altersteilzeit nun auch für den Jahrgang 1964 geöffnet. Zudem sollen älteren Beschäftigten neue Angebote für einen Vorruhestand unterbreitet werden. Das teilte die Volkswagen AG am Sonntag in Wolfsburg mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Kranker Aareal-Bank-Chef kommt zunächst nicht zurück

WIESBADEN - Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank kommt zunächst nicht zurück in die Chefetage des Immobilienfinanzierers. Hermann Merkens habe der Aufsichtsratschefin der Bank mitgeteilt, dass seine krankheitsbedingte Abwesenheit länger dauere als erwartet, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Schmuckloser Arbeitssieg: BVB bezwingt Hertha 2:0

DORTMUND - Dank Julian Brandt und Top-Talent Youssoufa Moukoko kann Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) weiter auf ein Happy End im Kampf um die Champions-League-Qualifikation hoffen. Der glückliche und von einem kapitalen Torwartfehler verursachte Treffer von Nationalspieler Brandt in der 54. Minute ebnete den Weg zum hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg über Hertha BSC. In der Nachspielzeit sorgte Moukoko am Samstag für den Endstand (90.+1). Damit rückte das Team von Trainer Edin Terzic zumindest für einen Tag auf Rang fünf der Fußball-Bundesliga vor. Vier Tage nach dem erfolgreichen Kraftakt im Achtelfinale der europäischen Königsklasse gegen den FC Sevilla war jedoch viel Arbeit nötig, um die Berliner zu bezwingen.

Astrazeneca betont Sicherheit des Corona-Impfstoffes erneut

LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern AstraZeneca hat nach einer Analyse von Impfdaten erneut Sorgen über die Sicherheit seines Corona-Impfstoffes zurückgewiesen. Eine sorgfältige Analyse der Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Geimpften in der EU und Großbritannien habe keine Belege für ein höheres Risiko für Lungenembolien, tiefen Venenthrombosen und Thrombozytopenie geliefert, wie der britische-schwedische Konzern am Sonntag in London mitteilte. Damit bezieht sich das Unternehmen nun auf noch mehr Datensätze.

ROUNDUP 2: Buchungsboom für Mallorca nach Ende der Reisewarnung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca ziehen die Buchungen für die Lieblingsinsel der Deutschen deutlich an. Der größte Fluganbieter Eurowings sprach am Sonntag von Buchungen "in einer bisher nicht gekannten Dynamik" und legte kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit auf. Beim größten Reiseveranstalter TUI wurden am Wochenende doppelt so viele Reisen nach Mallorca gebucht wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, als die Pandemie noch nicht das Geschehen bestimmte.

Gericht setzt Maßnahmen der US-Regierung gegen Xiaomi aus

WASHINGTON - Der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi hat einen Etappensieg in seinem Kampf gegen noch von der Trump-Regierung verhängte US-Sanktionen gewonnen. Ein Richter in Washington setzte die Strafmaßnahmen aus, wie aus am Wochenende veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht. Dazu gehört das Verbot für amerikanische Investoren, Xiaomi-Aktien zu kaufen, das kommende Woche greifen sollte. Zum Januar 2022 sollten sie sich demnach auch von bereits gehaltenen Anteilen trennen.

ROUNDUP: Scheuer will Ende des fossilen Verbrenners bis 2035

BERLIN - Autos mit Verbrennungsmotoren sollen nach Vorstellung von Verkehrsminister Andreas Scheuer ab 2035 nur noch auf die Straßen kommen, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen angetrieben werden. Der klassische Verbrenner, der mit fossilen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel angetrieben wird, solle innerhalb der nächsten 15 Jahre auslaufen, sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag". "Unser Ziel muss das Auslaufen des fossilen Verbrenners bis 2035 sein." Der Verbrenner sei damit aber nicht völlig am Ende, sagte Scheuer mit Blick auf synthetische Kraftstoffe.

ROUNDUP/IG-Metall-Chef Hofmann: 'Null Komma null ist keine Verhandlungsbasis'

BERLIN - Unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall abermals ein Angebot von den Arbeitgebern verlangt. "Wir wollen bis Ostern zu einem Ergebnis kommen", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der "Bild am Sonntag". "Aber die Arbeitgeber müssen jetzt endlich mal ein Angebot vorlegen. Null Komma null ist keine Verhandlungsbasis."

Tesla-Chef Musk wegen 'erratischer' Tweets von Investor verklagt

WILMINGTON - Tesla-Chef Elon Musk hat sich mit seinen Tweets erneut rechtlichen Ärger eingehandelt. Ein Investor des US-Elektroautobauers hat den Multimilliardär wegen "erratischer" Twitter-Nachrichten verklagt, die das Unternehmen angeblich hohen juristischen Risiken und milliardenschweren Kursverlusten aussetzten. Weitere ungezügelte Tweets von Musk könnten heftige Konsequenzen für die künftigen Finanzierungsmöglichkeiten von Tesla haben, heißt es in der 105 Seiten langen Klageschrift, die am Freitag (Ortszeit) vom zuständigen Gericht im US-Bundesstaat Delaware veröffentlicht wurde.



