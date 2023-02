dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hannover Rück enttäuscht nach Rekordjahr mit Gewinnziel - Kursrutsch

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Mit gut 1,4 Milliarden Euro lag der Überschuss auf Basis vorläufiger Zahlen auch gerade noch innerhalb der Zielspanne des Vorstands. Für 2023 nimmt sich Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz eine Steigerung auf mindestens 1,7 Milliarden Euro vor - allerdings unter der veränderten Rechnungslegung nach dem neuen Standard IFRS 17. Analysten hatten sich hier mehr ausgerechnet. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten vom Dienstagabend und Mittwochmorgen deutlich abwärts.

ROUNDUP: Software AG opfert Marge für Cloudwachstum - Aktie sackt ab

DARMSTADT - Die Software AG (Software) hat sich zum Jahresschluss beim Wachstum ordentlich geschlagen und ihre eigenen Ziele noch erfüllt - doch die im neune Jahr angestrebten Gewinne bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Darum hat Vorstandschef Sanjay Brahmawar dem Konzern ein Sparprogramm verordnet, dem auch Jobs zum Opfer fallen werden. Die Nachfrage nach der eigenen Software zur Nutzung über das Netz aus der Cloud läuft den Worten des Chefs zufolge besser als selbst gedacht - hier soll jetzt verstärkt investiert werden, um die Angebote weiter zu pushen, was Geld kostet. Die Aktie der Darmstädter sackte auf ein neues Tief seit Mitte November.

ROUNDUP 2: Snapchat steuert auf Umsatzrückgang zu - Aktie fällt

LOS ANGELES - Die Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber ihr Werbegeschäft kommt nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen zwei und zehn Prozent. Früher war Snapchat für explosives Wachstum bekannt.

ROUNDUP: Chipkonzern AMD trotzt schwachem PC-Markt

SANTA CLARA - Der Chipkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) kommt dank guter Geschäfte mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie besser durch die aktuellen Turbulenzen der Halbleiter-Branche als seine Rivalen. Zuwächse in diesen Bereichen konnten bei AMD den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen. Der südkoreanische Flash-Speicher-Spezialist Hynix wurde dagegen schwer vom Preisverfall in dem Geschäft erwischt und rutschte tief in die roten Zahlen.

ROUNDUP: Umbaukosten belasten Pharmakonzern Novartis vor Sandoz-Abspaltung

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis steht vor einem entscheidenden Jahr. In der zweiten Jahreshälfte wollen die Schweizer ihre Generikasparte Sandoz abspalten und sich damit auf neuere patentierte Medikamente konzentrieren. Geplant ist für den Restkonzern, Umsatz und operatives Ergebnis 2023 zu steigern. Das Management setzt dabei sein Sparprogramm inklusive Stellenabbau fort. Im vergangenen Jahr kämpfte Novartis indes mit einem Gewinnrückgang und nur mäßigem Erlöswachstum. Die Anleger sollen mit einer Dividendenerhöhung und üppigen Aktienrückkäufen bei der Stange gehalten werden.

ROUNDUP: Vodafone kommt nicht vom Fleck - Deutschland weiter schwierig

LONDON - Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone (Vodafone Group) kämpft weiter mit schwierigen Geschäften in gleich mehreren wichtigen EU-Märkten. In Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Markt für den Konzern, verliert Vodafone vor allem bei den Internet- und Kabelangeboten weiter Kunden. In der Folge erlitt das Unternehmen hierzulande einen deutlichen Rückgang beim lukrativen Service-Umsatz. Interims-Konzernchefin Margherita Della Valle räumte bei der Zahlenvorlage am Mittwoch in London ein, mehr leisten zu müssen. Zwar wolle das Unternehmen die überarbeiteten Jahresziele erreichen. Der jüngste Umsatzrückgang in Europa müsse aber angegangen werden. Die Vodafone-Aktie rutschte um rund 2,9 Prozent nach unten. Seit Ende 2021 haben die Papiere damit um fast ein Fünftel an Wert verloren.

T-Mobile mit deutlich mehr Gewinn

BELLEVUE - Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat den Gewinn zum Jahresende trotz eines Umsatzrückgangs deutlich erhöht. Im vierten Quartal stieg das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich um 8,3 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unterm Strich gewann T-Mobile 927 000 Telefon-Vertragskunden hinzu.

Weitere Meldungen

-Gutes US-Geschäft: Insulinhersteller Novo Nordisk verdient 2022 deutlich mehr

-Chiphersteller Hynix rutscht wegen schwacher Nachfrage in die roten Zahlen

-Acea: Anteil batteriebetriebener Fahrzeuge steigt 2022

-BBVA erzielt 2022 Rekordgewinn - Aktienrückkauf und höhere Dividende

-Uniper rechnet mit deutlich geringeren Verlusten für 2022

-ROUNDUP/Boeings letzte 747: Die 'Königin der Lüfte' nimmt Abschied

-Stark gestiegene Materialpreise am Bau

-NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur fordert Stadtwerke zu Preissenkungen auf

-Passagierzahl an Flughäfen deutlich unter Vorkrisenniveau

-ROUNDUP: Kanzler an der Saar - Berichte zu geplanter großer Halbleiterfabrik

-Condor holt Lufthansa-Manager als neuen Chef

-Amgen mit Gewinnrückgang im Schlussquartal

-Peloton bremst Verluste - Nutzerzahl stagniert

-BVB-Sportdirektor Kehl zu Chelsea-Transfers: 'Sehr wild'

-US-Konzern will im Saarland moderne Chipfabrik bauen

-Paypal will Beschäftigtenzahl um sieben Prozent senken

-Umstrittener Atomreaktor Tihange 2 in Belgien ist endgültig vom Netz

-ROUNDUP: Hohe Kosten und weniger Durst auf Bier - Brauer bleiben unter Druck

-US-Verkehrsaufsicht überprüft 1,86 Millionen Ford Explorer

-Sabitzer auf Leihbasis bis Saisonende zu Manchester United

-Viessmann-Umsatz um 19 Prozent gestiegen - Treiber Wärmepumpe

-Swiss Life will 70 neue Filialen in Deutschland eröffnen

-Rheinmetall holt sich über Wandelanleihe eine Milliarde Euro

-Glencore fördert 2022 deutlich weniger Kupfer und mehr Kohle

-Eon-Chef Birnbaum sieht Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdet

-ROUNDUP: Sanierung von Galeria nimmt wichtige Hürde

-Hedgefonds Petrus wirft Deutscher Pfandbriefbank signifikante Schwächen vor

-Pharmakonzern GSK bleibt dank Impfstoffgeschäft optimistisch für 2023

-Umsatz mit Smartphones wächst in Deutschland trotz Absatzrückgangs

-Kabinett bringt Gesetzesentwurf zum 49-Euro-Ticket auf den Weg

-ROUNDUP 2: Butterpreise in Deutschland geraten ins Rutschen

-Bundesnetzagentur stoppt Verkauf von gut 15 Millionen Produkten

-Hapag-Lloyd-Chef geht von Normalisierung des Containergeschäfts aus

-ROUNDUP 2: 'Monumentale Herausforderung': Radioaktive Kapsel im Outback gefunden

-ROUNDUP: Mensch oder Maschine? - ChatGPT-Erfinder starten Erkennungstool

-Zahl der Apotheken schrumpft im Rekordtempo

-Unzulässige Tablettenwerbung - Verbraucherzentrale siegt gegen Stada

-Dschungelcamp und 'DSDS' bescheren RTL besonders starken TV-Januar

-K+S testet Elektromobilität unter Tage°

