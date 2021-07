dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.07.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nordex besorgt sich mit Kapitalerhöhung Geld - Aktie bricht ein

HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex verschafft sich mit einer Kapitalerhöhung einen größeren finanziellen Spielraum. Das Unternehmen will insgesamt über eine Bezugsrechtsemission knapp 42,7 Millionen neue Aktien für je 13,70 Euro ausgeben, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das ist etwa ein Drittel weniger als der Xetra-Schlusskurs am Mittwoch von 20,48 Euro. Das Gesamtbruttotransaktionsvolumen liegt inklusive einer Sacheinlage des Großaktionärs Acciona den Angaben nach bei 584,6 Millionen Euro. Erst Anfang Dezember hatte der Konzern mit einer Kapitalerhöhung brutto 200 Millionen Euro eingenommen.

ROUNDUP: Curevac-Chef Haas geht von Impfstoff-Zulassung in der EU aus

TÜBINGEN - Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac geht weiter davon aus, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA seinen Impfstoff ungeachtet der geringen Wirksamkeit zulassen wird. "Die Population der 18- bis 60-Jährigen ist besonders begünstigt von unserem Impfstoff. Darüber haben wir mit der Ema gesprochen", sagte Vorstandschef Franz-Werner Haas am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz.

GESAMT-ROUNDUP/Coup bei Rose-Vorstellung: Sancho vor Wechsel nach Manchester

DORTMUND - Mit seinem Mega-Preisschild von 85 Millionen Euro stahl Jadon Sancho dem neuen Dortmund-Trainer Marco Rose die Show. Noch während der offiziellen Vorstellung des neuen Fußball-Lehrers verkündete Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) die Einigung mit Manchester United über einen bevorstehenden Wechsel des Dribbelkünstlers. Ungeachtet der üppigen Einnahme wirkte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke wenig euphorisch: "Wir freuen uns nicht über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist. Wir hätten ihn gern behalten - trotz Corona."

US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance gewinnt an Fahrt

DEERFIELD - Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance wird nach einer unerwartet guten Entwicklung im vergangenen Quartal noch optimistischer. Nachdem bereits im März die Ziele für das Gesamtjahr angehoben wurden, legt das Management die Messlatte nun noch etwas höher. So soll das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im fortgeführten Geschäft auf Basis konstanter Währungskurse im Geschäftsjahr 2021 um zehn Prozent zulegen, wie die Firma am Donnerstag in Deerfield mitteilte. Zuletzt war die Führungsspitze von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Vorbörslich legte die Aktie um knapp drei Prozent zu.

ROUNDUP: Hedgefonds Elliott macht bei GlaxoSmithKline Druck

LONDON - Nach seinem Einstieg beim britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline erhöht der aktivistische Investor Paul Singer den Druck auf den Konzern. Der umtriebige US-Milliardär und sein Hedgefonds Elliott übten in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief erstmals öffentlich Kritik an der Unternehmensführung der vergangenen Jahre. Als Konsequenz werden unter anderem personelle Maßnahmen im Management verlangt. GlaxoSmithKline verteidigte sich in einer ersten Reaktion zunächst knapp und erklärte, das Unternehmen gehe davon aus, dass die Aktionäre die Strategie des Unternehmens vollumfänglich stützten.

ROUNDUP: Hennes & Mauritz erzielt wieder Gewinn - Aktie verliert dennoch

STOCKHOLM - Die schwedische Bekleidungskette Hennes & Mauritz (H&M) (HennesMauritz AB (HM, H&M)) ist im zweiten Geschäftsquartal dank gelockerter Corona-Maßnahmen in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. In den drei Monaten bis Ende Mai verdiente der Konzern dank eines höheren Umsatzes und strikter Kostenkontrolle vor Steuern 3,6 Milliarden schwedische Kronen (355 Mio Euro), wie der Konkurrent des spanischen Konzerns Inditex (Bershka, Massimo Dutti und Zara ) (Inditex) am Donnerstag in Stockholm mitteilte.

Primark-Mutter AB Foods wieder mit deutlichem Wachstum - Prognose erhöht

LONDON - Die britische Primark-Mutter AB Foods (Associated British Foods) hat sich von den Corona-Krise erholt und im dritten Quartal deutlich mehr umgesetzt. Zudem blickt der Konzern jetzt optimistischer auf das Geschäft im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 und erhöhte deshalb die Prognose. So rechnet der Konzern beim operativen Ergebnis jetzt mit einem Wert auf Vorjahreshöhe. Bisher hatte AB Foods einen Rückgang erwartet.

^

Weitere Meldungen

-Chipkonzern STMicroelectronics mit neuem Aktienrückkaufprogramm

-ROUNDUP: Amazon greift neue Chefin der Handelskommission FTC an

-IPO: Online-Optiker Mister Spex setzt Ausgabepreis auf 25 Euro fest

-IPO: US-Donutkette Krispy Kreme verfehlt Ziel bei Börsengang deutlich

-Symrise-Konkurrent Givaudan kauft Anteil an italienischem Hautpflegespezialisten

-Überbrückungshilfen für kriselnde Alitalia verlängert

-CS-Präsident will bis Ende Jahr erste Entscheidungen fällen

-Abwärtstrend bei Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter hält an

-E-Rezept-Pilotversuch in Deutschland gestartet

-Unterschriften geprüft: Berliner Mieten-Volksentscheid kommt

-Bahnunternehmen Abellio wird saniert - Zugverkehr geht weiter

-Modekette Gap schließt alle Filialen in Großbritannien und Irland

-Roche plant Stellenabbau in Entwicklungssparte

-Ministerpräsident Weil: Rückkehr von Fans in Bundesliga möglich

-Studie: Wandel zur Elektromobilität führt zu Verschiebungen bei Jobs

-Villeroy & Boch hebt Jahresprognose an

-Slack will mit neuen Funktionen digitalen Arbeitsalltag erweitern

-Konflikt um Airbus-Konzernumbau: IG Metall will Druck erhöhen

-Fast zwei Drittel für teilweise fortgesetzte Homeoffice-Pflicht

-ROUNDUP: dpa steigert Umsatz und Gewinn im Corona-Jahr 2020

-Trotz Brexits: Nissan plant Bau von Elektroautos in Sunderland

-Neue Regeln für Glücksspiel im Netz - Spielkonto und Einzahlungslimit

-ROUNDUP: Handel setzt auf mehr Tierwohl - langsamer Abschied vom Billigfleisch

-Mehr Gewicht für Verbraucherschutz bei Bafin

-Technikchef von Conti heuert bei Holding Team Global an

-Bahn ruft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf

-Nach Kritik: Plattner-Stiftung steigt bei SAP-Ausgründung Fioneer aus

-Afrika kritisiert EU wegen Impfstoffen - eigene Produktion läuft an°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha