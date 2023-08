dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.08.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW hebt Ergebnisausblick - Hoher Mittelbedarf belastet Aktie

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW erhöht nach einem guten Lauf im ersten Halbjahr seine Prognosen für den Autoverkauf und die operative Ergebnismarge im Kerngeschäft. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern im Automobilbau erwartet das Management um Chef Oliver Zipse nun im laufenden Jahr bei 9 bis 10,5 Prozent, wie der Konzern am Dienstag überraschend mitteilte. BMW hatte bislang bei der am Aktienmarkt stark beachteten Kennziffer 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt und dabei bereits den oberen Bereich der Spanne ins Auge gefasst. Doch beim Ausblick für den Barmittelzufluss wird der Konzern vorsichtiger, weil die Münchener voraussichtlich dieses Jahr mehr Kapital für Investitionen in Elektroantriebe sowie wegen wackliger Lieferketten benötigen. Die Aktie fiel deutlich.

ROUNDUP 2: DHL legt die Latte für 2023 etwas höher - Aktie sackt ab

BONN - Nach den ersten sechs Monaten blickt die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Management für 2023 statt 6 Milliarden nun mindestens 6,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Bonn mitteilte. Das obere Ende der operativen Gewinnspanne bleibe mit 7 Milliarden hingegen unangetastet. An der Börse wurden die Nachrichten jedoch mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Daimler Truck weiter zuversichtlich bei Renditeausblick - Aktie fällt

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck macht den Anlegern nach der jüngsten Prognoseerhöhung weiter Hoffnung auf gute Geschäfte. Der Konzern könne dieses Jahr im oberen Bereich der für das Fahrzeuggeschäft angestrebten operativen Renditespanne von 8,5 bis 10 Prozent landen und arbeite daran, ans obere Ende zu gelangen, sagte Vorstandschef Martin Daum am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Angesichts von Kostensteigerungen im zweiten Halbjahr und der weiter fragilen Lieferketten fühle sich das Unternehmen aber mit dem Korridor wohl. Daimler Truck hatte die Spanne erst Mitte Juli auf das derzeitige Niveau angehoben.

ROUNDUP: Teamviewer verdient operativ mehr als erwartet - Aktie steigt

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter TeamViewer hat trotz eines schwierigen Marktumfeldes mehr verdient als erwartet. Auch im zuletzt schwächelnden Geschäft mit Großkunden sprang die Nachfrage im zweiten Quartal wieder an. Die bereinigte operative Marge liegt trotz eines Rückgangs weiterhin oberhalb der Jahresziele.

Übernahme reißt US-Pharmakonzern Merck im zweiten Quartal in die roten Zahlen

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) ist wegen der milliardenschweren Übernahme des Biotechunternehmens Prometheus im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich betrug der Fehlbetrag fast sechs Milliarden US-Dollar (5,4 Mrd Euro), nach rund vier Milliarden Dollar Gewinn ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag in Rahway mitteilte.

Pfizer vorsichtiger für Jahresumsatz - Nach Corona: Gewinneinbruch im Quartal

NEW YORK - Der US-Arzneimittelkonzern Pfizer blickt aufgrund von Verzögerungen bei der Zulassung neuer Medikamente etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr. Aber auch Schäden an einer Produktionsstätte im US-Bundesstaat North Carolina wegen eines Tornados belasten. Abseits des Covid-Geschäfts erwarte Pfizer 2023 nun ein Umsatzplus aus eigener Kraft von sechs bis acht Prozent, teilte der Pharmakonzern am Dienstag in New York mit. Zuvor hatte das Unternehmen hier noch einen Zuwachs von sieben bis neun Prozent im Visier.

ROUNDUP: BP enttäuscht mit Gewinnrückgang - Dividende steigt aber

LONDON - Wie bei der Konkurrenz hat der Ölpreisrückgang bei BP im zweiten Quartal nach einem außergewöhnlich starken Vorjahr auf dem Gewinn gelastet. Vor einem Jahr waren die Öl- und Gaspreise wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr hoch; inzwischen sind die Preise wieder deutlich gesunken. Gleichwohl soll die Dividende steigen, und auch ein weiterer Aktienrückkauf wurde angekündigt. Die Aktie legt am Vormittag um mehr als 2 Prozent zu.

ROUNDUP: HSBC mit glänzendem Quartal - Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2019

HONGKONG/LONDON - Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal dank der höheren Zinsen und gut laufender Geschäfte an den Finanzmärkten deutlich mehr verdient. Der Gewinn sei um 27 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar (rund 6 Mrd Euro) geklettert, teilte die vor allem in Asien aktive Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Die Erträge legten um 38 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten.

ROUNDUP/Nachfrageschwäche: Covestro vorsichtiger - Übernahmefantasie im Fokus

LEVERKUSEN - Der Kunststoffkonzern Covestro macht nach einem schwachen ersten Halbjahr keine Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte. "Wir befinden uns nach wie vor in einem konjunkturell herausfordernden Umfeld", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Daher dürften die Resultate 2023 eher in der unteren Hälfte der bisherigen Spannen für den operativen Gewinn und den freien operativen Mittelzufluss liegen. Zu den Spekulationen über ein Übernahmeinteresse des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) wollte sich Konzernchef Markus Steilemann im Gespräch mit der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX nicht äußern.

ROUNDUP: Hypoport senkt Jahresprognose wegen schwachem Immobiliengeschäft

BERLIN - Ein Einbruch der privaten Immobilienfinanzierung hat dem Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) im vergangenen Quartal schwer zugesetzt. Wegen der überraschend schwachen Entwicklung des Immobiliensegmentes blickt das SDax-Unternehmen (SDAX) nun pessimistischer auf das laufende Jahr. Für die Hypoport-Aktie bedeutete die Gewinnwarnung am Dienstagvormittag nichts Positives. Sie rutschte im frühen Handel um 14,4 Prozent auf 162,50 Euro ab.

ROUNDUP: Krones steigert Gewinn kräftig im Quartal - Aktie verliert

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES hat im zweiten Quartal trotz der jüngsten Schwäche der Wirtschaft in vielen Ländern gut abgeschnitten. Umsatz und Ergebnis legten zu. "Nach einem erfolgreichen ersten Quartal ist auch das zweite Quartal 2023 für Krones gut gelaufen", schrieb Unternehmenschef Christoph Klenk in einem Brief an die Aktionäre am Dienstag. Die Investitionsbereitschaft der internationalen Getränke- und Lebensmittelindustrie sei weiter sehr hoch. Die verhaltene Entwicklung der globalen Wirtschaft habe die Geschäfte kaum beeinflusst. Die Aktie gab im frühen Handel dennoch deutlich nach.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Redcare Pharmacy erhöht Umsatz- und Margenprognose

-ROUNDUP: Brauer in Deutschland richten sich auf dauerhafte Durststrecke ein

-ROUNDUP: Boehringer Ingelheim macht mehr Umsatz und will kräftig investieren

-ROUNDUP 2: Musks Twitter-Nachfolger X verklagt Hassrede-Forscher

-ROUNDUP: Vox erstmals zweitstärkster Privatsender in allen Zuschauergruppen

-Weltgrößter Autokonzern Toyota verdient deutlich besser - Absatzplus

-Investitionen lasten auf operativem Gewinn von Pfeiffer Vacuum

-Umfrage: Mehr deutsche Großunternehmen wollen Investitionen stoppen

-Höhere Preise treiben Spirituosenhersteller Diageo an

-Fahrdienst-Vermittler Uber schafft ersten operativen Gewinn

-ROUNDUP 2: Uniper lässt Krise hinter sich und will grünen Umbau beschleunigen

-Neuer Atomreaktor geht in den USA ans Netz

-Studie: Vor allem deutsche Auto-Hersteller drehen an Rabattschraube

-ROUNDUP 2: Neue Kraftwerke für Energiewende - Habeck erzielt 'Durchbruch' mit EU

-Bauteile für Tarnkappenbomber F-35: Spatenstich für Rheinmetall-Fabrik

-Pleitesorgen in britischer Getränkebranche wegen Steuererhöhung

-Gewerkschaft der Polizei kritisiert Cannabis-Gesetzentwurf

-ROUNDUP: Wann werden E-Autos günstiger? Wissing setzt auf Dienstwagen-Effekt

-Mehr Vorschriften für E-Auto-Transport auf See geplant

-Regelmäßige Postlieferungen per Drohne auf schottischen Inseln

-ROUNDUP: Investitionen belasten Gewinn von Pfeiffer Vacuum - Ausblick bestätigt

-TV-Quoten: ARD-Sommerkino schlägt sich wacker gegen ZDF-Krimi

-Niederlande: Inspektion von brennendem Frachter dauert Tage

-Umfrage: Nur wenige Menschen wollen 'wahre Preise' zahlen

-Butterpreise geraten erneut leicht ins Rutschen°

