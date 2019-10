dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.10.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Grenke legt Latte für Leasing-Neugeschäft etwas höher - Aktie steigt

BADEN-BADEN - Der Finanzierungsdienstleister GRENKE hat die Prognose für das Neugeschäft im Kernsegment Leasing nach einem starken dritten Quartal erhöht. Beim Wachstum des Neugeschäfts in der Leasingsparte werde 2019 jetzt ein Wert von 18 bis 21 Prozent nach zuvor 16 bis 19 Prozent erwartet, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit. In den ersten neun Monaten zog das Neugeschäft im Leasingsegment um knapp 22 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro an.

Carl Zeiss Meditec übertrifft eigene Ziele - Aktie gefragt

JENA - Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec hat sein selbst gesetztes Jahresziel beim Umsatz übertroffen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 legten die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um etwa 13,9 Prozent auf rund 1,46 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte belief sich das Plus auf rund 11,9 Prozent. Der Konzern hatte sich ursprünglich einen Umsatz von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro vorgenommen. Die im MDAX notierte Aktie legte am Vormittag um knapp drei Prozent zu.

ROUNDUP: VW mit Absatzeinbruch in USA - BMW und Daimler legen stark zu

HERNDON - Volkswagens Erfolgsserie auf dem US-Markt ist vorerst beendet. Im September brach der Absatz auf dem wichtigen Auslandsmarkt im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 26 947 Autos mit VW (Volkswagen (VW) vz)-Logo ein, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) am US-Sitz in Herndon im Bundesstaat Virginia mitteilte. Vor allem beim volumenstarken Jetta, aber auch beim Golf gab es starke Rückgänge.

Chef der britischen Supermarktkette Tesco geht

WELWYN GARDEN - Der Konzernchef der größten britischen Supermarktkette Tesco tritt zurück. Dave Lewis werde das Unternehmen im kommenden Sommer verlassen, teilte der Aufsichtsrat am Mittwoch in Welwyn Garden mit. Seine Nachfolge übernehme dann Ken Murphy. Der Manager war zuletzt bei der US-Apothekenkette Walgreens Boots (Walgreens Boots Alliance) tätig.

ROUNDUP: Bayer stellt Bedingungen für Glyphosat-Vergleich in den USA

FRANKFURT - Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat nicht um jeden Preis klein beigeben. In den Verhandlungen über eine außergerichtliche Beilegung der Klagen in den Vereinigten Staaten gebe es für den Konzern zwei unverrückbare Bedingungen, sagte Agrochemiechef Liam Condon der "Börsen-Zeitung" (Mittwochausgabe). "Das ist einmal die finanzielle Angemessenheit des Vergleichs und es muss ein finaler Abschluss sein. In dieser ersten Phase wird nicht in erster Linie über Summen gesprochen, sondern vor allem über eine mögliche Struktur verhandelt", stellte der Manager zudem klar.

Bayer will deutsche Standorte mit Milliardeninvestitionen stärken

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will seine deutschen Standorte mit Milliardeninvestitionen stärken. Bis 2022 sollen dafür etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro ausgegeben werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Investitionszusage ist Teil einer Vereinbarung der Unternehmensführung mit dem Betriebsrat. Darin werden auch die Bedingungen für den Abbau von 4500 Stellen bei Bayer in Deutschland abschließend geregelt.

ROUNDUP: CSU will mehr Zeit für Prüfung der Klimapläne - Finanzplan steht

BERLIN/MÜNCHEN - Die CSU hat die Verabschiedung des ausführlichen Klimaschutzprogramms der großen Koalition im Kabinett verschoben und nimmt sich zusätzliche Zeit, die Details zu prüfen. Das rund 200 Seiten starke Programm sei erst am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr in seiner letzten Version an die Ressorts gegangen, sagte der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, am Mittwoch in Berlin. Es werde zu Recht erwartet, dass Ministerien und Koalitionsparteien sich intensiv mit den Details auseinandersetzten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Kabinettsbeschluss kommende Woche komme.

Weitere Meldungen

-MAN und Scania bringen 2020 Elektro-Stadtbusse

-ROUNDUP: Volkswagen gründet neue Tochtergesellschaft in der Türkei

-Siemens liefert wieder Gasturbinen nach Russland

-Investoren-Klagen gegen VW: Musterprozess verzögert sich bis Dezember

-Störung bei Twitter

-Johnson & Johnson wendet Schmerzmittelprozess mit Millionenvergleich ab

-Credit Suisse bleibt bei Franken als Berichtswährung - Teilumstellung auf Dollar

-Novartis-Daten untermauern Wirksamkeit von Cosentyx bei Autoimmunerkrankung

-Streiks in Griechenland - Viele Fähren bleiben in den Häfen

-Nestle schließt Verkauf von Nestle Skin Health ab

-Designierter EU-Agrarkommissar offen für Änderungen an Agrarreform

-Urs Rohner findet Bespitzelung von Mitarbeiter unerträglich

-BVB-Boss Watzke: Meisterschaft bleibt Ziel - 'Wir versuchen alles'

-Neue Struktur und Kündigungen bei Condé Nast

-ROUNDUP: Politik und Gewerkschaft kämpfen für Rodinger Continental-Werk

-Betrugsermittlungen bei Goldhändler - Tausende Betroffene

-Bierkartell-Bußgeld: Preisnachlass für Edeka Nord in Sicht

-Spahn verzichtet auf Öffnung der Ortskrankenkassen°

