dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.10.2026 - 15.15 Uhr

02.10.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Nike enttäuscht mit Ausblick und verschärft Sparkurs - Aktie sackt ab

BEAVERTON - Der Adidas-Rivale (adidas) Nike versucht mit einem verschärften Sparkurs aus seiner teilweise hausgemachten Krise zu kommen. Das Sanierungsprogramm soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro) bringen, wie der Sportartikel-Konzern bei der Vorlage von Quartalszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss ankündigte. Zu den Maßnahmen werde auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten am Freitag schlecht an.

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IPO/Kreise: Anthropic will im November an die Börse

SAN FRANCISCO/NEW YORK - Der KI-Spezialist Anthropic will Insidern zufolge noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Der Anbieter der KI-Software Claude wolle ab dem 9. November formell bei Investoren für die Aktien werben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte der Handel mit den Anthropic-Aktien noch vor dem US-Feiertag Thanksgiving beginnen.

ROUNDUP: MLP hebt Jahresziel an - Aktie legt zu

WIESLOCH - Der Finanzdienstleister MLP (MLP SE) wird dank eines überraschend guten dritten Quartals zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll jetzt 110 bis 120 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Wiesloch mit. Das sind am oberen und unteren Ende jeweils 10 Millionen mehr als bisher angepeilt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP 3: Galeria stellt abermals Insolvenzantrag

DÜSSELDORF - Die angeschlagene Warenhauskette Galeria hat beim Amtsgericht Düsseldorf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der Geschäftsbetrieb in den 83 Filialen soll vorerst weiterlaufen, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit.

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ROUNDUP: Autobauer Volvo streicht Jahresziele wegen China-Einbruch - Kursrutsch

GÖTEBORG - Der schwedische Autobauer Volvo (Volvo Car AB Registered B) verabschiedet sich wegen schwieriger Geschäfte in China und den USA von seinen Jahreszielen. Obwohl das Geschäft in Europa stabil laufe, seien die Pläne für Absatz und Barmittelzufluss nicht mehr erreichbar, teilte das Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Für das gerade abgelaufene dritte Quartal erwartet der scheidende Konzernchef Håkan Samuelsson einen Gewinneinbruch und nannte zudem keine neuen Ziele für die nahe Zukunft.

Julius Bär kündigt Aktienrückkauf über 600 Millionen Franken an

ZÜRICH - Die Vermögensverwaltungsbank Julius Bär startet ein neues Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu 600 Millionen Franken. Die Bank hat dazu die Genehmigung der Finanzmarktaufsicht Finma erhalten, nachdem die Behörde am Dienstag den Abschluss der Untersuchung zum Signa-Debakel mitgeteilt hatte. Die Rückkäufe sollen in den kommenden Wochen starten und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, teilte Julius Bär am Freitag mit. Die Durchführung hänge von den vorherrschenden Marktbedingungen ab. Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange gekauft.

ROUNDUP: Milliardenforderung im Streit um Aus für Fregatte F126

BERLIN - Das Ende des stockenden Fregattenprojekts F126 hat ein juristisches Nachspiel: Nach dem Abbruch des Vorhabens wegen Verzögerungen, Kostensteigerungen und juristischer Risiken will die beauftragte niederländische Damen-Werft gegen das deutsche Verteidigungsministerium milliardenschwere Ansprüche geltend machen, wie deren Anwalt Peter Gauweiler an Fachpolitiker des Bundestags und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schrieb. Die "Bild" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten darüber berichtet. Die Schreiben lagen der Deutschen Presse-Agentur vor.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha