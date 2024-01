dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.01.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airbus bietet für milliardenschweres Cyberdatengeschäft von Atos

PARIS/TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) will sich mit einem Milliardenbetrag die Cybersicherheits- und Datensparte des kriselnden französischen IT-Dienstleisters Atos (Atos SE) sichern. Airbus bewerte das Geschäft rund um Big Data und Security (BDS) mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro inklusive Schulden, teilte Atos am Mittwoch in Paris mit. Nach eigenen Angaben hat der Konzern zudem ein weiteres nicht-bindendes Gebot erhalten, das sich aber nur auf Teile des BDS-Geschäfts bezieht. Vorrangig verhandeln will Atos daher mit dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus.

Nordex erhält Großauftrag in Schweden

HAMBURG - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen Großauftrag in Schweden erhalten. Die Investmentgesellschaft Renewable Capital Power habe Ende 2023 Aufträge für vier Windparks in Schweden mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt erteilt, teilte Nordex am Mittwoch in Hamburg mit. Damit entspricht das Auftragsvolumen rund einem Viertel der im gesamten dritten Quartal erhaltenen Order. Die in London ansässige Gesellschaft habe Nordex auch mit der Wartung der Turbinen über 35 Jahre betraut, hieß es weiter. Die Nordex-Aktie zog vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs gut ein Prozent an.

Billigflieger Ryanair steigert Passagierzahlen im Dezember - Aktie fällt aber

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Billigflieger Ryanair hat im Dezember mehr Fluggäste befördert als ein Jahr zuvor. Die Passagieranzahl wuchs um neun Prozent auf 12,5 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mitteilte. Die Auslastung fiel jedoch um einen Prozentpunkt auf 91 Prozent. Die Aktie von Ryanair sank am Vormittag in Dublin um 3,2 Prozent.

Novartis geht strategische Zusammenarbeit mit Voyager Therapeutics ein

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem US-Biotech-Unternehmen Voyager Therapeutics eine Lizenzvereinbarung und eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Demnach sichern sich die Schweizer die Rechte an Gentherapien zur Behandlung der Huntington Krankheit (HD) und der spinalen muskulären Atrophie (SMA).

Maersk setzt Fahrten durch Rotes Meer auf unbestimmte Zeit aus

KOPENHAGEN - Containerschiffe des Reedereiriesen Maersk werden nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe auf unbestimmte Zeit nicht mehr durch das Rote Meer fahren. Nachdem alle Fahrten durch das betroffene Gebiet von Sonntag bis Dienstag zunächst für 48 Stunden ausgesetzt worden waren, hat die dänische Reederei beschlossen, jeglichen Frachtverkehr durch das Meer sowie den Golf von Aden nun bis auf Weiteres zu pausieren. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. In Fällen, in denen es für die Kunden am sinnvollsten sei, würden Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas umgeleitet.

ROUNDUP: Kein Ende des Hochwassers in Sicht - Pegelwerte könnten noch steigen

BERLIN - In den Hochwassergebieten in Deutschland herrscht große Sorge vor weiter steigenden Pegelständen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte Dauerregen bis zum Donnerstag mit gebietsweise großen Regenmengen an. In der Nacht zu Mittwoch sollte es gebietsweise zudem stürmisch werden. In Bremen und dem besonders betroffenen Niedersachsen zeigten am Dienstagabend noch viele Pegel die höchste der drei Hochwassermeldestufen an. Unterdessen gehen in Niedersachsen die Vorräte an Sandsäcken für den Deichschutz zur Neige.

Anteil der Alternativen an Stromerzeugung wächst auf über die Hälfte

BONN - Alternative Energien haben im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der deutschen Stromerzeugung ausgemacht. Der Anteil des Stroms aus Wind, Wasser, Biomasse und sonstigen alternativen Energien stieg auf 56 Prozent, wie die Bundesnetzagentur am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Wert bei 47,4 Prozent gelegen.

