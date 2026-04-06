dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Zara -Mutter Inditex mit gutem Jahresstart - Aktie legt deutlich zu

ARTEIXO - Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Geschäftsquartal der verhaltenen Konsumlaune getrotzt. Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte der Konzern am Mittwoch in Arteixo mit. Bei den Anlegern kam das sehr gut an.

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Nippon Paint und Sherwin-Williams geben Akzo-Nobel-Kaufpläne auf - Kurseinbruch

AMSTERDAM - Nippon Paint Holdings (Nippon Paint) und Sherwin-Williams wollen den Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel nicht mehr übernehmen. Die Firmen verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf die vom niederländischen Konzern abgelehnten Offerten. An der Börse sackte der Kurs der Akzo-Aktien um fast 19 Prozent ab.

Fehlende Kundeninfos: Millionenbuße für Shein in Frankreich

PARIS - Wegen Verstößen gegen das Widerrufsrecht und fehlender Informationen für Verbraucher hat Frankreich den asiatischen Billig-Onlinehändler Shein mit einer Strafe in Höhe von 22 Millionen Euro belegt. Das teilte die Wettbewerbs- und Anti-Betrugs-Behörde DGCCRF mit Sitz in Paris mit. Das Shoppingportal spricht von einer "klar unverhältnismäßigen und diskriminierenden" Strafe, die man nicht hinnehmen wolle.

Worthington will Klöckner von der Börse nehmen - Delisting-Angebot beabsichtigt

COLUMBUS - Worthington Steel hat die Übernahme von Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) vollzogen und will das Unternehmen nun von der Börse nehmen. Der US-Konzern habe sich rund 62 Prozent der ausstehenden Klöckner-Aktien gesichert, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Columbus (Ohio) mit. Im Rahmen eines geplanten Delisting-Angebots wollen die Amerikaner den noch verbliebenden Aktionären 11,00 Euro je Anteilsschein in bar zahlen. Das Angebot unterliege dabei keinen Vollzugsbedingungen und enthalte keine Mindestannahmeschwelle. Zuletzt notierte die Klöckner-Aktie wenig verändert bei 12,48 Euro.

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Nestle übernimmt Smart-Food-Pionier Yfood vollständig

VEVEY - Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit übernimmt Nestlé die Firma Yfood vollständig von ihren Gründern. Yfood bietet trinkfertige Mahlzeiten in 30 Ländern an. Das Unternehmen erzielte 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro und verzeichnete damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Yfood wolle nun die Expansion der Marke über Europa hinaus vorantreiben.

Ein Viertel der neuen Autos hat einen E-Motor

FLENSBURG - Ein Viertel aller im Mai in Deutschland neu zugelassenen Autos hat einen reinen Elektroantrieb. In gesamten Zahlen waren es 59.969, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von 39,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Auto-Neuzulassungen (239.448) lag bei 25,0 Prozent.

EU-Kommission: BASF darf Lacke-Sparte an Carlyle verkaufen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP) unter Auflagen genehmigt. Carlyle muss das weltweite Polysulfid-Geschäft des Spezialchemieunternehmens Nouryon verkaufen, das zum Portfolio der Investmentgesellschaft Carlyle gehört, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Damit soll der Wettbewerb im Bereich der Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt und der Polysulfide als dafür entscheidendem Ausgangsstoff gesichert werden.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha