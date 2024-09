dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.09.2024 - 15.15 Uhr

Kreise: Airline Cathay Pacific prüft A350 Triebwerksleitungen auf Schäden

HONGKONG - Cathay Pacific Airways hat mehrere Flüge mit Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A350-Maschinen Kreisen zufolge wohl wegen verformter oder beschädigter Treibstoffleitungen gestrichen. Flexible Schläuche, die die Triebwerke mit Treibstoff versorgen, sollen bei der gesamten A350-Flotte vorsorglich geprüft werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gegenüber Bloomberg wollte sich Cathay Pacific offiziell nicht zu den Problemen äußern.

Lufthansa: Beobachten die Situation bei Cathay Pacific genau

FRANKFURT - Die Lufthansa beobachtet die Situation bei Cathay Pacific Airways nach deren Triebwerksproblemen bei einem Airbus A350-1000-Jet genau. "Die Lufthansa Group ist im engen Austausch mit dem Flugzeug- und Triebwerkshersteller", auch wenn sie derzeit keine A350-1000-Maschinen mit dem XWB-97 Triebwerk von Rolls-Royce habe, teilte das Unternehmen auf Anfrage am Dienstag in Frankfurt mit. Cathay Pacific überprüft aktuell ihre gesamte A350-Flotte, also auch Maschinen des Typ 900. Die Fluggesellschaften der Lufthansa Airlines fliegen aktuell 26 Airbus A350-900 mit dem Triebwerk XWB-84.

ROUNDUP 2: Wissing macht Druck für pünktlichere Züge

BERLIN - Bundesverkehrsminister Volker Wissing erhöht den Druck auf die Deutsche Bahn und will schnelle Verbesserungen für pünktlichere und besser ausgelastete Züge. Der FDP-Politiker forderte den bundeseigenen Konzern zu einem Sanierungskonzept auf und legte einen Forderungskatalog vor. Ein Sanierungsprogramm der Deutschen Bahn solle bis zum Jahr 2027 kontinuierlich Verbesserungen bringen. Die Bahn solle wirtschaftlicher arbeiten. Sparten wie der Güter- und Fernverkehr schreiben rote Zahlen.

Ifo: Firmen verkleinern Büroflächen wegen Home Office

MÜNCHEN - Durch Home Office sinkt der Bedarf an Büroflächen. Laut dem Ifo-Institut haben 6 Prozent aller Unternehmen ihre Büroflächen bereits verkleinert; weitere 8 Prozent planen es in den kommenden fünf Jahren. Langfristig dürfte die Nachfrage um etwa 12 Prozent sinken, sagt Ifo-Forscher Simon Krause.

'Unangemessen verhalten': SAP-Vorstand Müller tritt zurück

WALLDORF - Erneuter Umbruch im Vorstand bei SAP (SAP SE): Technologievorstand Jürgen Müller verlässt den Softwarekonzern Ende September, wie das Unternehmen mitteilte. Müller und der Aufsichtsrat hätten sich einvernehmlich über sein Ausscheiden geeinigt.

Prozess zum Dieselskandal - Winterkorn weist Vorwürfe zurück

BRAUNSCHWEIG - Der frühere VW(Volkswagen (VW) vz)-Vorstandschef Martin Winterkorn bestreitet kurz vor dem Prozess gegen ihn zur Dieselaffäre jegliche Schuld. "Unser Mandant weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück", teilte sein Verteidiger Felix Dörr zum Prozessauftakt im Landgericht Braunschweig mit. Winterkorn sei weder der "Hauptangeklagte" noch der "Hauptverantwortliche" für den Dieselskandal beim Wolfsburger Autobauer vor mittlerweile neun Jahren.

Hewlett Packard will nach Tod von Lynch weiter Schadenersatz

LONDON - Trotz des Tods von Mike Lynch beim Untergang seiner Segeljacht hält Hewlett Packard Enterprise (HPE) an einer Schadenersatzforderung in Milliardenhöhe gegen den britischen Tech-Unternehmer fest. "HPE beabsichtigt, das Verfahren bis zum Abschluss durchzuziehen", teilte das US-Unternehmen mit. Haftbar wäre vermutlich Lynchs Witwe Angela Bacares, die das Schiffsunglück vor Sizilien überlebt hatte, hieß es in London.

