dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.12.2021 - 10.00 Uhr

ROUNDUP: Allianz peilt profitables Wachstum und höhere Dividenden an

MÜNCHEN - Die Allianz will das Wachstum in den kommenden Jahren etwas beschleunigen. Da der Konzern zudem höhere Margen im operativen Geschäft erzielen und Aktien zurückkaufen will, soll der Gewinn je Anteil stärker als der Umsatz zulegen, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Die Allianz kündigte zudem weiter steigende Dividenden an. Der in Aussicht gestellte Umsatz und die erwarteten Gewinnzuwächse sowie das Plus bei den Dividenden liegen im Rahmen der Analystenerwartungen. Die zuletzt schlecht gelaufene Aktie legte in den ersten Handelsminuten deutlich zu.

ROUNDUP: Kupferkonzern Aurubis zeigt sich optimistisch - höhere Dividende

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) zeigt sich nach einem Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr auch für die Zukunft zuversichtlich und will weiter wachsen. Der aktuelle Rohstoffboom und die globale Konjunkturerholung spielen den Hamburgern in die Karten. Auch die Aktionäre dürfen sich freuen, sie sollen eine deutlich höhere Dividende bekommen. Die im MDAX notierte Aktie des Kupferproduzenten legte wegen der optimistischen Gewinnprognose und der höheren Dividende deutlich zu.

ROUNDUP: US-Regierung klagt gegen Kauf des Chipdesigners Arm durch Nvidia

WASHINGTON - Die US-Regierung will einen Milliardendeal um den Chipdesigner Arm verhindern, dessen Technik in praktisch allen Smartphones steckt. Die geplante Übernahme der britischen Firma durch den US-Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA könne Innovationen bremsen, begründete die Handelsbehörde FTC ihre Klage am Donnerstag. Nvidia setzte bereits im September 2020 zum damals rund 40 Milliarden Dollar schweren Kauf von Arm an. Es geht um die größte Übernahme in der Halbleiterbranche, deren Wert mit dem Kursanstieg der Nvidia-Aktie inzwischen etwa doppelt so hoch wäre.

Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

NEW YORK - Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk hat erneut Aktien seines Konzerns versilbert. Der Unternehmer veräußerte rund 934 000 Papiere für etwa eine Milliarden US-Dollar, wie in der Nacht auf Freitag aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorging.

Facebook schreibt besseren Schutz für Politiker und Aktivisten vor

MENLO PARK - Facebook (Meta Platforms (ex Facebook)) will Accounts, die besonders im Fokus von Hackern stehen, zu stärkeren Schutzmaßnahmen zwingen. So soll für sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der zur ersten Anmeldung auf einem Gerät auch ein frisch erzeugter Zahlencode notwendig ist, verpflichtend werden. Die Maßnahmen sollen etwa für Accounts von Menschenrechtsaktivisten, Regierungsvertretern oder Journalisten gelten, kündigte der Facebook-Konzern Meta am Donnerstag an.

Chinas Uber-Rivale Didi leitet Rückzug von New Yorker Börse ein

PEKING - Der durch Chinas Regulatoren stark unter Druck geratene chinesische Uber-Rivale (Uber) Didi (DiDi Global A) Chuxing hat Schritte für einen Rückzug von der Börse in New York angekündigt. Der Vorstand habe das Unternehmen autorisiert, ein erforderliches Verfahren einzuleiten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Später solle auf einer Aktionärsversammlung abgestimmt werden. Gleichzeitig werde eine Notierung an der Hongkonger Börse angestrebt.

RTL kauft erneut Formel-1-Rechte von Sky und zeigt wieder vier Rennen

BERLIN - Motorsport-Fans können auch in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen bei RTL schauen. Der Kölner Privatsender und Sky einigten sich auf einen entsprechenden Vertrag, wie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt wurde. Welche Rennen der Free-TV-Sender im nächsten Jahr zeigen wird, ist demnach noch nicht geklärt.

Roche-Tochter hat Testmöglichkeiten für Omikron-Variante entwickelt

BASEL - Die Roche-Tochter TIB Molbiol hat drei neue Testmöglichkeiten für die neue Coronavirus-Variante Omikron entwickelt. Damit könnten Mutationen dieser Variante differenziert und präzise nachgewiesen werden, teilt der Basler Pharmakonzern am Freitag mit.

Arztpraxen leben zu 71 Prozent von Kassenpatienten

WIESBADEN - Eine durchschnittliche Arztpraxis lebt fast zu drei Vierteln von Kassenpatienten. Diese Zahlen aus dem Jahr 2019 nannte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden. Demnach erzielten Allgemein- und Facharztpraxen 71,2 Prozent ihrer Einnahmen aus Kassenabrechnungen, 25,9 Prozent stammten aus Privatabrechnungen, 2,9 Prozent aus sonstigen selbstständigen ärztlichen Tätigkeiten. Diese Einnahmenstruktur hat sich laut Destatis seit 2015, als diese Erhebung zuletzt durchgeführt wurde, kaum verändert.

Gorillas will Stundenlohn ab Januar auf zwölf Euro anheben

BERLIN - Der Essenslieferdienst Gorillas will noch vor einer gesetzlichen Regelung den Stundenlohn für seine Fahrerinnen und Fahrer von derzeit 10,50 Euro ab Januar auf 12 Euro anheben. Der Bonus, den die sogenannten Rider pro Lieferung erhalten, soll dann zudem von vier auf fünf Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Allerdings gelten die neuen Regelungen nur für die Fahrerinnen und Fahrer und nicht für andere Beschäftigte etwa in den Lagern. Dort gälten andere Vergütungsmodelle, sagte Gorillas Deutschlandchef Alexander Brunst der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Meldungen

