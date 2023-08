dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.08.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Amazon überrascht mit hohem Gewinn - Aktie steigt

SEATTLE - Amazon hat im vergangenen Quartal dank einer Erholung des Online-Handels und Sparmaßnahmen deutlich mehr verdient als erwartet. Der weltgrößte Online-Händler verbuchte einen Gewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar (6,1 Mrd Euro). Das war fast doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Im Vorjahresquartal hatte Amazon noch zwei Milliarden Dollar verloren.

ROUNDUP: Apple mit drittem Umsatzrückgang in Folge - Dienste-Geschäft stützt

CUPERTINO - Apple kann sich nicht dem allgemeinen Abschwung bei Smartphones und Computern entziehen - doch die Ausgaben hunderter Millionen Kunden für digitale Angebote federn die Rückgänge ab. So kann der Konzern hochprofitabel bleiben, auch wenn er weniger iPhones und iPads verkauft. Apples Konzernumsatz sank im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden Dollar (74,7 Mrd Euro). Unterm Strich stieg der Gewinn aber auf rund 19,9 Milliarden Dollar von 19,44 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Aktie des mit einem Börsenwert von rund drei Billionen Dollar wertvollste Unternehmen der Welt gab nachbörslich knapp drei Prozent nach.

ROUNDUP 2: Höhere Zinsen beflügeln Commerzbank - Aktienrückkauf enttäuscht

FRANKFURT - Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal sieht sich die Commerzbank auf Kurs zu ihren Zielen im Gesamtjahr. Die gestiegenen Zinsen ließen das Frankfurter Geldhaus neue Belastungen durch die polnische Tochter mBank verkraften. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 565 Millionen Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Freitag mitteilte. Anleger zeigten sich jedoch von dem geplanten nächsten Aktienrückkauf enttäuscht - denn dieser soll auf Kosten der Dividende gehen.

ROUNDUP 3/Konjunkturschwäche und hohe Energiepreise: Lanxess schließt Betriebe

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern LANXESS stemmt sich mit einem Sparprogramm gegen die aktuelle Flaute der Chemiebranche. Dabei stehen Betriebe in Deutschland - und womöglich auch anderswo - auf der Streichliste; zudem soll die Verwaltung verschlankt werden, wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal mitteilte. Wie viele Vertreter energieintensiver Branchen kritisiert Lanxess-Chef Matthias Zachert schon lange die im internationalen Vergleich hohen Strompreise in Deutschland.

ROUNDUP: Vonovia verbucht Milliardenverlust - Immobilien erneut abgewertet

BOCHUM - Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) machen wie auch der ganzen Branche die steigenden Zinsen zu schaffen. Deshalb will Vonovia etwa mit dem Verkauf von Immobilien seine Schulden abbauen. Aufgrund des derzeit schwierigen Marktumfelds für Immobilienverkäufe wertete das Unternehmen sein Immobilienportfolio erneut ab. Unter dem Strich fiel deshalb auch im zweiten Quartal ein Milliardenverlust an. Die Aktie gab am Freitag im frühen Handel zunächst mehr als drei Prozent ab, bevor sie sich wieder etwas erholte. Dennoch gehörte das Papier mit einem Minus von noch 1,5 Prozent am Vormittag zu den schwächsten Werten im Leitindex Dax.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec dämpft erneut Ziele - Vorstand sieht aber Licht

JENA - Nach einem schwachen ersten Halbjahr zeichnet sich beim Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec erstmals eine Erholung ab. Doch noch immer kämpft das Unternehmen mit Lieferproblemen. Das Management wird deshalb mit Blick auf die Profitabilität im Geschäftsjahr 2022/23 nochmals zurückhaltender. Unternehmenschef Markus Weber und sein Finanzvorstand Justus Felix Wehmer zeigten sich unterdessen in einem Interview der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag recht zuversichtlich für die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten.

ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen startet mit Zuwächsen ins Geschäftsjahr

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) hat mit einem Umsatz- und Ergebnisplus das neue Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) begonnen. Dabei halfen eine Erholung in Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment. "Heidelberg ist mit dem ersten Quartal gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Unternehmenschef Ludwin Monz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Das Auftaktjahresviertel sei nach Plan gelaufen. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

ROUNDUP: Freenet operativ mit leichtem Ergebnisplus - Internetfernsehen wächst

BÜDELSDORF - Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat das vergangene Quartal mit leicht verbesserter Profitabilität abgeschlossen. Das Unternehmen profitierte einerseits von höheren Erlösen in seinem Dienstleistungsgeschäft, andererseits stiegen die Gemeinkosten nicht mehr so stark an. Zudem zieht auch das Fernsehgeschäft der Büdelsdorfer immer mehr an. Das Management bestätigte die Jahresziele.

Airbus liefert im Juli 65 Flugzeuge aus

TOULOUSE - Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist mit der Auslieferung von 65 Verkehrsjets im Juli der bisher zweitstärkste Monat des Jahres gelungen. Nur im Juni hatte der Hersteller mit 72 Auslieferungen mehr Maschinen an seine Kunden übergeben. Nach den ersten sieben Monaten des Jahres summieren sich die Auslieferungen damit auf 381 Flugzeuge, wie der Dax-Konzern (DAX 40) am Freitag in Toulouse mitteilte. Das entspricht rund 53 Prozent des Jahresziels von 720 Jets. Unterdessen holte Airbus im Juli Bestellungen über 60 neue Maschinen herein und musste einem Sprecher zufolge drei Stornierungen hinnehmen.

Weitere Meldungen

-Kreise: Schwedische Immobilienfirma SBB erwägt Börsengang des Wohnportfolios

-Kinderärzte warnen vor erneuten Arzneimittel-Engpässen

-Deutlich mehr Geld für Beschäftigte von British Airways

-ROUNDUP: Geringere Schäden bescheren Swiss Re Milliardengewinn - Aktie verliert

-Sturmtief 'Poly' und Baustellen belasten Bahn-Fahrgäste auch im Juli

-Salzgitter holt Bosch-Managerin Potrafki als Finanzchefin ab 2024

-'Netter Name': Nischalke wechselt zu Borussia Dortmund

-ROUNDUP: Mehr Elektroautos - Stromer 'auf der Schwelle zum Massenmarkt'

-Billig-Airlines drohen in Spanien hohe Strafen wegen Handgepäckregeln

-Reederei Maersk hebt trotz weiterer Einbrüche Prognose für 2023 an

-ROUNDUP: EnBW im Aufwind - Erstes Halbjahr über den Erwartungen

-Rolls-Royce Power Systems: Mehr Umsatz, weniger neue Aufträge

-Internetplattformen sollen in Deutschland stärker in die Pflicht genommen werden

-Hollywood-Streik spart Warner 100 Millionen Dollar

-PwC-Studie: Rabattschlacht bei E-Autos erreicht Europa

-Eigentümer von 'Fremantle Highway': Ursache von Feuer wird untersucht

-Amgen wird noch optimistischer

-Indien schränkt Laptop-Import ein°

