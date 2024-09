dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Bund will Commerzbank-Anteil abstoßen - Deutsche Bank: Kein Interesse

FRANKFURT - Der deutsche Staat plant seinen Ausstieg bei der Commerzbank. In einem ersten Schritt will der Bund seine Beteiligung an dem Institut reduzieren, wie die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland am Dienstagabend mitteilte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass der deutsche Staat den Verkauf eines Anteils von 3 bis 5 Prozent plane. Die Deutsche Bank erteilte möglichen Übernahmeambitionen ihrerseits umgehend eine Absage.

ROUNDUP 2: VW verteidigt vor der Belegschaft den strikten Sparkurs

WOLFSBURG - Mit lautstarken Protesten hat die Belegschaft bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) gegen die Sparpläne des Vorstands protestiert. Auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg verteidigte die Konzernspitze vor mehr als 16.000 Beschäftigten ihre Sparpläne. Betriebsratschefin Daniela Cavallo kündigte harten Widerstand an und will Werkschließungen, Entlassungen und Lohnkürzungen nicht hinnehmen.

ROUNDUP: Krise auf Neuwagenmarkt spitzt sich zu - 69 Prozent weniger E-Autos

FLENSBURG - Der Absatz von neuen Autos ist in Deutschland im August im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Das liegt vor allem an der zuletzt schwachen Nachfrage nach reinen Elektroautos, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Aber auch bei fast allen weiteren Antriebsarten gingen die Zahlen teils deutlich zurück.

Chinesischer Automarkt bleibt auch im August träge - E-Autos aber stark gefragt

PEKING - Auf dem wichtigen chinesischen Automarkt setzt sich die Nachfrageschwäche fort. Die Zahl der verkauften Pkw an Endkunden fiel im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 1,91 Millionen Autos, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Vergleich mit dem Vormonat Juli erholten sich die Verkäufe zwar um 11 Prozent, insgesamt belastet die schleppende chinesische Konjunktur aber die Nachfrage. Erneut waren im August batteriebetriebene Autos und solche mit Plugin-Hybridantrieben gefragt: Die Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 1,02 Millionen Stück.

Kreise: Cathay Pacific muss an vielen Airbus A350 Treibstoffschläuche erneuern

HONGKONG - Die Fluggesellschaft Cathay Pacific (Cathay Pacific Airways) muss Insidern zufolge an fast jedem dritten ihrer Airbus-A350-Jets (Airbus SE (ex EADS)) Treibstoffschläuche erneuern. Die Airline habe ihre 48 Maschinen der Reihe überprüft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. An 15 Maschinen habe sich Reparaturbedarf ergeben. Cathay selbst bestätigte am Mittwoch, dass es sich bei den fraglichen Teilen um Treibstoffleitungen handelt. Sechs Flugzeuge seien schon repariert.

Kreise: US-Kartellwächter haben Fragen an Nvidia

SANTA CLARA - Die Dominanz bei Chips für Künstliche Intelligenz hat den Chipkonzern NVIDIA laut Kreisen ins Visier amerikanischer Wettbewerbshüter gerückt. Das US-Justizministerium habe bei Nvidia und anderen Unternehmen Informationen mit rechtlich verbindlichen Anfragen eingefordert, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die Kartellwächter seien unter anderem besorgt, dass Nvidia es Kunden erschweren könnte, zur Konkurrenz zu wechseln, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Intel will mit neuen Chips die Zukunft im PC-Markt sichern

BERLIN/SANTA CLARA - Intel will mit einer neuen Chip-Generation verlorenen Boden im PC-Markt zurückgewinnen. Das Prozessor-System mit dem Namen Core Ultra 200V sei leistungsstärker und effizienter als Chips der Rivalen QUALCOMMund AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), betonte der Konzern am Rande der Technik-Messe IFA in Berlin. Zudem setzt Intel darauf, dass die Prozessoren automatisch mit jeglicher Software für Windows-PC kompatibel sein sollen, da sie auf der eingespielten X86-Architektur basieren.

Autobauer Volvo erwartet schwächeren Elektroauto -Absatz bis 2030

GÖTEBORG - Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage will der schwedische Autobauer Volvo Cars (Volvo Car) mittelfristig nun doch nicht ausschließlich Elektroautos verkaufen. Bis 2030 dürften mindestens 90 Prozent der weltweiten Verkäufe elektrische Fahrzeuge sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mit. Die verbleibenden bis zu 10 Prozent sollen je nach Bedarf sogenannte Mild-Hybridautos sein. Volvo Cars argumentierte, dass neue Marktbedingungen und angepasste Kundenbedürfnisse eine Überarbeitung der Ziele nötig gemacht hätten.

Weitere Meldungen

-Studie: Zinsen beflügeln Europas Banken - Deutsche Institute schwächeln

-Spotify bringt lernende 'Daylist' in mehr Länder

-Bürgerschaft entscheidet über Einstieg von MSC bei der HHLA

-Gesunkener Frachter 'Verity' vom Meeresgrund geborgen

-Reiche Windernte: Immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen

-VW-Betriebsrat nennt 'rote Linien' für Sparkurs

-Kanzler Scholz führt Gespräche mit VW

-Aurubis verkauft US-Standort für Flachwalzprodukte an Wieland Gruppe

-Teamviewer-Finanzchef Wilkens bleibt drei weitere Jahre

-Expertendialog empfiehlt Umbau der EU-Agrarpolitik

-Deutsche Bank: Kein Interesse an Übernahme der Commerzbank

-ROUNDUP: Niedersachsen will um VW-Standorte kämpfen

-Verdi ruft HHLA-Beschäftigte erneut zum Warnstreik auf°

