dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.11.2026 - 15.15 Uhr

04.11.26 15:19 Uhr

ROUNDUP 2: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Aktie steigt trotz Gewinnwarnung

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will in der Krise sein Sparprogramm verschärfen. Unter anderem sollen schneller und stärker Jobs wegfallen. Zudem wollen die Münchener den Umstieg der Modellpalette auf die profitablere neue Elektroauto-Modellgeneration "Neue Klasse" im derzeitigen Stromer-Boom in Europa beschleunigen. Die Gewinnaussichten für das laufende Jahr haben sich mit den dafür eingeplanten Sonderbelastungen allerdings zunächst weiter eingetrübt. Der seit rund einem halben Jahr amtierende Konzernchef Milan Nedeljkovic senkte bereits am Vorabend schon zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für die von Investoren viel beachtete operative Marge im Autogeschäft. Die Anleger ließen die im DAX notierte Aktie in einem freundlicheren Branchenumfeld am Mittwoch allerdings steigen.

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ROUNDUP: Heidelberg Materials wächst weiter - Aktie legt kräftig zu

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal von einer Nachfrageerholung profitiert. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Die sich im zweiten Quartal abzeichnende Wachstumsdynamik hat sich im dritten Quartal nochmals beschleunigt", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Dabei habe sich vor allem Europa stark entwickelt, während in Nordamerika das Wachstum andauere. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Die Aktie legte am Vormittag um rund sieben Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber fast ein Viertel an Wert verloren.

ROUNDUP: Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an - Aktie steigt

HANNOVER - Der Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal seine Jahresprognose für die Profitabilität erhöht. So peilt Conti-Chef Christian Kötz nun eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Hannoveraner 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel. Zwar hatten Analysten schon ein Abschneiden über der Prognosebandbreite erwartet, die im Dax notierte Aktie legte dennoch kräftig zu.

ROUNDUP: Vonovia-Chef kritisiert erneut Vergesellschaftungspläne in Berlin

BOCHUM - Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hält die Vergesellschaftungspläne einer möglichen rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin weiterhin für untauglich zur Bekämpfung der Wohnraumknappheit. Eine Vergesellschaftung schaffe keine einzige zusätzliche Wohnung, sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic bei der Vorstellung der Quartalszahlen in Bochum. "Schon allein die Debatte darüber schwächt das Vertrauen in Eigentum, Investitionen und in den Standort Deutschland insgesamt."

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ROUNDUP 2: Siltronic hebt Jahresausblick an - Nachfrage zieht KI-getrieben an

MÜNCHEN - Die Geschäfte des Herstellers von Halbleiterwafern zur Chipproduktion Siltronic nehmen Schwung auf. Nach einem deutlichen Umsatzwachstum im dritten Quartal blickt Firmenlenker Michael Heckmeier optimistischer auf das Gesamtjahr. "Mit der Erweiterung unserer 300 mm-Kapazitäten in Singapur begleiten wir das insbesondere durch Künstliche Intelligenz getriebene Marktwachstum", sagte der Manager laut Mitteilung vom Mittwoch. An der Börse griffen die Anleger bei den Aktien zu.

ROUNDUP 2: Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn

BAD HOMBURG - Fresenius (Fresenius SECo) hat erneut ein starkes Jahresviertel hinter sich. Neben einem florierenden Klinikgeschäft gab im dritten Quartal der anhaltend gute Lauf bei biotechnologisch hergestellten Nachahmer-Medikamenten Schwung. Konzernchef Michael Sen unterstrich am Mittwoch zur Zahlenvorlage seine hohen Ambitionen für den Bereich: "Bis 2035 wollen wir zu den Top 3 der Biosimilar-Unternehmen weltweit gehören." Die Gewinnprognose für das laufende Jahr hellte er weiter auf. Die Aktie legte nach anfänglichen Startschwierigkeiten zur Mittagszeit rund ein Prozent zu.

ROUNDUP/Appetitzügler stark: Novo Nordisk schließt Zuwächse nicht mehr aus

BAGSVAERD - Novo Nordisk hebt nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Vor allem der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer, und auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelt. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut.

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McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA

CHICAGO - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's (McDonalds) bekommt weiterhin Gegenwind im wichtigen Heimatmarkt zu spüren. Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die McDonald's-Aktie legte vorbörslich knapp zwei Prozent zu.

ROUNDUP/Gefragte Kassenschlager: Amgen wird erneut etwas optimistischer

THOUSAND OAKS - Das US-Biotechnologieunternehmen Amgen hat nach einem starken dritten Quartal mit hohen Wachstumsraten bei wichtigen Kassenschlagern abermals seine Umsatzprognose erhöht. Die bereits im Jahr stark gelaufenen Papiere waren nach der Bekanntgabe der Zahlen am Vorabend nachbörslich noch eingeknickt - am Mittwoch steuern sie aber womöglich auf weitere Gewinne zu. Zuletzt ging es vorbörslich um 0,7 Prozent nach oben.

ROUNDUP: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an

SANTA CLARA - Der Halbleiterhersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) profitiert weiter stark von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. So legte der Konzern im dritten Quartal deutlich zu. Auch für den Schlussabschnitt erwartet AMD ein starkes Wachstum, was darauf schließen lässt, dass die Nachfrage nach Halbleitern für Rechenzentren ungebremst bleibt. Sowohl die Zahlen als auch die Prognose fielen besser aus als am Markt erwartet.

ROUNDUP: Scout24 erhöht Umsatzprognose und bestätigt Margenziel - Aktie steigt

BERLIN/MÜNCHEN - Der Internetportal-Betreiber Scout24 wird dank eines starken Wachstums in allen Bereichen sowie Zukäufen beim Blick auf den Umsatz in diesem Jahr etwas optimistischer. Außerdem bestätigte das Unternehmen rund um Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam seine Margen-Prognose in diesem Jahr. Für die im DAX notierte Scout24-Aktie ging es daraufhin am Mittwoch aufwärts.

ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt kräftig zu - Aktie fällt aber

BERLIN - Bei Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 brummt das Geschäft weiter kräftig. Der Betreiber von Plattformen wie "wirkaufendeinauto.de" und "Autohero" verkaufte im dritten Quartal gut 242.800 Fahrzeuge und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Berlin mitteilte. Umsatz und Gewinn schossen kräftig nach oben. Das dritte Quartal sei das profitabelste in der Geschichte von Auto1 gewesen, sagte Unternehmenschef Christian Bertermann. An der Börse wurden die Neuigkeiten dennoch mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Fraport sieht sich trotz Iran-Kriegs auf Kurs - Terminal 3 bewährt sich

FRANKFURT - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält trotz des Iran-Kriegs und der Kerosinpreis-Krise an seinen Erwartungen für 2026 fest. An Deutschlands größtem Airport dürfte die Zahl der Fluggäste in etwa auf dem Niveau der 63,2 Millionen aus dem Vorjahr verharren. Im Oktober zählte Fraport in Frankfurt etwa so viele Passagiere wie ein Jahr zuvor, in den ersten zehn Monaten waren es sogar 0,2 Prozent weniger, wie Fraport am Mittwoch mitteilte. Für die Aktie des Konzerns ging es trotzdem aufwärts.

ROUNDUP: Ahold Delhaize erwartet nach Hackerangriff weniger Umsatz

ZAANDAM - Die Cyberattacke im Oktober wird den Supermarktkonzern Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) im vierten Quartal belasten. So dürfte der niederländisch-belgische Konzern etwa 200 bis 250 Millionen Euro weniger umsetzen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Unternehmens zu den Zahlen des dritten Quartals. Die Belastungen für das operative Ergebnis bezifferte das Management auf 75 bis 100 Millionen Euro. Trotz der schlechten Nachrichten legte die Aktie deutlich zu. An der Börse überwog die Einschätzung, dass abseits der gekürzten Prognose die Resultate zum dritten Quartal solide ausgefallen seien.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha