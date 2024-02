dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.02.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Delivery Hero will operativen Gewinn vervielfachen - Kurs-Strohfeuer

BERLIN - Nach dem Sprung in die schwarzen Zahlen will der Essenslieferdienst Delivery Hero seinen operativen Gewinn im laufenden Jahr vervielfachen. Dabei setzt Konzernchef Niklas Östberg wie zuletzt auf Profit vor Wachstum, wie er laut einer überraschenden Mitteilung vom Montag sagte. Demnach will das Berliner Unternehmen in diesem Jahr vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zwischen 725 und 775 Millionen Euro erwirtschaften (bereinigtes Ebitda). Das ist mehr als von Analysten bisher erwartet. An der Börse sorgten die Neuigkeiten nur kurz für Erleichterung.

ROUNDUP: Unicredit will Rekordgewinn ganz den Aktionären geben - Kurssprung

MAILAND - Die italienische Großbank UniCredit will nach einem überraschend hohen Rekordgewinn das gesamte Geld ihren Aktionären geben. Insgesamt geht es dabei um Dividenden und Aktienrückkäufe in Höhe von 8,6 Milliarden Euro, wie der Mutterkonzern der deutschen Hypovereinsbank am Montag in Mailand mitteilte. Für 2024 rechnet Bankchef Andrea Orcel jetzt mit einem bereinigten Überschuss in ähnlicher Höhe. Auch künftig sollen mindestens 90 Prozent dieses Ergebnisses an die Anteilseigner fließen. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kurssprung belohnt.

Caterpillar überrascht mit Gewinnsprung

IRVING - Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Energie- und Transportindustrie profitiert. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahresviertel dank höherer Preise und günstiger Währungseffekten um drei Prozent auf 17,1 Milliarden US-Dollar (15,85 Mrd Euro), wie der Konzern am Montag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr Erlös gerechnet.

Gaza-Krieg bremst Wachstum von McDonald's

CHICAGO - Der Fastfood-Konzern McDonald's (McDonalds) hat in den vergangenen Monaten die Folgen des Gaza-Kriegs zu spüren bekommen. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent, wie das Unternehmen am Montag in Chicago mitteilte. Analysten hatten mit mehr gerechnet, auch nachdem Konzernchef Chris Kempczinski die Erwartungen vor einigen Wochen mit Verweis auf den Krieg in der Region gedämpft hatte.

ROUNDUP: Nordea verdient mehr und erhöht 2025er-Renditeziel - Anleger enttäuscht

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) hat nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr das mittelfristige Profitabilitätsziel erhöht. 2025 soll die Eigenkapitalrendite bei mehr als 15 Prozent liegen, wie die Bank am Montag in Helsinki mitteilte. Bisher hatte das Institut mehr als 13 Prozent anvisiert. Am Aktienmarkt zeigten sich Investoren der im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierten Bank dennoch enttäuscht. Analysten führten dies vor allem auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres zurück.

IPO/ROUNDUP: Finanzinvestor Triton unternimmt neuen Anlauf für Renk-Börsengang

AUGSBURG - Der Finanzinvestor Triton will die ehemalige Volkswagen-Tochter Renk Group (RENK) im zweiten Versuch jetzt über eine Privatplatzierung an die Börse bringen. Insgesamt sollen bis zu 30 Millionen Aktien des Herstellers von Spezialgetrieben für Panzer, Fregatten und Eisbrecher an institutionelle Investoren verkauft werden, teilte das Unternehmen am Montag in Augsburg mit. Der Angebotspreis pro Aktie betrage 15 Euro. Der Rüstungskonzern KNDS und die Vermögensverwaltung Wellington Management Company LLP werden als Ankerinvestoren Aktien im Wert von 100 Millionen Euro beziehungsweise 50 Millionen Euro erwerben.

SFC übertrifft Jahresziele dank starkem Schlussquartal - Aktie zieht an

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Dank eines verbesserten Produktmixes und zusätzlichen Einnahmen im Schlussquartal sei die Jahresprognose 2023 übertroffen worden, teilte das SDAX-Unternehmen überraschend am Montag in Brunnthal bei München mit. Die Aktie legte um über sechs Prozent zu.

GESAMT-ROUNDUP: Nächster Streik bei Lufthansa trifft Passagiere härter

FRANKFURT - Die Lufthansa und ihre Kunden stehen vor der nächsten Streikwelle mit zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. Für diesen Mittwoch (7. Februar) hat die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften einschließlich der Technik zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das Unternehmen wollte am Montag einen Ersatzflugplan erarbeiten und rechnet mit mehr als 100 000 betroffenen Passagieren. Details sollten im Laufe des Montags veröffentlicht werden.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Samsung-Erbe vom Vorwurf der Aktienmanipulation freigesprochen

-Deutschland: 10,5 Prozent der neu zugelassenen Autos im Januar waren reine E-Wagen

-Hohe Nachfrage: Novo Nordisk erweitert Abfüllkapazität für Appetitzügler

-Kraftwerksstrategie: Chefs von Uniper und 50Hertz zufrieden

-Mehr Werbung: Sehen Streaming-Dienste das Ende des Abo-Wachstums?

-Neues Problem bei noch nicht gelieferten Boeing 737 Max

-Weiterhin weniger Flugpassagiere als vor Corona

-Vodafone setzt weniger um - schlägt sich dennoch besser als gedacht

-KI-Pionier Hochreiter fordert OpenAI mit Firma heraus

-Grünes Licht für Förderung von 'grünem Stahl' in Werken von ArcelorMittal

-Analyse: Mietanstieg in Metropolen beschleunigt sich

-Countdown für Ford in Saarlouis

-Süßwarenhändler Arko, Hussel und Eilles erneut insolvent

-Julius-Bär-Präsident: Es gab keinen Druck von der Finma oder von Aktionären

-Verbraucherschützer verklagen Bahn wegen Bahncard-Regeln

-Französischer Reedereiriese meidet Rotes Meer

-Buschmann bekräftigt Nein zu EU-Lieferkettengesetz

-Spezialschiff für Rügener LNG-Terminal unterwegs

-Mehrwertsteuersenkung bei Gas könnte doch erst Ende März auslaufen

-ROUNDUP: Piloten bei Lufthansa-Tochter Discover streiken weiter

-Lufthansa rechnet bei Verdi-Warnstreik mit großen Auswirkungen

-ROUNDUP/Legalisierung von Cannabis: Eltern sorgen sich um ihre Kinder

-ROUNDUP 2: Kampfansage an SUV in Paris - Parkgebühren werden verdreifacht

-SoftwareOne-Gründeraktionäre unterstützen Finanzinvestor Bain bei Übernahmeplan

-Autokäufer können auf steigende Rabatte hoffen

-Kritik an Sparplänen bei der Bahn wegen Haushaltskrise

-Holcim-Chef sieht Ära der Weltkonzerne dem Ende zugehen

-Ceconomy hält an Beteiligung Fnac Darty fest

-ROUNDUP: IT-Dienstleister Yandex verkauft Russlandgeschäft an Investorengruppe

-IPO/'FT': Galderma könnte noch im ersten Halbjahr an die Schweizer Börse kommen

-IHK-Präsident: VW soll über Batteriefabrik in Emden entscheiden

-VW streicht Wahl zwischen freien Tagen und Lohnzuschlag

-Paris erhöht Parktarif für schwere Autos - Deutsches Echo geteilt

-ROUNDUP 2: Deutlich mehr Klagen von Fluggästen gegen Airlines

-Gewerkschaften fordern deutlich mehr Geld für Postbank-Mitarbeiter

-'Zu wenig': Dortmunder Prozess braucht mehr Zeit°

