dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Bayer vor weiterem schwierigen Jahr - Hoffnung auf Besserung 2026

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer steht nach einem erneuten Gewinnrückgang 2024 vor einem abermals schwierigen Jahr. Das operative Ergebnis dürfte sinken und der freie Finanzmittelfluss wird wohl niedriger ausfallen. Bayer-Chef Bill Anderson hofft allerdings, den Konzern bald aus der Misere führen zu können. Ab 2026 soll es auch dank der fortschreitenden Neuorganisation wieder besser laufen. Zudem wurde ein mehrjähriges Programm angestoßen, um im Agrargeschäft das Ruder herumzureißen. Bei den US-Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten hofft Anderson weiterhin perspektivisch auf eine Eindämmung der Risiken. Die Börse reagierte positiv auf die Nachrichten.

ROUNDUP 2: 'Konservativer' Ausblick von Adidas - Aktie im Plus

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas erwartet trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfeldes ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum im laufenden Jahr. "Natürlich gibt es im Moment viele makroökonomische Unsicherheiten. Aber mit Produkten, die unserer Meinung nach im Trend liegen, und der Einstellung, agil und lokaler zu sein, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht erfolgreich sein sollten", erklärte Vorstandsvorsitzender Björn Gulden am Mittwoch auf der Bilanzpresskonferenz in Herzogenaurach. So sehe er das Potenzial, den Marktanteil in allen Märkten zu steigern.

ROUNDUP: SMA Solar will 2025 wieder operativ Geld verdienen - Verlust in 2024

NIESTETAL - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem Verlust im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft wieder schwarze Zahlen schreiben. Für 2025 peilt der Vorstand um Konzernchef Jürgen Reinert einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 70 bis 110 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Niestetal mitteilte. Das ist so viel, wie Analysten auf ihren Zetteln haben. 2024 machte SMA Solar auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 16 Millionen Euro, nach einem Plus von 311 Millionen ein Jahr zuvor. Besserung soll das bereits eingeläutete Sparprogramm bringen.

ROUNDUP 2: Evonik treibt Konzernumbau voran - weitere Gewinnerholung machbar

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik traut sich 2025 eine weitere Steigerung des operativen Gewinns zu. Wenn es ungünstig läuft, könnte er aber auch leicht fallen. Grundsätzlich setzt Finanzchefin Maike Schuh in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld auch auf Spaßmaßnahmen. "Mit Disziplin bei Kosten und Investitionen schaffen wir das Fundament für mehr Profitabilität und Rentabilität", sagte Schuh laut Mitteilung vom Mittwoch. Die Evonik-Aktie stieg in einem sehr freundlichen Markt kräftig.

ROUNDUP: Schaeffler geht vorsichtig ins neue Jahr - Rutsch in die roten Zahlen

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler geht angesichts des schwierigen Umfelds in der Automobilindustrie vorsichtig in das neue Jahr. Vorstandschef Klaus Rosenfeld peilt vor Sondereffekten eine Gewinnmarge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von drei bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Analysten lagen mit ihren Schätzungen bisher am oberen Ende der Spanne. Der "vorsichtig optimistische Ausblick" trage den voraussichtlich weiter schwankungsanfälligen Bedingungen Rechnung, hieß es zur Begründung. Die im SDAX notierte Aktie fiel.

ROUNDUP: Freenet baut auf Fernsehprodukt - Aktie auf Hoch seit 2000

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet setzt auch im laufenden Jahr auf einen anhaltenden Erfolg seines Fernsehprodukts waipu.tv. Schon 2024 hatte das Fernsehsegment für Rückenwind gesorgt. Dabei verdiente Freenet im Tagesgeschäft dank eines Sondereffekts so viel wie noch nie. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten, zudem winkt 2025 die Aussicht auf einen millionenschweren Aktienrückkauf. An der Börse kam dies gut an, auch wenn Analysten sich von den Ergebnissen enttäuscht zeigten.

Weitere Meldungen

