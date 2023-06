dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.06.2023 - 15.15 Uhr

Apple stellt voraussichtlich eine Computer-Brille vor

CUPERTINO - Die Fans von Apple warten seit fast zehn Jahren auf das sprichwörtliche "One More Thing", das nächste große Ding. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, wird es an diesem Montagabend so weit sein. "Eine neue Ära beginnt", kündigte Apple auf Twitter an und damit dürfte eine Computer-Brille gemeint sein, mit der Apple den Bereich der sogenannten "Mixed Reality" neu definieren will.

Deutlich mehr Elektroautos nachgefragt - aber auch mehr Verbrenner

STUTTGART - Die Nachfrage nach Elekroautos zieht in Deutschland weiter an. Im Mai wurden knapp 47 Prozent mehr rein batterieelektrische Autos zugelassen als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag mitteilte. Daraus ergebe sich ein Marktanteil von rund 17 Prozent. Im April waren es noch 15 Prozent gewesen. Benziner und Autos mit Dieselantrieb kamen demnach auf einen Anteil von rund 53 Prozent. Der Rest entfällt zum allergrößten Teil auf Fahrzeuge mit Hybridantrieb.

ROUNDUP: Luftfahrtverband sagt Airlines deutlich mehr Gewinn voraus

ISTANBUL - Nach herben Verlusten in der Corona-Krise winkt Fluggesellschaften in aller Welt 2023 mehr als doppelt so viel Gewinn wie bisher gedacht. Auch wegen höherer Ticketpreise dürfte die Branche in diesem Jahr einen Überschuss von 9,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,15 Mrd Euro) erreichen, teilte der Weltluftfahrtverband IATA bei seiner Generalversammlung am Montag in Istanbul mit. Im Dezember war er von 4,7 Milliarden Dollar ausgegangen. Vor allem Airlines aus Europa kommen offenbar deutlich besser aus der Krise als erwartet.

ROUNDUP: UBS will Notübernahme der Credit Suisse am 12. Juni vollziehen

ZÜRICH - Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch die größere UBS soll am 12. Juni vollzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt werde die Credit Suisse in der UBS aufgehen, teilten beide Institute am Montag in Zürich mit. Der Vollzug stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die US-Börsenaufsicht SEC dem Vorhaben zustimme. Auch müsse die UBS selbst die übrigen Vollzugsbedingungen als erfüllt ansehen oder auf deren Einhaltung verzichten. Die Aktien der Credit Suisse und ihre US-Hinterlegungsscheine (ADS) würden dann von der Schweizer Börse Six und der New Yorker Börse Nyse genommen.

Autorabatte steigen - die Listenpreise aber auch

DUISBURG/FRANKFURT - Neuwagenkäufer müssen sich derzeit auf widersprüchliche Strategien der meisten Hersteller einstellen: Diese geben auf der einen Seite zwar mehr Nachlass, erhöhen aber andererseits die zugrundeliegenden Listenpreise. Das ist das Ergebnis der regelmäßigen Marktstudie des Duisburger Center Automotive Research für den Monat Mai.

Persil-Hersteller Henkel kündigt weitere Preiserhöhungen an

DÜSSELDORF - Der Persil-Hersteller Henkel (Henkel vz) hat weitere Preiserhöhungen angekündigt. Bei den Konsumgütern seien Erhöhungen in diesem Jahr notwendig, sagte Konzernchef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Preisverhandlungen mit Handelsketten seien nicht einfach. "Da kann es auch vorkommen, dass einzelne Produkte von uns nicht mehr geliefert werden, wenn es zu keiner Einigung kommt."

1&1-Chef Dommermuth will 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllen

MONTABAUR - Der Telekommunikationskonzernen 1&1 will trotz des Verzugs beim Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes die langfristigen Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllen. So hatte die United-Internet-Tochter Ende 2022 statt 1000 eigenen 5G-Antennenstandorten nur 5 in Betrieb. Auch im neuen Jahr verlief der weitere Netzausbau bislang schleppend. "Aber die Baukapazitäten wachsen und wenn es läuft, wie von unseren Ausbaupartnern vertraglich zugesichert, dann werden wir in den nächsten Jahren jeweils 3000 Standorte fertigstellen", sagte 1&1-Chef und United-Internet-Hauptaktionär Ralph Dommermuth der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag). Damit würden auch die langfristigen Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllt.

