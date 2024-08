dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Continental will sich aufspalten - Trennung von Autozulieferung geplant

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental plant die Aufspaltung des Konzerns und will sich von der seit langem schwächelnden Autozuliefersparte trennen. Lange sträubte sich das Management um Chef Nikolai Setzer öffentlich gegen Berichte und Spekulationen in diese Richtung. Nun könnten die wesentlichen Sparten des Traditionskonzerns aus Hannover aber doch getrennte Wege gehen, um alleine erfolgreicher dazustehen. Die im Dax notierte Aktie von Conti verlor an frühen Nachmittag 1,6 Prozent.

ROUNDUP: Netzausfall bereitet 1&1 und United Internet Sorgen - Kurse brechen ein

MONTABAUR - Probleme mit seinem Netz machen dem Telekommunikationsanbieter 1&1 und seiner Mutter United Internet weiter zu schaffen. Wegen eines tagelangen Netzausfalls Ende Mai rechnen die Vorstände nun mit weniger Wachstum und einer schwächeren Entwicklung des operativen Gewinns. Zugleich steigen die Kosten für den Ausbau des 1&1-Netzes. An der Börse sorgten die Neuigkeiten am Montag für Ernüchterung: 1&1-Aktien rauschten um fast 14 Prozent ab. United Internet brachen um 16 Prozent ein.

ROUNDUP 2: Schwache Nachfrage - Infineon streicht Stellen und verlagert Jobs

NEUBIBERG - Der Chipkonzern Infineon will angesichts der schwachen Nachfrage weltweit 1.400 Stellen streichen. Zudem sollen nochmal 1.400 Jobs aus Hochlohnländern verlagert werden, wie Konzernchef Jochen Hanebeck am Montag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen ankündigte. Zwar zeigten sich im angelaufenen dritten Geschäftsquartal erste Besserungstendenzen. Doch die Erholung verlaufe zäh. An der Börse zeigte sich die Aktie in einem schwachen Markt sehr volatil.

ROUNDUP: Aurubis sieht sich auf Kurs zur Jahresprognose - Kurseinbruch

HAMBURG - Höhere Preise für Kupfer und Schwefelsäure haben Aurubis im dritten Geschäftsquartal Rückenwind geliefert. So liegen die Preise für Schwefelsäure - ein Nebenprodukt der Kupferstellung, das auch in der Düngerproduktion eingesetzt wird - zwar noch immer unter ihrem Vorjahreswert, doch haben sie sich seit März ein gutes Stück erholt. Zudem profitiert das Unternehmen weiter von gesunkenen Energiepreisen. Dem standen hohe Kosten für einen geplanten Wartungsstillstand in Hamburg gegenüber. Das Jahresgewinnziel bestätigte der scheidende Konzernchef Roland Harings.

US-Regierung wirft Tiktok Sammeln von Kinderdaten vor

ROUNDUP/Gewinnziel sinkt: Adesso hält Investitionen trotz träger Nachfage hoch

DORTMUND - Der IT-Dienstleister Adesso (adesso SE) hat wegen einer trägen Nachfrage seine Ergebnisprognose gesenkt. Die Auslastung sei weiterhin unterdurchschnittlich und ziehe langsamer an als erwartet, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Dortmund mit. Mittelfristig blickt die Unternehmensführung aber weiterhin positiv auf die Digitalisierungsnachfrage und hält daher ihre Investitionspläne aufrecht. Daher sinke die Gewinnprognose für 2024.

ROUNDUP: Bayer erzielt Studienerfolg mit Finerenon bei Herzinsuffizienz

BERLIN - Bayer hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zum Mittel Finerenon zur Behandlung eines Herzleidens das Ziel erreicht. Die Ergebnisse der Finearts-Studie zeigten eine Reduktion von Todesfällen sowie von stationären Aufnahmen oder Notfallbehandlungen aufgrund von Herzinsuffizienz, teilte Bayer am Montag in Berlin mit. Details werden dann auf einem Kongress vorgestellt.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Nachfrage stockt - Elektroautos werden zu Ladenhütern

-Lufthansa streicht weitere Flüge nach Nahost

-Biontech macht erneut Millionenverlust

-US-Regierung wirft Tiktok Sammeln von Kinderdaten vor

-Deutsche Autoindustrie sieht gravierendes Standortproblem

-App-Version Tiktok Lite wird es nicht mehr in der EU geben

-ROUNDUP/Bericht: Füllkrug unterzeichnet Vertrag bei West Ham

-Baden-Württemberg: Unwetter kostet Sparkassenversicherung Millionen Euro

-Kretschmann will Sondervermögen für Wasserstoff und Bahn

-Tesla lässt Zeitplan für Ausbau in Grünheide offen

-Online-Betrug: Verbraucher fürchten Künstliche Intelligenz

-Brüssel nennt Debatte um Diesel-Autos 'irreführend'

-Experte: Moukoko will BVB Richtung Frankreich verlassen

-Stiko empfiehlt Impfung gegen RS-Virus für Ältere

-Medien: Beier soll beim BVB Füllkrug ersetzen

-Sky: Lille will BVB-Stürmer Moukoko

-Wechsel perfekt: Dortmund verpflichtet Brasilianer Couto

-Secondhand-Markt wächst langsamer - Luxussegment boomt

-Feuchtwarmes Wetter macht Öko-Winzern zu schaffen

-Schwälbchen Molkerei sieht sich geschäftlich gut aufgestellt

-Minister Wissing: IT-Pannen werden zunehmen

-Wissing wünscht sich Kundenansturm aufs Deutschlandticket

-Hitze macht jedem Vierten zu schaffen

-Ministerin will mehr Forschung an Embryonen und Stammzellen

-Neues Verfahren gegen Etikettenschwindel bei Bio-Eiern

-Presse: Mislintat beim BVB vor dem Aus?

-Transferexperte: Wechsel von Füllkrug zu West Ham perfekt

-Startschuss für Kambodschas kontroversen Funan-Techo-Kanal

-ADAC wächst auf 22 Millionen Mitglieder

-Kabelbrand: Bahn-Einschränkungen in Berlin bis Dienstagabend

-BGH urteilt zu geschätztem Wertverlust nach Verkehrsunfall

-Bahn dünnt ICE-Angebot in NRW vorübergehend aus°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha