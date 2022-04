dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.04.2022 - 15.15 Uhr

Tarifeinigung für private Banken - 5 Prozent mehr in zwei Stufen

FRANKFURT/BERLIN - Nach mehr als neun Monaten Verhandlungen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss für die privaten Banken in Deutschland geeinigt. Die Gehälter der rund 140 000 Beschäftigten steigen in zwei Stufen um insgesamt 5 Prozent. Sie sollen zum 1. August um 3 Prozent sowie zum 1. August 2023 um weitere 2 Prozent angehoben werden, wie Verdi und der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes am Mittwoch nach der sechsten Tarifrunde mitteilten. In diesem Frühjahr sowie im Januar 2023 gibt es Einmalzahlungen von jeweils 500 Euro. Auch die Vergütungen für die Auszubildenden werden erhöht. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. Mai 2024.

US-Airline Jetblue bietet 3,6 Milliarden Dollar für Rivalin Spirit

MIRAMAR - Die US-Fluggesellschaft Jetblue Airways hat ein milliardenschweres Kaufangebot für die Konkurrentin Spirit Airlines abgegeben. Spirit bestätigte am Dienstag einen Bericht der "New York Times", wonach sich das Gebot auf 33 Dollar pro Aktie belaufe. Damit würde sich insgesamt ein Preis von rund 3,6 Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) ergeben. Spirits Aktien stiegen im US-Handel um 22 Prozent.

Scholz gegen Weiterbetrieb von Kernkraftwerken wegen Ukraine-Kriegs

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, wegen des russischen Kriegs in der Ukraine die Kernkraftwerke in Deutschland länger zu nutzen. Das sei "kein guter Plan", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Die Atomkraftwerke seien nicht für einen Weiterbetrieb vorbereitet, außerdem habe sich Deutschland aus gutem Grund entschieden, den Betrieb auslaufen zu lassen. Deutschland ringt darum, unabhängiger von Öl- und vor allem von Gas-Importen aus Russland zu werden.

ROUNDUP: Noch eine Zeitenwende? Habeck will Erneuerbare massiv ausbauen

BERLIN - Deutschland soll seinen Strom binnen 13 Jahren weitgehend aus erneuerbaren Quellen beziehen - jedenfalls, wenn es nach Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck geht. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch das sogenannte Osterpaket des Grünen-Politikers. Es umfasst einen riesigen Katalog an Vorhaben zum Ausbau von Wind- und Sonnen-Energie und der entsprechenden Infrastruktur. Der Koalitionspartner FDP kündigte allerdings schon Nachbesserungsbedarf für die Beratungen im Bundestag an.

Novartis mit US-Zulassung für Alpelisib zur Behandlung von Großwuchssyndrom

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung erhalten. Konkret geht es um den Wirkstoff Alpelisib zur Behandlung von Patienten, die am Großwuchssyndrom leiden mit einer speziellen genetischen Mutation. Künftig dürfen erwachsene Patienten und Kinder ab zwei Jahren mit Alpelisib, das nun unter dem Namen Vijoice vermarktet wird, behandelt werden, teilte Novartis am Mittwoch in Basel mit. Bei diesen Patienten muss das PIK3CA-bedingte Überwuchsspektrum (PROS) stark ausgeprägt sein, sodass sie eine systemische Therapie benötigen.

Weitere Meldungen

-SAP bietet Kunden in Russland Umzug von Cloud-Daten an

-Warnstreik bei Lufthansa-Cargo-Tochter am Frankfurter Flughafen

-MAN verkauft E-Busse nach Hamburg

-Flixtrain mit mehr Zielen im Sommer - Züge fahren auch nach Dresden

-Coca-Cola gibt Automatengeschäft in Deutschland auf - Stelleneinsparung

-Gazprom: Ex-Tochter Gazprom Germania muss auf Markennamen verzichten

-BSI-Warnung vor Virenschutz: Kaspersky zieht vor OVG

-Novartis-Tochter Sandoz erweitert Kooperation mit Ares Genetics

-Außenhandelsverband: Pleitewelle in Transportbranche verhindern

-Umfrage: Fast zwei Drittel der Bundesbürger nutzen Finanz-Apps

-Microsoft stellt Windows-Strategie für Unternehmenskunden vor

-Apple-Entwicklerkonferenz WWDC erneut als Online-Version

-Stuttgarter Flughafen macht erneut Verluste

-ROUNDUP: Verteidigungsausschuss will Bewaffnung der neuen Bundeswehrdrohne

-Eckes-Granini will 2022 wieder zulegen - weniger Gewinn 2021

-Mohn-Enkel Carsten Coesfeld führt Bertelsmann Investments

-Ampel-Verkehrspolitiker sollen in Aufsichtsrat der Bahn

-Gastgewerbe: Oster-Buchungen in Deutschland vielfach befriedigend

-Novartis kommt mit Zulassungsanträgen für Krebstherapie Tislelizumab in EU voran

-Absatz auf russischem Automobilmarkt bricht ein

-Datenschützer: Google führt 'alles ablehnen'-Button ein

-ROUNDUP/Von Hitzschlag bis Hautkrebs: Gesundheitsrisiko Klimawandel

-Mehr Aufträge für Maschinenbau im Februar - Sorge wegen Ukraine-Krieg

-Metabo baut Bündnis für Akkus aus

-UBS-Aktionäre wählen Colm Kelleher zum neuen Präsidenten

-Nordsee-Plattform soll 2 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich fördern

-Pachtvertrag für MV-Werften-Gelände in Stralsund vor Unterzeichnung

-EU-Kommission geht wegen Mängeln beim Datenschutz gegen Berlin vor

-Neue Deutschland-Chefin für Internetanbieter DAZN

-ROUNDUP 2/Kein russischer Stahl mehr: Der Palettenbranche gehen die Nägel aus°

