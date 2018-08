dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Alarmstimmung bei Linde: Neue Hürden für Praxair-Fusion - Aktie im Minus

MÜNCHEN - Der Gasehersteller Linde steht bei der angepeilten Milliarden-Fusion mit dem US-Branchenriesen Praxair vor unerwarteten kartellrechtlichen Hürden. Linde fürchtet nun, dass die Wettbewerbshüter höhere Anforderungen stellen könnten, als bisher erwartet, wie das Unternehmen in der Nacht zum Sonntag in München mitteilte. Die im Dax (DAX 30) notierten Linde-Aktie sackte in den ersten Handelsminuten um knapp zehn Prozent ab - damit rutschte das Papier auch auf Jahressicht ins Minus.

ROUNDUP: Firmenkunden bringen Xing mehr ein

HAMBURG - Das Karrierenetzwerk Xing (XING SE) ist weiter auf Wachstumskurs. Umsatz und Ergebnis stiegen im ersten Halbjahr im zweistelligen Prozentbereich. Besonders stark legte das Geschäft mit Firmenkunden zu, das erstmals den größten Beitrag zum Gesamtumsatz leistete, wie der TecDax-Konzern am Montag in Hamburg mitteilte.

ROUNDUP 2: Asien-Geschäft treibt HSBC weiter an - Aktie dennoch leicht im Minus

HONGKONG/LONDON - Die größte europäische Bank HSBC profitiert zunehmend von ihrer noch stärkeren Ausrichtung auf das boomende Geschäft in Asien. Im zweiten Quartal zog der bereinigte Gewinn vor Steuern in der Region um ein Fünftel auf 4,6 Milliarden US-Dollar an und steuerte damit drei Viertel zum Ergebnis der gesamten Bank bei. Fortschritte gab es auch in Nordamerika, Probleme dagegen in Europa. Hier führten sinkende Erträge und höhere Kosten zu einem Gewinneinbruch, wie die Bank am Montag in Hongkong und London mitteilte. Die Aktie der mit Abstand wertvollsten Bank Europas gab nach Bekanntgabe der Zahlen leicht nach.

Eigengewächs Ramon Laguarta ersetzt Indra Nooyi als Pepsi-Chef

PURCHASE - Beim Getränkegiganten PepsiCo kommt es nach zwölf Jahren zum Führungswechsel. Die langjährige Chefin Indra Nooyi gibt den Top-Posten bei dem Coca-Cola-Konkurrenten ab, wie Pepsi am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Für sie kommt Ramon Laguarta.

ROUNDUP/Schaeffler kauft Technologie für selbstfahrende Autos

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kauft im Bereich autonomes Fahren zu. Schaeffler übernimmt die Technologie eines schwäbischen Mittelständlers, die Autos ermöglicht, ohne menschliche Beteiligung in der Spur zu bleiben. Dies teilte der Konzern am Montag mit.

Fraport verkauft Anteil am Flughafen Hannover - Prognosen werden übertroffen

FRANKFURT - Der Flughafenbetreiber Fraport verkauft seine Anteile an dem Airport Hannover und wird als Folge dessen seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr übertreffen. Für die 30 Prozent an der Flughafenbetreibergesellschaft FHLG erhält Fraport 109,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Käufer ist die Icon Flughafen GmbH. Die Transaktion soll in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden, steht allerdings noch unter Vorbehalt, da die Mitgesellschafter der FHLG, die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, ein Vorkaufsrecht haben.

ROUNDUP: Rückversicherer Munich Re will sich aus Kohlegeschäft zurückziehen

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will weitgehend aus dem klimaschädlichen Kohlegeschäft aussteigen. Das betrifft sowohl die Kapitalanlagen des Konzerns als auch die Versicherung von Kohlekraftwerken, wie Vorstandschef Joachim Wenning in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montag) ankündigte. Demnach will die Munich Re nicht mehr in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielen.

Bei Daimler verschärft sich das Absatzproblem - Deutlicher Rückgang im Juli

STUTTGART - Ein weiterer Dämpfer für den zuletzt beim Absatz so erfolgsverwöhnten Autobauer Daimler: Im Juli fiel die Zahl der verkauften Autos der Stammmarke Mercedes-Benz um fast 8 Prozent auf 167 518 Stück, wie der Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Damit ging der Absatz deutlich stärker zurück als noch im Juni.

Weitere Meldungen

-Hamburg: Mitarbeiter der Versicherung Signal Iduna ziehen bei Vattenfall ein

-ROUNDUP: Urlaubslust der Bundesbürger treibt Reisebranche an

-Linde: Gewerkschafter fordern strikte Grenze bei Verkäufen

-ROUNDUP: Noteingriffe ins Stromnetz gesunken - Verbraucher könnten profitieren

-Weiterbau der A20 in Schleswig-Holstein zieht sich hin

-Zwei-Schicht-Betrieb bei Opel Eisenach erst Mitte August

-Arztpraxen sollen mit Projekt aus Fehlern lernen

-Mehrheit der Briten hält Bier im Pub für unerschwinglich

-DSW: Scheitern der Fusion mit Praxair wäre für Linde kein Fiasko

-Prognose: EEG-Umlage treibt Strompreis 2019 nicht nach oben

-Bund fordert von Ländern konsequentere Tierschutz-Kontrolle

-Hoffnungsschimmer in der Zinsflaute für Lebensversicherungskunden

-US-Starinvestor Buffett steigert Quartalsgewinn kräftig

-Kreise: Daimler plant mit Partner die Produktion von E-Smarts in China

-ROUNDUP: Rastatter Tunnelhavarie jährt sich - viele Fragen weiter offen

-EU will bis Anfang 2019 über Verkauf von Aurubis-Geschäftsteilen entscheiden

-Studie: Online-Händler ändern Preise häufig

-Bestimmte Herkunftsangaben sollen in Tierwohllabel möglich sein

-Autokauf bleibt für VW-Kunden oft ein Geduldspiel

-Noch kein Ryanair-Angebot an deutsche Piloten - Streik droht

-Daimler-Betriebsrat warnt vor Macht asiatischer Batterieproduzenten

-Schöne Bescherung: Dürre setzt Weihnachtsbäumen zu

-Kreditversicherer Euler Hermes sieht große Risiken in der Schifffahrt

-Iran Air: Fünf weitere ATR-Flugzeuge kommen

-Wegen hoher Ozonbelastung: Autoverkehr im Großraum Paris erneut eingeschränkt°

