dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.10.2026 - 15.15 Uhr

06.10.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

MONTABAUR - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies gut an. Im frühen Dienstagshandel legten die Aktien von beiden Unternehmen zu.

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ROUNDUP: Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos

LONDON - Der britische Online-Modehändler ASOS ist mutmaßlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Tausende Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf ihren Smartphones übereinstimmenden Berichten zufolge einen kryptischen Text angezeigt mit dem Titel: "Asos hacked" ("Asos gehackt"). Bislang hat sich das Unternehmen nicht dazu geäußert.

Kreise: Deepseek könnte sich in Finanzierungsrunde weitere Milliarden sichern

PEKING - Der chinesische KI-Entwickler Deepseek steht laut Kreisen kurz vor dem Abschluss einer milliardenschweren Finanzierungsrunde. Dabei soll sich das Unternehmen wenige Monate vor seinem für Anfang 2027 erwarteten Börsengang mindestens 80 Milliarden Yuan (rund 10,6 Milliarden Euro) gesichert haben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit würde Deepseek das ursprünglich angestrebte Volumen von rund 50 Milliarden Yuan deutlich übertreffen.

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ROUNDUP 2: Wie die Bahn besser werden soll - neuer 'Infraplan'

BERLIN - Das Schienennetz in Deutschland ist teils marode, viele unpünktliche Züge sind die Folge. Ein neuer "Infraplan" soll transparenter machen, wie die Schieneninfrastruktur in den kommenden Jahren Schritt für Schritt besser und verlässlicher werden soll. Dahinter steckt auch eine bessere Steuerung der Bahn durch das Bundesverkehrsministerium. Es gibt konkrete Zielvorgaben für die nächsten fünf Jahre. Der Infraplan, den das Verkehrsministerium in Berlin vorstellte, ist aber nur ein Baustein auf dem Weg dahin, dass die Bahn besser wird. Weitere zentrale Maßnahmen sollen folgen. Dabei sind viele Fragen offen - auch, wie es mit der Sanierung hoch belasteter Bahnstrecken weitergeht.

ROUNDUP: Panzerbauer Rheinmetall erschließt Weltall als Geschäftsfeld

NEUSS - Der Panzerbauer Rheinmetall hat mit der Serienproduktion von Satelliten begonnen, um sein Produktportfolio zu erweitern und alle Ebenen des modernen Gefechtsfeldes abzudecken. Die Fertigung in Neuss sei erfolgreich angelaufen, teilte das Unternehmen mit. Nach Vorarbeiten samt Planung und Aufbau sei man in die industrielle Umsetzung übergegangen.

Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an

BOCHUM - Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich einer Studie zufolge wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt 2.124 Euro teurer als Verbrenner. Der Preisabstand sank im Vergleich zum August um 125 Euro, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer berechnet hat.

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Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom

KASSEL - Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall übernimmt das Kasseler Lokomotivenwerk des französischen Bahn-Herstellers Alstom. "Beide Unternehmen begrüßen die Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Perspektive eröffnen zu können", teilte ein Sprecher von Alstom Deutschland auf Anfrage mit. In dem Werk arbeiten rund 750 Menschen. Zuerst hatte die Zeitung "Hessische Niedersächische Allgemeine" berichtet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis