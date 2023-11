dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.11.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Lanxess kappt Gewinnerwartungen und Dividende - Aktie sackt ab

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern LANXESS wird noch stärker von der Branchenflaute erfasst als bisher schon. Das Management um Chef Matthias Zachert strich am Montag wegen einer noch schwächer als erwartet ausfallenden Nachfrage im vierten Quartal die Aussichten für den operativen Gewinn erneut zusammen und will die Dividende kürzen. Die Kölner leiden seit geraumer Zeit unter der schwachen Nachfrage in der Branche und unter hohen Energiekosten. Die in diesem Jahr ohnehin schon schlecht gelaufene Aktie gab kräftig nach.

ROUNDUP: Ryanair verspricht Gewinnsprung und Dividenden - Aktie legt zu

DUBLIN - Der Anstieg der Ticketpreise stimmt Europas größten Billigflieger Ryanair nach einem starken Sommer auch für das laufende Geschäftsjahr optimistisch. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 soll der Überschuss 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro erreichen, wie der Konzern am Montag in Dublin mitteilte. Nach 1,3 Milliarden Euro Gewinn im Vorjahr hatte sich Ryanair-Chef Michael O'Leary bislang keine Prognose zugetraut. Der Anstieg der Kerosinpreise und Verzögerungen beim Flugzeugbauer Boeing trüben die rosigen Aussichten etwas. Allerdings will die Ryanair-Spitze die Aktionäre erstmals mit regelmäßigen Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben lassen.

ROUNDUP: Biontech erwartet weniger Umsatz mit Corona-Impfstoff

MAINZ - Das Biotechnologieunternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) hat wie andere Hersteller mit dem schrumpfenden Absatz von Covid-19-Impfstoffen zu kämpfen. Die Prognose für die Erlöse mit Covid-19-Präparaten hat das Unternehmen nun gesenkt. Anders als etwa bei dem US-Partner Pfizer oder dem US-Konkurrenten Moderna steht bei den Mainzern am Ende des dritten Quartals aber ein Gewinn zu Buche.

'FAZ': Chemiesparte von Merck KGaA soll bis zu 90 Millionen Euro sparen

FRANKFURT - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) könnte einem Pressebericht zufolge weitere Stellen streichen. Die Chemiesparte solle die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montagausgabe) unter Berufung auf ein Memo an Mitarbeiter von Kai Beckmann, Geschäftsleitungsmitglied und für das Geschäft mit Elektronikchemie zuständig. Merck habe auf Anfrage de Echtheit des Dokuments bestätigt.

Krones optimistisch für 2024

FRANKFURT - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES blickt optimistisch auf das kommende Jahr. "2024 rechne ich mit einem Wachstum in der Größenordnung des laufenden Jahres", sagte Firmenchef Christoph Klenk der Börsen-Zeitung (Samstagausgabe). Beim Auftragseingang rechne er weiter nicht mit einem Einbruch. "Auch für das nächste Jahr gibt es so gut wie keine Stornierungen". Zudem werde sich die Ergebnismarge im 2024 verbessern.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: KI-Start-up Aleph Alpha erhält halbe Milliarde von Investoren

-Gericht verhandelt über Kaufvorhaben für Shell-Anteil an PCK

-DHL rechnet wieder mit Tageshöchstwerten von gut 11 Millionen Paketen

-EU-Kommission genehmigt Verkauf der Total-Tankstellen in Deutschland

-Verzerrt durch Krisen: Experten stellen Energieausweise infrage

-Musks KI-Firma stellt eigenen Chatbot vor

-Bayer erweitert Studienprogramm für möglichen Xarelto-Nachfolger Asundexian

- Bundesinnenministerium weist Provider auf Samidoun-Verbot hin

-Flughafenverband: 100-prozentiger Schutz an Airports unmöglich

-Umfrage: Schüler, Azubis und Studenten nutzen KI für Hausarbeiten

-Urteil: Land NRW soll Bankier Olearius Entschädigung zahlen

-BVB-Demütigung zur Unzeit - Terzic: 'Extrem frustrierender Abend'

-Imker ernten deutlich mehr Honig

-Marktstudie: Bei Neuwagen ist mehr Rabatt drin

-Unesco erstellt Strategie zur Regulierung digitaler Plattformen

-Schwesig gegen Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie

-Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Soforthilfen für Kliniken

-ROUNDUP: Spritzen gegen Adipositas und Diabetes - Sorge vor 'Grauzonenmarkt'

-Erdgasspeicher randvoll: 100-Prozent-Marke erreicht

-DJV fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt bei Öffentlich-Rechtlichen

-IG Metall: Soziale Kriterien wie Tariflöhne fehlen in Windkonzepten

-Südkorea will eigenen Spionagesatelliten ins All bringen

-ROUNDUP 2: Telekom verbessert ihr Handynetz an der Autobahn

-ROUNDUP/Nach Geiselnahme: Hamburger Flughafen kündigt bauliche Maßnahmen an

-Airline-Verband: Langstreckenflüge vom BER oft nicht wirtschaftlich

-Kinderarzneimittel - Versorgung mit Antibiotika laut Behörde stabil

-Preiserhöhung beim Deutschlandticket? Wüst warnt vor möglichen Folgen

-Insolventes Roboter-Start-up Franka Emika wird verkauft

-Mika Beuster ist neuer DJV-Bundesvorsitzender

-Unwetter setzt Frankreichs Austernzüchter schwer unter Druck°

