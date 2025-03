dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/US-Milliardenklagen: Bayer-Aktionären droht Kapitalerhöhung - Kursrutsch

LEVERKUSEN - Der Bayer-Konzern (Bayer) will sich von seinen Aktionären wegen hoher Schulden und teurer Rechtsstreitigkeiten das Recht zu einer großen Kapitalerhöhung einräumen lassen. Auf der Hauptversammlung am 25. April werde die Zustimmung zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent angestrebt, schreibt der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die Anteilseigner. Dabei sollen die Aktionäre nicht vom Bezugsrecht ausgeschlossen werden. Ermächtigungen sind nicht unüblich bei Unternehmen, doch in diesem Fall geht es um eine besonders hohe Summe. Der Kurs der Bayer-Aktie geriet stark unter Druck.

ROUNDUP: Chipkonzern Broadcom will schneller wachsen als gedacht - Kurssprung

SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom ist für das laufende zweite Geschäftsquartal etwas optimistischer als gedacht. Der Umsatz dürfte mit 14,9 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) fast ein Fünftel höher liegen als ein Jahr zuvor, teilte der Apple-Zulieferer (Apple) am Donnerstagabend im kalifornischen San Jose mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitag mit einem Kurssprung belohnt.

ROUNDUP: Verdi will elf deutsche Flughäfen mit Warnstreiks lahmlegen

BERLIN/FRANKFURT - Flugpassagiere müssen sich am Montag an allen größeren Flughäfen in Deutschland auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des öffentlichen Diensts und der Bodenverkehrsdienste aufgerufen hat. Betroffen sind die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt (Fraport), Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle.

Verband: Verdi-Streik lässt 3.400 Flüge ausfallen

BERLIN/FRANKFURT - Der für Montag angekündigte Verdi-Warnstreik wird nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV massive Auswirkungen auf den Luftverkehr haben. Nach einer ersten Schätzung fallen in Deutschland voraussichtlich mehr als 3.400 Flüge aus und rund 510.000 Passagiere können ihre Reisen nicht wie geplant antreten, berichtet der Verband in Berlin.

Finanzinvestor will US-Apothekenkette Walgreens kaufen und von Börse nehmen

NEW YORK/DEERFIELD - Der Finanzinvestor Sycamore Partners will die kriselnde Apothekenkette Walgreens (Walgreens Boots Alliance) Boots Alliance für eine Milliardensumme kaufen und dann von der Börse nehmen. Sycamore wolle 11,45 US-Dollar pro Walgreens-Aktie in bar zahlen, teilte Walgreens am Donnerstag in New York mit. Zusätzlich winken unter bestimmten Voraussetzungen bis zu drei Dollar zusätzlich. Das Vorhaben kommen insgesamt auf einen Wert von 23,7 Milliarden US-Dollar (22,1 Mrd Euro). Walgreens Boots Alliance soll nach der Übernahme von der Börse verschwinden, um sich als privates Unternehmen vollständig seiner neuen Ausrichtung widmen zu können, wurde Konzernchef Tim Wentworth zitiert. Im nachbörslichen Handel legte die Walgreens-Aktie um rund 5,6 Prozent zu.

Airbus liefert im Februar wieder etwas mehr Flugzeuge aus

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat nach einem typisch schwachen Start ins Jahr im Februar wieder etwas mehr Jets ausgeliefert. Im abgelaufenen Monat fanden 40 Maschinen den Weg zu ihren Käufern, wie der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Toulouse mitteilte. Im Januar hatte der Hersteller nur 25 Jets übergeben, nachdem er das Jahr 2024 mit einem Schlussspurt von mehr als 120 Auslieferungen abgeschlossen hatte.

Zalando sichert sich mehr als 90 Prozent von About You - Squeeze-out geplant

BERLIN - Der Onlinehändler Zalando steht bei der Übernahme seines Konkurrenten ABOUT YOU kurz vor dem Ziel. Das Berliner Unternehmen hat sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert, wie es am Freitag mitteilte. Von About You selbst gehaltene Aktien sind dabei herausgerechnet. Sobald der Kauf der Aktien nach Zustimmung der Behörden vollzogen ist, will Zalando die verbliebenen Minderheitsaktionäre von About You aus dem Unternehmen drängen. Dazu könnte es den Angaben zufolge ab dem Sommer kommen.

Schmierstoffhersteller Fuchs bekommt neue Finanzchefin - Technikchef wechselt

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) besetzt gleich zwei Vorstandsposten neu. Finanzchefin Isabelle Adelt (40) werde ihren Vertrag nicht verlängern, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Mannheim mit. Nachfolgerin wird bereits zum 1. Mai Esma Saglik. Die 49-Jährige führt seit 2020 die Finanzen von Rehau Industries.

Weitere Meldungen

-IPO/Börsengang von Stada naht: 'Interesse von Investoren groß'

-Rückschlag für Elon Musk auch bei achtem Testflug von 'Starship'

-Airbus-Rüstungschef warnt: Rüstungsgüter nicht in USA kaufen

-Große Nachfrage nach Bildabzügen und Fotobüchern

-ROUNDUP: Zahl der Milliarden-Start-ups seit 2020 mehr als verdoppelt

-Bundesliga in Europas Geld-Rangliste weit vorne

-Europas Ariane 6 zu erstem kommerziellem Flug gestartet

-Weniger Autos in Berlin und Hamburg gemeldet

-ROUNDUP: Deutsche trinken mehr nachhaltigen Kaffee

-ROUNDUP/Zyklon 'Alfred' naht: Zehntausende in Australien ohne Strom

-ROUNDUP: Ist er umgekippt? Nächster privater US-Lander auf dem Mond°

