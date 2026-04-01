dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.04.2026 - 15.15 Uhr

Commerzbank: Keine Lösung mit Unicredit in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank beharrt im Übernahmeringen mit ihrem Großaktionär UniCredit auf ihrer Eigenständigkeit und will Anfang Mai neue Finanzziele verkünden. Auf Grundlage der jüngsten Verlautbarungen der italienischen Großbank sei "eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar", teilte der Frankfurter DAX-Konzern mit. Die Commerzbank werde wie angekündigt mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal am 8. Mai eine Anhebung ihrer Finanzziele kommunizieren.

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ROUNDUP: US-Investor Ackman will Universal Music Group übernehmen - Aktie steigt

WILMINGTON/HILVERSUM - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital (Pershing Square) den Musikkonzern Universal Music (UMG) (Universal Music) in einem komplexen Deal für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Die Pläne von Pershing Square sehen vor, den weltgrößten Musikkonzern mit dem in den USA ansässigen Akquisitionsvehikel SPARC Holdings zu verschmelzen, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte.

Kräftiges Plus bei E-Autos in Deutschland - Experte: Förderung wirkt

FLENSBURG - Der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland hat im vergangenen Monat einen kräftigen Schub bekommen. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden fast 71.000 reine Elektroautos neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zu März 2025. Auch im Vergleich zu Februar war das Plus deutlich, damals kamen knapp 43.000 reine Elektroautos neu auf die Straßen.

ROUNDUP: Samsung übertrifft mit Rekordergebnis Erwartungen - Aktie fester

SEOUL - Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie zuvor. Der Betriebsgewinn dürfte rund 57 Billionen Won (32 Milliarden Euro) betragen, teilte der südkoreanischen Elektronikriesen am Dienstag in Seoul mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Verachtfachung - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Quartal erzielen konnte. Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won.

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Dividendenrekord erwartet: Dax-Konzerne trotzen Krise

FRANKFURT - Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen (DAX) voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Mrd. Euro) und ein neuer Höchstwert.

IPO/Kreise: SpaceX strebt bei Börsengang 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

AUSTIN - Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Damit würde die Bewertung noch einmal deutlich höher liegen als noch Mitte der Woche spekuliert.

Autozulieferer ZF will Umbau bis Anfang 2028 schaffen

FRIEDRICHSHAFEN - Nach Krisenjahren, Tausenden gestrichenen Stellen und einem neuerlichen Milliardenverlust im vergangenen Jahr sieht sich der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen auf dem Weg zu besseren Zeiten. Zwar würden 2026 und 2027 noch einmal schwierige Jahre, sagte Vorstandschef des Mathias Miedreich dem "Südkurier". "Wenn wir den jetzt eingeschlagenen Kurs diszipliniert weiterfahren, werden wir Anfang 2028 sagen können, dass wir die Phase der Restrukturierung, des Stellenabbaus, des Sparens und der strikten Schuldenreduzierung hinter uns lassen können."

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