dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Evotec senkt Prognosen für 2024 kräftig - Aktienkurs stürzt ab

HAMBURG - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) hat nach einer enttäuschenden Umsatzentwicklung und hohen Kosten vor einem überraschend starken Gewinneinbruch gewarnt. "Wir stehen vor Herausforderungen, die dringend angegangen werden müssen", sagte Konzernchef Christian Wojczewski laut Mitteilung vom Dienstagabend. An der Börse wurde die Nachricht am Mittwoch mit Schrecken aufgenommen.

ROUNDUP: Commerzbank bestätigt Prognose - Aktienkurs gibt dennoch kräftig nach

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich trotz eines nachlassenden Rückenwinds von der Zinsseite auf Kurs zu einem höheren Ergebnis im laufenden Jahr. Das Ergebnis soll 2024 den Vorjahreswert "deutlich" übertreffen, wie es im am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht der Bank heißt. 2023 hatte die Bank dank der gestiegenen Zinsen und der damit deutlich höheren Einnahmen im Geschäft mit Einlagen und Krediten 2,2 Milliarden Euro verdient und damit so viel wie noch nie. Konzernchef Manfred Knof sieht die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank zudem finanziell gut aufgestellt. Deshalb traut er der Bank den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien zu. Sorgen bereitet den Anlegern die Risikovorsorge. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie gab deutlich nach.

ROUNDUP 2: Conti bekommt maues Umfeld zu spüren - Aktie dennoch erholt

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in einem schwächeren Umfeld in diesem Jahr mit weniger Geschäft als bisher. Die Automobilmärkte vor allem in Europa sowie ein eingetrübtes Umfeld im wichtigen nordamerikanischen Markt für den Reifenersatz bremsen die Hannoveraner aus. Conti-Vorstandschef Nikolai Setzer nahm nicht nur die Umsatzerwartungen für den Gesamtkonzern zurück, in der Autozulieferung waren auch die bisherigen Annahmen für die operative Marge etwas zu optimistisch. Gleichwohl lieferten die Preisnachverhandlungen mit Autobauern und die eingeleiteten Sparmaßnahmen Rückenwind. Conti will das Autozuliefergeschäft in einem sogenannten Spin-Off abspalten. Der Aktienkurs zog am Mittwoch deutlich an.

ROUNDUP: Durchwachsenes Quartal für Puma - Anleger strafen Gewinnausblick ab

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) blickt nach einem durchwachsenen Quartal etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Der Konzern kappte das obere Ende seiner Ergebniserwartungen. Puma begründete dies mit höheren Frachtkosten, veränderten Zöllen und einem anhaltend schwachen Konsum, insbesondere in China. Das Wachstum fiel im zweiten Quartal mau aus, speziell im Vergleich mit dem Lokalrivalen adidas, der den Schwung aus der Heim-Fußball-Europameisterschaft deutlich besser mitnehmen konnte.

ROUNDUP: Novo Nordisk enttäuscht mit Abnehmmitteln - Aktie fällt

BAGSVAERD - Der Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Umsatzprognose angesichts steigender Lieferungen seiner Kassenschlager angehoben. Der Absatz der populären Diabetes- und Gewichtsreduktionsmittel Ozempic und Wegovy verfehlte im zweiten Quartal dennoch die Erwartungen der Analysten. Zudem blickt der Konzern vorsichtiger auf das Wachstum des operativen Gewinns im laufenden Jahr. Die Aktie rutschte daraufhin auf ein Niveau, das zuletzt im Februar verzeichnet wurde.

ROUNDUP/Dank Europa-Geschäft: Supermarktkonzern Ahold Delhaize legt zu

ZAANDAM - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) hat im zweiten Quartal dank besserer Geschäfte in Europa leicht zugelegt. Die Erlöse zwischen April und Ende Juni stiegen im Jahresvergleich trotz des Verkaufsendes für Tabak in den Niederlanden um 1,2 Prozent auf 22,35 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge legte leicht auf 4,2 Prozent zu.

ROUNDUP: Sixt schreibt wieder schwarze Zahlen - Senkt Jahresprognose erneut

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, hat seine Jahresprognose aber erneut gesenkt. Vor Steuern soll 2024 nun ein Gewinn von 340 bis 390 Millionen Euro bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Pullach mit. Bislang hatte der Sixt-Vorstand 350 bis 450 Millionen geplant. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten hatten 382,5 Millionen Euro auf dem Zettel. Im abgelaufenen zweiten Quartal blieben die Ergebnisse derweil hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie legte dennoch zu.

ROUNDUP: Beiersdorf punktet mit Nivea und Tesa - Operativer Gewinn enttäuscht

HAMBURG - Der Nivea-Konzern Beiersdorf ist dank seiner Stammmarke und wieder anziehenden Geschäften bei Tesa weiter gewachsen. Im Tagesgeschäft verdiente der Konsumgüterriese aber weniger als gedacht - das lag nach Konzernangaben vor allem an vorgezogenen Investitionen in die Produktentwicklung und Marketingausgaben. Unterdessen entwickelte sich die Luxusmarke La Prairie besser als der Markt - auch wenn sie an Umsatz einbüßte. Den Anlegern reichte das aber nicht: Im Handel am Vormittag rutschte die Beiersdorf-Aktie um 4,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende November.

Keine Aktienrückkäufe: Reederei Moller-Maersk will investieren - Aktie fällt

KOPENHAGEN - Aktienrückkäufe lassen bei der dänischen Fracht-Reederei Moller-Maersk (AP Moeller - Maersk A-S (B)) weiter auf sich warten. Es sei schwierig, eine Entscheidung über weitere Aktienrückkäufe zu treffen, sagte Konzernchef Vincent Clerc am Mittwoch bei Vorlage des Halbjahresberichts in Kopenhagen. Ob das Unternehmen wieder Anteile zurückkaufen kann, hängt von der Marktentwicklung ab. Es sei aber unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch passiert. Er kündigte stattdessen ein Investitionsprogramm bis zum Ende des Jahrzehnts an. Zudem halte er die Augen für Kaufoptionen offen.

ROUNDUP 2: Siemens Energy auf Kurs zum ersten Jahresgewinn

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal weitere Fortschritte gemacht und seine Verluste reduziert. Das Unternehmen profitierte dabei von guten Geschäften im Netzgeschäft, welches Erlös und Ergebnis deutlich steigern konnte. Die Zahlen fielen etwas besser aus als von Analysten erwartet. Das Management rund um Konzernchef Christian Bruch sieht sich auf Kurs zum ersten Jahresgewinn seiner noch jungen Geschichte. So bekräftigte er die Prognose, am Jahresende (per Ende September) einen Gewinn von bis zu einer Milliarde Euro auszuweisen. Es wäre eine gewaltige Verbesserung, denn am Ende des letzten Geschäftsjahres hatte noch ein horrender Verlust von 4,6 Milliarden gestanden.

Disney bringt Streaming-Geschäft in Gewinnzone

BURBANK - Disney (Walt Disney) hat in seinem Streaming-Geschäft nach jahrelangen Verlusten erstmals schwarze Zahlen geschafft. Im vergangenen Quartal fuhr die Sparte mit dem Streamingdienst Disney+ einen operativen Gewinn von 47 Millionen Dollar ein. Ein Jahr zuvor hatte der Bereich noch 512 Millionen Dollar verloren.

^

Weitere Meldungen

-Technologiekonzern Kontron fährt Rekordgewinn im Tagesgeschäft ein

-Sony startet mit Zuwächsen ins neue Jahr und erhöht Ziele

-Musks X verklagt abtrünnige Werbekunden

-ROUNDUP: Maue Nachfrage - Autobauer kämpfen mit Überkapazitäten

-Chinesischer Automarkt stottert weiter - Elektroautos weiter in Fahrt

-Verband: Hohe Standortkosten lähmen deutschen Luftverkehr

-Gea steigert Gewinn unterm Strich - Analyst lobt Margenentwicklung in der Breite

-Streit um Lizenzgebühren - US-Uni verklagt Biontech

-ROUNDUP: Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore behält Kohlegeschäft nun doch

-Swiss-Re-Insitut: Schäden durch Gewitter und Hagel stark gestiegen

-Gutachten: Atom-Endlagersuche mindestens 43 Jahre länger

-Experten: Bolzen an Alaska-Rumpfteil bei Boeing entfernt

-Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs

-'FT': Roche prüft Verkauf von Datenspezialisten Flatiron

-Lufthansa setzt Flüge nach Nahost länger aus

-BVB-Neuzugang Pascal Groß feiert beim 2:2 gegen Villarreal Debüt

-BVB-Sportdirektor Kehl: Serhou Guirassy ist 'im Plan'°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha