dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.09.2022 - 15.15 Uhr

Indizes in diesem Artikel SDAX 11.647,7

-0,1% Charts

News

Analysen

ROUNDUP 2: EU-Kommission will übermäßige Gewinne von Energiefirmen abschöpfen

BRÜSSEL - Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission mit Einnahmen aus übermäßigen Gewinnen von Energiefirmen entlastet werden. Unternehmen, die CO2-arm Energie produzierten, machten derzeit Zufallsgewinne, die nicht ansatzweise ihre Produktionskosten widerspiegelten, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. "Wir wollen diese unerwarteten Gewinne umleiten, um besonders betroffene Haushalte und Betriebe bei der Anpassung zu unterstützen." Das Gleiche gelte für "Zufallsgewinne" von Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen, sagte von der Leyen.

Deutsche-Bank-Chef sieht keinen Grund für höhere Risikovorsorge

FRANKFURT - Deutsche-Bank-Chef (Deutsche Bank) Christian Sewing sieht den Finanzkonzern mit der vorgesehenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten gut aufgestellt. Er könne mit dem Umfang "sehr gut schlafen", sagte Sewing am Mittwoch auf der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. Die Deutsche Bank hatte ihre Prognose für die Risikovorsorge in diesem Jahr Ende April wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine von 0,2 Prozent auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Kreditvolumens heraufgesetzt.

ROUNDUP: Siemens Energy holt sich fast eine Milliarde Euro für Gamesa-Übernahme

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat sich für die geplante vollständige Übernahme seiner Windkrafttochter Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) frisches Geld beschafft. Das Unternehmen platzierte eine nachrangige Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 960 Millionen Euro, wie Siemens Energy am späten Dienstagabend in München mitteilte. Mit dem Nettoemissionserlös soll die Komplettübernahme von Siemens Gamesa zum Teil finanziert werden.

Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen

SCHINDELLEGI - Die Kühne Holding will ihre Beteiligung an der Lufthansa aufstocken. "Unser Interesse an der Deutschen Lufthansa AG ist ungebrochen", erklärte Eigentümer Klaus-Michael Kühne in einer am Dienstag im schweizerischen Schindellegi veröffentlichten Mitteilung. Nach einem "konstruktiven Gespräch" mit den Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat habe er sich "der Absicht angeschlossen, bei sich bietenden Gelegenheiten weitere Lufthansa-Aktien zu erwerben." Die Kühne Holding hält bereits 15,01 Prozent an der Lufthansa.

ROUNDUP: Kohlefaserspezialist SGL Carbon wird erneut optimistischer

WIESBADEN - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon (SGL Carbon SE) rechnet aufgrund der anhaltend robusten Entwicklung im laufenden Jahr mit besseren Geschäften als bislang gedacht. Dabei profitiert das Unternehmen unter anderem von einer höheren Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern, während die Kosten für den Hauptrohstoff des Geschäftsbereichs, Acrylnitril, gesunken sind. Entsprechend positiv dürfte sich das auf Erlös und operativen Gewinn auswirken, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die bald im SDax notierten SGL-Papiere legten kurz nach Börseneröffnung um fast zehn Prozent zu. Am 19. September steigt das Unternehmen in den Nebenwerteindex SDAX wieder auf.

ROUNDUP: Apple lädt zu Neuheiten-Event - Neue iPhones erwartet

CUPERTINO - Apple wird am Mittwoch voraussichtlich eine neue iPhone-Generation vorstellen. Der Konzern lädt zu einer Neuheiten-Präsentation in seinem Hauptquartier in Cupertino (ab 19.00 Uhr MESZ). Erwartet werden auch neue Modelle der Computer-Uhr Apple Watch sowie der kabellosen Airpods-Ohrhörer. Es ist Apples erstes großes Neuheiten-Event vor Ort seit Beginn der Corona-Pandemie. In den beiden vergangenen Jahren wurden die neuen iPhones nur online präsentiert.

Deutz findet Finanzvorstand

KÖLN - Der Aufsichtsrat des Motorenherstellers DEUTZ hat die vakante Position des Finanzvorstandes nachbesetzt. Namen und weitere Informationen zu der Person würden kurzfristig mitgeteilt, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Köln. Zudem komme es zu weiteren Änderungen. Der bisherige Vorstand für Vertrieb, Marketing und Service, Michael Wellenzohn, werde seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und Deutz mit sofortiger Wirkung verlassen. Markus Müller, im Vorstand zuständig für Forschung & Entwicklung, übernehme zusätzlich die Vertriebsverantwortung. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legten die Aktien im Vergleich zum Xetra-Schluss etwas zu.

^

Weitere Meldungen

-Mehr Kohle und Wind, weniger Gas - Stromproduktion im Wandel

-Holcim schließt Verkauf seines Brasilien-Geschäfts ab

-Juul zahlt 438,5 Millionen Dollar bei Vergleich mit US-Bundesstaaten

-Finnair kündigt Sparmaßnahmen an

-Italiens Energiekonzern Eni steigt bei algerischen Gasfeldern ein

-Cyber-Attacken kosten Versicherer viel Geld

-Bankenfachverband sieht steigende Nachfrage nach Konsumentenkrediten

-T-Mobile US verkauft Festnetzsegment für einen Dollar an Cogent Communications

-Verband erwartet Rückgang bei Finanzierung von Wohnimmobilien

-Deutsche Handykosten liegen international gesehen im Mittelfeld

-Bahn-Gewerkschaft: Maskenpflicht auch in Zügen abschaffen

-Joko und Klaas bleiben bei ProSieben - Exklusiv-Verträge verlängert

-BGH hält hohe Maut-Nachforderungen aus Ungarn wohl für zulässig

-BDI: Produktion wegen hoher Energiepreise teilweise runtergefahren

-RBB-Intendant: 'Jemand von außen' sollte Interims-Chef werden

-ROUNDUP/Filz-Vorwürfe: Schlesinger verteidigt sich in Interview

-Österreichs Regierung beschließt Strompreisbremse

-Schweiz gibt Endlagerplan für Atomabfälle an deutscher Grenze bekannt

-Jedes vierte Paket im Online-Handel geht zurück

-Expertin: Energieversorgung auch ohne Atomkraft gesichert

-Klimaaktivistin Neubauer mahnt: 'Klimakrise wartet keine Sekunde'°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha