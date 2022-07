dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.07.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Energiekonzern Uniper beantragt staatliche Stabilisierungsmaßnahmen

DÜSSELDORF - Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat nach der Drosselung russischer Gaslieferungen und damit verbundener Preissprünge bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der Vorschlag sieht auch Eigenkapitalkomponenten vor, die zu einer relevanten Beteiligung des Bundes an Uniper führen würden, wie das Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mitteilte. Demnach schlägt Uniper auch vor, Preissprünge an Kunden weitergeben zu können. Die Maßnahmen zielten darauf ab, das derzeitige Auflaufen erheblicher Verluste zu beenden und den Liquiditätsbedarf von Uniper zu decken.

Uniper: Auch Fortum führt Gespräche mit der Bundesregierung

DÜSSELDORF - Unipers (Uniper) finnischer Großaktionär Fortum führt nach Angaben des Düsseldorfer Konzerns ebenfalls Gespräche mit der Bundesregierung. Diese beziehen sich auf die negativen Auswirkungen der aktuellen Gaslieferbeschränkungen durch Russland auf Uniper, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Der Vorschlag von Fortum sehe eine Restrukturierung von Uniper mit dem Ziel der Gründung einer Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes vor. Die Gaskrise und die starke Abhängigkeit von Russland haben Uniper in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Kreise: Noch keine Entscheidung zu Rettungspaket für Uniper

BERLIN - Die Bundesregierung verhandelt mit dem Energiekonzern Uniper weiter über Stützungsmaßnahmen. Es gebe noch kein Rettungskonzept für Uniper und noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Ein milliardenschwerer Einstieg des Bundes bei Uniper über eine Beteiligung beim Eigenkapital sei möglich. Denkbar sei aber auch ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe. Im geänderten Energiesicherungsgesetzes ist die Möglichkeit einer Umlage für alle Gaskunden geschaffen worden.

ROUNDUP: Tag Immobilien besorgt Geld für Zukauf mit Kapitalerhöhung - Kurssturz

HAMBURG - Die TAG Immobilien will die Übernahme des polnischen Wohnungsentwicklers Robyg zum Teil mit Geld aus einer Kapitalerhöhung finanzieren. Das Unternehmen will laut einer Mitteilung vom Freitag, mit der Ausgabe von rund 29 Millionen neuer Aktien zu je 6,90 Euro etwa 200 Millionen Euro einnehmen. Auch Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates wollen sich an dem Schritt beteiligen. Die ohnehin angeschlagene Aktie rutschte als Reaktion auf die Nachricht auf den tiefsten Stand seit 2015.

ROUNDUP 2/Gaskrise: Weg frei für mehr Kohlekraftwerke

BERLIN - Wegen der Gaskrise haben Bundestag und Bundesrat den Weg dafür frei gemacht, mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung heranzuziehen. Ziel ist es, so Gas einzusparen und einzuspeichern. Gleichzeitig beschlossen die Bundestagsabgeordneten am späten Donnerstagabend, staatliche Hilfen für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Als Option kann zudem ein Umlagesystem geschaffen werden, damit Preissprünge beim Gas für Energieversorger gleichmäßiger an Kunden weitergeben werden können - als Ersatz für bisher mögliche Regeln. Die Bundesregierung will aber vermeiden, dass dieses Instrument zum Einsatz kommen muss.

2/China: Automarkt erholt sich im Juni nach Durststrecke deutlich - PCA

PEKING - Auf dem für die deutschen Hersteller extrem wichtigen chinesischen Automarkt mehren sich die Anzeichen einer Erholung. Nach den Rückgängen der vorangegangenen Monate verkauften Chinas Autohändler im Juni mit 1,97 Millionen Fahrzeugen 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und gut 43 Prozent mehr als im Vormonat, wie Daten des Branchenverbandes PCA vom Freitag zeigen. Das ist ein positives Signal, nachdem der Automarkt des Landes lange unter Corona-Lockdowns und den Problemen der Autobauer infolge von Chipengpässen gelitten hatte. Seit Mai 2021 hatte es bis dato überhaupt nur in einem Monat Wachstum bei den Verkäufen an Endkunden gegeben.

^

Weitere Meldungen

-Twitter-Aktie unter Druck - Bericht: Musk-Deal ernsthaft in Gefahr

-Krieg, Corona-Lockdowns und Chipknappheit drücken auf BMW-Absatz

-Kreise: Elliott mischt sich in Swedish-Match-Kauf durch Philip Morris ein

-'HB': Bundesregierung könnte sich mit über 30 Prozent an Uniper beteiligen

-Frankfurter Flughafen läuft mit reduzierten Lufthansa-Flügen stabil

-ROUNDUP: Boeing-Chef stellt Zukunft von Problemflieger 737 Max 10 in Frage

-Eurowings erhöht Preise um mindestens zehn Prozent

-Deutschland-Tourismus erreicht fast Vorkrisen-Niveau

-Mitteldeutsche Autobranche sieht sich für Verbrenner-Aus gewappnet

-Prognose: Verzehr 'alternativer Proteine' wird zunehmen

-RKI-Bericht: Millionen Menschen müssten Covid-19-Impfung auffrischen

-Elektroindustrie erhält weiterhin viele Aufträge

-Rekrutierung von Flughafenpersonal im Ausland stößt teils auf Skepsis

-Bundesregierung nicht alarmiert wegen Berichten über F-35-Mängel

-Virtuelle Hauptversammlung wird zur Dauerlösung

-Gazprombank prüft Verkauf von Schweizer Tochter

-Boehringer-Chef sieht Gefahr für Pharmastandort und Forschung

-ROUNDUP: Zu langsam reagiert? Kritik an Bundesregierung wegen Flugchaos

-Betreiber: Weg für Reaktivierung von Kohlemeilern noch nicht frei

-Bayern legt im Bundesrat Gesetz für längere Atomlaufzeiten vor

-Zwei Wochen Produktionspause in Tesla-Fabrik in Grünheide

-Bundesrat billigt Gesetzespaket zum Ausbau des Ökostroms

-Luftverkehrsverband: Brauchen auch strukturelle Verbesserungen

-NWR-Landesregierung will in Gebäuden teilweise nicht mehr heizen

-Gestrandete Kunden: SAS bringt mit rund 100 Flügen Urlauber heim

-Erdgas-Pipeline zwischen Griechenland und Bulgarien nimmt Betrieb auf

-Bundesrat billigt neue Vorgaben für nitratbelastete Agrarflächen

-Warnstreik beim WDR: Das Erste zeigt 'Live nach Neun'-Konserve

-Bund übernimmt ab 1. August Rostocker Werftgelände für Marine

-Minister: Gasförderung in der Nordsee soll Versorgung sichern

-'Normaler Ferientag': Eher ruhiger Start am Flughafen BER

-Presseförderung-Pläne: Länder erhöhen im Bundesrat Druck auf Bund°

