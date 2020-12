dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.12.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Munich Re will Gewinn bis 2025 weiter steigern

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will seinen Gewinn in den Jahren nach der Corona-Krise wieder merklich steigern. Vorstandschef Joachim Wenning setzt dazu auf einen weiteren Geschäftsausbau in der Rückversicherung, eine stärkere Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle etwa im Internet der Dinge. Außerdem soll die Tochter Ergo bis zum Jahr 2025 so rentabel werden wie die Rückversicherungssparte, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Und bis 2050 will die Munich Re raus aus Kapitalanlagen und Versicherungsverträgen im Bereich Kohle, Öl und Gas.

ROUNDUP 2: Deutsche Telekom setzt bei Glasfaserausbau auf lokale Kooperationen

BONN - Die Deutsche Telekom hofft beim Glasfaserausbau auf die Hilfe von lokalen Unternehmen. Um das Ziel, bis 2030 alle deutschen Haushalte mit Glasfaser versorgen zu können, benötige der Konzern Kooperationen mit lokalen Anbietern, wie Telekom-Chef Tim Höttges am Dienstag in Bonn sagte. "Alleine schaffen wir diesen Infrastrukturwandel nicht - das wollen wir aber auch nicht."

Aufsichtsratschef verteidigt Sonderzahlung an Thyssenkrupp-Vorstand

ESSEN - Der Aufsichtsratsvorsitzende von thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, hat Sonderzahlungen von rund 900 000 Euro an die Vorstände des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns gegen Kritik aus den Reihen der Beschäftigten verteidigt. "Alle Aufsichtsratsmitglieder haben dieser Sondervergütung zugestimmt", schreibt Russwurm in einem Brief an die Mitarbeiter, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Die Arbeitnehmer stellen die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder bei Thyssenkrupp. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den Brief berichtet.

ROUNDUP: Umsatzeinbruch von historischem Ausmaß im Tourismus

BERLIN - Nach einem historischen Umsatzeinbruch von geschätzt 80 Prozent im Corona-Krisenjahr hofft die Reisebranche auf Nachholeffekte und die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs. "Ich bin verhalten positiv, was das kommende Jahr betrifft", sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes DRV am Dienstag in Berlin. "50 bis 60 Prozent der Umsätze des Rekordjahres 2019 sind hoffentlich drin - insbesondere wenn noch ein gewisser Nachholeffekt durch den Verzicht auf Reisen in diesem Jahr hinzukommt." 2019 hatten Veranstalter und Reisebüros rund 36 Milliarden Euro umgesetzt.

Telefónica macht Fortschritte beim Ausbau des 4G-Mobilfunks

MÜNCHEN - Mit fast einem Jahr Verspätung hat der Netzbetreiber Telefónica (O2) nach eigenen Angaben staatliche Auflagen zum Ausbau seines Mobilfunknetzes erfüllt. Die eigenen Antennen erreichten nun 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 4G, teilte Telefónica am Dienstag in München mit. Dieser Wert hätte bereits Ende 2019 eingehalten werden müssen, damals kam die Firma nach eigenen Angaben aber nur auf 84,3 Prozent. Die Wettbewerber Deutsche Telekom und Vodafone (Vodafone Group) erreichten die Vorgabe zum bundesweiten Schnitt hingegen schon damals.

ROUNDUP: Norwegian erhält auch in norwegischer Heimat Gläubigerschutz

OSLO - Die in Turbulenzen befindliche Billigfluglinie Norwegian erhält auch in ihrem Heimatland Norwegen Gläubigerschutz. Ein Gericht in Oslo stimmte einem Antrag der hoch verschuldeten Airline für einen "Umstrukturierungsprozess" am Dienstag zu. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dieses Verfahren ergänzend zu demjenigen in Irland laufen - dort hatte ein Gericht mehreren Norwegian-Töchtern am Montag Gläubigerschutz gewährt.

Biontech-Gründer Ugur Sahin wartet mit Impfung, bis er dran ist

MAINZ - BioNTech-Vorstandschef Ugur Sahin hat sich noch nicht mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Corona-Impfstoff impfen lassen. "Wir haben ja noch keine Zulassung für Deutschland. Aber sobald sie da ist, würde ich das natürlich gerne machen", sagte er am Dienstag in einem Interview von RTL/ntv. Für seine Mitarbeiter und ihn gälten aber keine Ausnahmen. "Auch wir halten uns an die Vorgaben, für welche Personengruppen der Impfstoff zuerst vorgesehen ist, da machen wir bei uns selbst keine Ausnahme. Falls wir eine Möglichkeit haben, Mitarbeiter zu impfen, weil sie eine systemrelevante Arbeit leisten, dann würden wir das natürlich sehr schnell und sehr gerne machen."

ROUNDUP: Qiagen hebt Prognose erneut und erweitert Aufsichtsrat

VENLO - Gut laufende Geschäfte in der Corona-Pandemie stimmen das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen QIAGEN abermals optimistischer. Umsatz und Gewinn sollen sich 2020 noch besser entwickeln als ohnehin schon gedacht. So stieg Qiagen in der Corona-Pandemie zu einem wichtigen Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten auf.

Chinesischer Pkw-Markt erholt sich weiter - PCA-Daten

PEKING - Der für die deutschen Autobauer wichtige chinesische Automarkt erholt sich weiter. Im November gingen 2,11 Millionen Pkw, SUVs und kleinere Mehrzweckfahrzeuge an die Endkunden und damit 7,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mitteilte. Es ist schon der fünfte Anstieg in Folge.

ROUNDUP: Hella hebt nach gutem Quartal Prognosen an

LIPPSTADT - Beim Licht- und Elektronikspezialisten Hella (HELLA GmbHCo) wächst trotz der Folgen der Corona-Krise wieder die Zuversicht. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal hob der MDax-Konzern (MDAX) aus dem westfälischen Lippstadt am Montagabend die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 (bis Ende Mai) an. Konzernchef Rolf Breidenbach warnte aber, dass die Marktbedingungen weiter schwierig bleiben dürften.

Müller offen für Einschränkungen bei Geschäften nach Weihnachten

POTSDAM/BERLIN - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) schließt für die Zeit nach den Feiertagen weitere Einschränkungen etwa im Einzelhandel und beim Schulunterricht nicht aus. "Wir haben gesagt, dass wir ein bestimmtes Angebot bis Weihnachten aufrechterhalten wollen", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es danach Einschränkungen gibt", fuhr Müller mit Blick auf die Geschäfte fort. "Es gibt auch keinen Grund, sich dann wirklich noch am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen, das kann man auch vorher machen."

