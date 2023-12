dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Warnstreik legt Bahnverkehr weitgehend lahm - Lage an Bahnhöfen ruhig

BERLIN - Mit einem bundesweiten Warnstreik legt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) seit Donnerstagabend weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Der Notfahrplan sei angelaufen, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Die meisten Fahrgäste habe die Ankündigung offenbar rechtzeitig erreicht. An vielen Bahnhöfen in Deutschland sei die Lage am frühen Freitagmorgen sehr ruhig, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. "Die GDL vermiest mit dieser kurzfristigen Streikankündigung Millionen Fahrgästen das Adventswochenende."

Lokführer-Gewerkschaftschef Weselsky: Werden Bahn knacken

POTSDAM - Im Tarifstreit der Lokführer mit der Deutschen Bahn hat sich der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, kämpferisch gezeigt. Während der Warnstreik der GDL am Freitag weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland stark behinderte, gab sich Weselsky zuversichtlich, die Gewerkschaftsforderungen gegenüber dem Bahnvorstand durchzusetzen. "Wir werden sie knacken", sagte der GDL-Chef vor Demonstrierenden in Potsdam.

ROUNDUP: Hensoldt bekommt frisches Geld für Übernahme - Aktie legt zu

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronik-Anbieter HENSOLDT hat bei Anlegern fast eine Viertelmilliarde Euro für die Übernahme des Sicherheitstechnik-Spezialisten ESG eingesammelt. Zwei Tage nach der Ankündigung des Deals wurde das Unternehmen 10,5 Millionen neue Aktien zum Stückpreis von 22,94 Euro los, wie es am Donnerstagabend in Taufkirchen mitteilte. Das entspricht einem Bruttoerlös von 241 Millionen Euro. Den Rest des ESG-Kaufpreises von insgesamt bis zu 730 Millionen Euro will Hensoldt größtenteils mit neuen Krediten über 450 Millionen Euro finanzieren.

Branchenverband PCA: Chinas Pkw-Absatz mit alternativen Antrieben im Aufwind

PEKING - In China wachsen die Verkäufe von Pkw mit alternativen Antrieben weiter stark. Die Auslieferungen stiegen im November um knapp 40 Prozent auf 841 000 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband PCA am Freitag in Peking mitteilte. Dabei stiegen die Verkäufe des E-Auto-Herstellers Tesla um fünf Prozent auf 65 504 Fahrzeuge, wie aus den PCA-Daten hervorgeht. Hier dürften aber auch Kunden wegen angekündigter Preiserhöhung des Unternehmens Bestellungen vorgezogen haben.

Tata zieht für Apple iPhone-Produktion in Indien hoch

NEW YORK - Das indische Konglomerat Tata Group will offenbar in seinem Heimatland eines der größten iPhone-Werke bauen. Die Fabrik soll innerhalb von zwei Jahren über rund 20 Produktionslinien verfügen und 50 000 Mitarbeiter beschäftigen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das Werk soll demnach in 12 bis 18 Monaten betriebsbereit sein. Damit reagiere Tata auf die Ambitionen des iPhone-Herstellers Apple, die Produktion in Indien auszuweiten.

Airbus erhält Milliardenauftrag für Frachtmaschinen von Cathay Pacific

HONGKONG - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) hat einen Auftrag über sechs Frachtmaschinen des Typs A350 von Cathay Pacific Airways erhalten. Hinzu komme die Option auf 20 weitere Maschinen, teilte Cathay am Freitag in Hongkong mit. Die Auslieferungen sollen ab 2027 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen werden. Der Kauf habe einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar vor kundenspezifischen Rabatten, so Cathay Pacific. Für die Fluggesellschaft ist dies die größte Auftragsvergabe für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Das Unternehmen hat eine der größten Cargo-Flotten weltweit. Mit dem Auftrag schlug Airbus den US-Rivalen Boeing aus dem Rennen.

Kreise: Boeing sticht Airbus bei Großauftrag von Thai Airways aus

ARLINGTON/BANGKOK - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Ringen um einen Großauftrag aus Thailand laut Insidern seinen europäischen Konkurrenten Airbus (Airbus SE (ex EADS)) voraussichtlich ausgestochen. Die Fluggesellschaft Thai Airways wolle bis zu 80 Boeing-Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Der Vertrag solle fest bestellte Jets, Optionen und Kaufrechte umfassen und in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Merck & Co erleidet in Tests mit Kassenschlager Keytruda weiteren Rückschlag

RAHWAY/NUTLEY - Der US-Pharmahersteller Merck & Co (Merck) hat erneut einen Rückschlag mit seinem Kassenschlager Keytruda erlitten. In den klinischen Tests versagte eine Kombinationstherapie mit dem Krebsmittel als Erstbehandlung bei Patientinnen mit fortgeschrittenem oder wiederkehrendem Endometriumkarzinom, wie der Konzern und sein japanischer Partner Eisai am Freitag mitteilten. Bei dieser Krebsform erkrankt die Schleimhaut der Gebärmutter. Für die Merck-Aktie ging es nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um mehr als zwei Prozent abwärts.

ROUNDUP 2/Start im Mini-Format: 1&1 gibt sein Handynetz frei

MONTABAUR - Nach einer deutlichen Verzögerung beim Ausbau steht das vierte deutsche Handynetz nun endlich in den Startlöchern. Der Telekommunikationsanbieter 1&1 will seine mobilen Dienste bei einer Feier in Montabaur am Freitagnachmittag offiziell in Betrieb nehmen. Das Netz sei voll funktionsfähig, sagte Firmenchef Ralph Dommermuth einer Mitteilung zufolge. "Mit 1&1 haben wir einen vierten Netzbetreiber, der durch den Einsatz modernster Technologie dazu beitragen wird, Deutschland bei 5G an die Spitze zu bringen."

^

Weitere Meldungen

-Wirtschaft lobt EU-Sanierungskompromiss - Kritik von Umweltschützern

-EVP-Chef Weber will Verbrenner-Aus kippen

-ARD-Sender bestätigt: Wechsel an der Spitze von RBB-Werbetochter

-Musk will Aufsicht über seine X-Beiträge zu Tesla loswerden

-Bis zu stabilem Stuttgart-21-Betrieb: Kopfbahnhof-Erhalt gefordert

-ROUNDUP/Aufzug am Jugendstilhaus: BGH urteilt im Februar zu Barrierefreiheit

-ROUNDUP: Irreführende Filter - Flixtrain vor Gericht gegen Bahn erfolgreich

-Umfrage: Knapp 60 Prozent haben kein Verständnis für GDL-Warnstreik

-'Wir sind auf der Hut': USA aktivieren Weltraumkommando in Ramstein

-Gericht verbietet 'Wunderbraeu' irreführende Werbung

-FDP, CDU und AfD erschweren Windradbau in Thüringens Wäldern

-ROUNDUP: SWR-Intendant Gniffke wiedergewählt

-Apple: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wichtig für Datenschutz

-Springer-Nachrichten-App Upday bald vollständig KI-basiert

-ROUNDUP/DFB bestätigt: 4,2 Millionen Euro Verlust im Jahr 2022

-BVB-Coach Terzic nach Pokal-Aus: 'Spüre den Druck'°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha