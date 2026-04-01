dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.04.2026 - 15.15 Uhr

Mercedes-Benz verkauft erneut weniger Autos - China schwach

STUTTGART - Ein deutliches Minus in China hat bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Der Stuttgarter Autobauer verkaufte im ersten Quartal 499.700 Pkw und Vans, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

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Tesla legt bei Elektro-Neuzulassungen in Deutschland zu

BERLIN - Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem dank eines besonders hohen Absatzes im März. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen mehr als 12.800 E-Autos des Konzerns neu auf die Straßen in Deutschland, rund 9.250 davon allein im März, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht.

Lufthansa will 'verantwortungslosen' Streik kontern

FRANKFURT - Die Lufthansa will mit zahlreichen Maßnahmen dem für Freitag geplanten Flugbegleiter-Streik entgegenwirken. Der Konzern kündigte zusätzliche Flüge seiner deutschen und internationalen Airlines an. Auch sollen auf einigen Strecken größere Flugzeuge eingesetzt werden. Ein Sonderflugplan ist laut Unternehmen bereits veröffentlicht.

Condor erfindet sich neu - Operativer Gewinn steigt

FRANKFURT - Die Fluggesellschaft Condor hat im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umbau abgeschlossen. Aus dem früheren Ferienflieger ist der Betreiber eines Drehkreuzes am Frankfurter Flughafen geworden, der täglich in mehreren Wellen mit 13 europäischen Metropolen verbunden wird. Die Zahl der Passagiere stieg im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf gut 9,6 Millionen Menschen.

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Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna

MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen. Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.

British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand

LONDON - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) hat einen Nachfolger für seine im vergangenen Sommer überraschend zurückgetretenen Finanzchefin Soraya Benchikh gefunden. Dragos Constantinescu soll das Amt übernehmen, teile das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Constantinescu werde die Position beim Hersteller der Zigarettenmarken Dunhill und Lucky Strike am 1. September antreten. Zuvor war er den Angaben zufolge Chef von Asahi Europe & International, einem Bereich des japanischen Brauereikonzerns Asahi Group Holdings. Constantinescu ist dabei kein Unbekannter: Zuvor war er bereit 16 Jahre lang für British American Tobacco tätig.

Elmos Semi zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe

LEVERKUSEN - Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor will 540.000 eigene Aktien einziehen. Dies entspreche 3,05 Prozent des Grundkapitals, teilte Elmos am Mittwochabend mit. Das Grundkapital sinke damit um 540.000 Euro auf 17,16 Millionen Euro. Mit der Maßnahme solle die künftige Flexibilität mit Blick auf mögliche Aktienrückkäufe erhöht werden, hieß es zu Begründung. Aus technischen Gründen sollen die Papiere erst nach der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eingezogen werden.

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ROUNDUP: Cupra Raval gibt Startschuss für VWs E-Kleinwagen-Offensive

BARCELONA/BERLIN - Der VW-Konzern (Volkswagen (VW) vz) startet seine Elektro-Kleinwagen-Offensive: Mit dem Raval präsentierte die spanische VW-Tochter Cupra nun das erste von konzernweit vier elektrischen Einstiegsmodellen, die in diesem Jahr an den Start gehen sollen. Marktstart des sportlichen Elektro-Kleinwagens soll im Sommer sein, wie Cupra im Rahmen der Weltpremiere an mehreren Standorten ankündigte. Einstiegspreis für das Basismodell: 26.000 Euro.

Bericht: Bundesregierung prüft Verkauf von BP-Raffinerie in Gelsenkirchen

BERLIN/GELSENKIRCHEN - Das Bundeswirtschaftsministerium prüft nach einem Medienbericht den Verkauf einer BP-Raffinerie in Gelsenkirchen an einen US-Investor. Wie der "Spiegel" berichtet, nimmt das Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) eine Investitionsprüfung vor. Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen.

ROUNDUP 3: Spritpreise sinken nur rund 3 Cent - Forderung nach mehr

MÜNCHEN - Mit dem Absturz der Ölpreise am Mittwoch sind auch Diesel und Benzin billiger geworden, wenn auch nur um einige Cent. Der Preis für einen Liter E10 lag nach Daten des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitts des Mittwochs bei 2,155 Euro. Das waren 3,3 Cent weniger als am Vortag.

Ärger über Weidepflicht - EU sieht Versäumnisse im Land

BRÜSSEL - In der Debatte um die Bio-Weidepflicht sieht EU-Agrarkommissar Christophe Hansen vor allem Versäumnisse in Deutschland. Die EU-Ökoverordnung schreibe schon seit 1999 vor, dass Biotiere einen Zugang zur Weide haben, sagt Hansen der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Wenn Betriebe dennoch bisher so wirtschaften konnten und sich nun 27 Jahre später noch nicht an die Vorgaben angepasst haben, sei das ein Problem.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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