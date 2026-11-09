dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.11.2026 - 15.15 Uhr

09.11.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Affäre des Nvidia-Chefs erschüttert Tech-Industrie

SANTA CLARA - Eine Affäre des NVIDIA-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin hat weitreichende Folgen. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu. Von Nvidias Verwaltungsrat hieß es, während man derzeit keinen Grund zur Annahme habe, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien, werde die Untersuchung allen verfügbaren Informationen nachgehen. Das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft. Der 63-Jährige ist ein führender Mitgründer von Nvidia.

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ROUNDUP 2: Unicredit will bei Commerzbank schnell das Kommando übernehmen

MAILAND - Die italienische Großbank UniCredit will bei der Commerzbank Anfang 2027 das Kommando übernehmen. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort möchte er mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns (DAX) schicken. Anschließend will er seine Pläne für die Commerzbank umsetzen.

ROUNDUP: ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief

LONDON - Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter HOCHTIEF zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des Dax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hieß es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV. Nachdem die Hochtief-Aktien am Freitag noch aufgrund der Spekulationen mit einem deutlichen Kursplus aus dem Handel gegangen waren, verloren die Papiere am frühen Montagmorgen um rund 4,7 Prozent auf 348,60 Euro.

ROUNDUP: Hannover Rück will Rekordgewinn zugunsten von Reserven deckeln

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Sollten die bisher vergleichsweise geringen Großschäden des Jahres zu überraschend viel Spielraum führen, will Vorstandschef Clemens Jungsthöfel das Geld aber lieber in die Reserven stecken, als den Gewinn weiter in die Höhe zu treiben. Alternativ könnte die Hannover Rück Verluste in den Kapitalanlagen realisieren, sodass das Ziel eines Gewinns von "mindestens 2,7 Milliarden Euro" nicht allzu stark übertroffen wird. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Montag mit Kursverlusten quittiert.

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ROUNDUP: Anlagenbauer Gea wächst weniger stark als erwartet - Ausblick bestätigt

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal nicht so stark zulegen können wie von Experten gedacht. Allerdings fiel der Auftragseingang dank einiger Großbestellungen stark aus. Insbesondere von Kunden aus der Milchverarbeitung, aus der Getränkeindustrie sowie aus der Pharmabranche kamen Impulse, wie Gea am Montag in Düsseldorf mitteilte. "Unsere Kunden investieren und vertrauen auf Technologien von Gea", sagte Konzernchef Stefan Klebert laut Mitteilung. Die Anleger sahen über die verfehlten Wachstumserwartungen angesichts der guten Auftragslage aber nicht ganz hinweg, die im DAX notierte Aktie gab nach.

ROUNDUP: Vodafone baut in Deutschland rund 2.300 Stellen ab

DÜSSELDORF - Der Telekommunikationskonzern Vodafone (Vodafone Group) greift in Deutschland zu einem tiefgreifenden Spar- und Umbauprogramm. Wie Deutschlandchef Marcel de Groot der Belegschaft mitteilte, sollen im Rahmen einer umfassenden Neuausrichtung in den kommenden zwei Jahren rund 2.300 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert werden. Bei einer Gesamtbelegschaft von rund 12.000 Beschäftigten entspricht dies einem Anteil von gut 19 Prozent - fast jeder fünfte Arbeitsplatz ist damit von den Einschnitten betroffen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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