dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airbus baut Vorsprung vor Boeing weiter aus - Aktie an Dax-Spitze

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist seinem kriselnden Rivalen Boeing 2024 trotz knapper Bauteile noch weiter enteilt. Insgesamt fanden im abgelaufenen Jahr 766 Airbus-Maschinen den Weg zu den Kunden - 31 mehr als im Vorjahr. Damit schaffte der Konzern sein bereits gekapptes Jahresziel allerdings nur knapp. Denn Engpässe bei Zulieferern machten ihm weiterhin zu schaffen. An der Börse kamen die Neuigkeiten dennoch gut an.

ROUNDUP/Experten: Versicherer kommen bei Kalifornien-Bränden glimpflich davon

NEW YORK - Die Versicherungsbranche wird nach den verheerenden Waldbränden in Kalifornien nach Einschätzung von Experten für nur einen Bruchteil der Zerstörungen geradestehen. Die Ratingagentur Moody's schätzt die versicherten Schäden ähnlich hoch wie bei den Bränden in Nordkalifornien aus dem Jahr 2017. Dies wären etwa 16 Milliarden US-Dollar (15,5 Mrd Euro). Die Bank Berenberg geht von noch weniger aus. Die gesamten volkswirtschaftlichen Schäden könnten Schätzungen zufolge zehnmal so hoch ausfallen.

Mercedes wird 2024 weniger Fahrzeuge los

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat im abgelaufenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Im vierten Quartal schwächte sich der Rückgang dank einer leichten Erholung in China zwar etwas ab. Doch für das Gesamtjahr stand konzernweit mit knapp 2,4 Millionen verkauften Pkws und Vans ein Rückgang von vier Prozent zu Buche, wie Mercedes-Benz am Freitag in Stuttgart mitteilte.

KI-Boom beschert Chiphersteller TSMC weiteren Umsatzsprung

HSINCHU - Die starke Nachfrage nach neuer Computer-Hardware hat dem Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) Ende 2024 einen weiteren kräftigen Umsatzschub beschert. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Großkunden wie NVIDIA und Apple erzielte in den Monaten Oktober bis Dezember einen Umsatz von 868,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,6 Mrd Euro), wie er am Freitag in Hsinchu mitteilte. Damit lief es für das Unternehmen mit dem vollen Namen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company noch besser als von Analysten erwartet.

Fluggesellschaft Delta verdient mehr als gedacht

ATLANTA - Die US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) hat das Jahr 2024 dank Zuwächsen auf Auslandsflügen und Geschäftsreisen mit überraschend viel Gewinn beendet. Auch für das laufende Quartal zeigte sich Vorstandschef Ed Bastian bei der Vorlage der Jahreszahlen eher optimistischer als die Branchenexperten. Der Quartalsgewinn je Aktie dürfte 70 Cent bis 1 Dollar erreichen, teilte Delta am Freitag in Atlanta mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten bislang im Schnitt mit 76 Cent je Aktie gerechnet. Die Delta-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um mehr als 7 Prozent zu.

VW Nutzfahrzeuge hält Absatz fast stabil

HANNOVER - Die VW-Transportersparte (Volkswagen (VW) vz) hat ihren Absatz fast stabil gehalten. 2024 seien insgesamt seien 408.000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, 1000 weniger als im Vorjahr, wie Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Nutzfahrzeuge in Hannover mitteilte.

VW hofft auf weitere Einsparungen durch Tarifüberarbeitung

WOLFSBURG - Nach der Tarifeinigung mit der IG Metall rechnet Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit weiteren Einsparungen durch die geplante Überarbeitung seiner Tarifstruktur ab 2027. Die Entgeltsumme solle langfristig um sechs Prozent sinken, heißt es in einer internen Mitteilung des Unternehmens. Bei dem Wert handele es sich aber nur um eine vorläufige Zielgröße, die Analyse der Tarifstruktur habe gerade erst begonnen.

Presse: VW-Werk Zwickau muss um Audi-Produktion bangen

ZWICKAU/INGOLSTADT - Das VW (Volkswagen (VW) vz)-Werk in Zwickau muss einem Medienbericht zufolge auch nach dem Kompromiss zwischen Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Betriebsrat um seine Zukunft bangen. Im Konzern gebe es Überlegungen, das letzte verbleibende Modell, den Elektro-Audi Q4 e-tron, ab der ersten Hälfte der 2030er-Jahre zumindest teilweise auch an einem anderen Standort zu bauen, berichtet der "Spiegel".

Weitere Meldungen

